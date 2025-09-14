Incendios: liderazgo frente a populismo

Creado: Actualizado:

Las tragedias no solo arrasan hogares y paisajes; también revelan lo mejor y lo peor de nosotros. Ante los incendios que han asolado nuestra provincia, hay quienes trabajan sin descanso en el terreno y quienes, en cambio, eligen ponerse de perfil. Y, más grave aún, los que aprovechan el dolor ajeno para hacer cálculos electorales porque se acercan las elecciones en Castilla y León. En política, como en la vida, no todo vale.

En la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, donde compareció la ministra Aagesen para explicar su apoyo a las comunidades autónomas en la extinción de incendios, intervine como portavoz del Grupo Parlamentario Popular y presencié un debate que me dejó un sabor amargo, no por la confrontación legítima de ideas, sino por la bajeza de ciertos ataques populistas. El diputado Cendón acusó a la Junta de Castilla y León de abandono, descoordinación y nefasta gestión durante la tragedia. La realidad es la contraria: la Junta ha estado con cada familia evacuada, con quienes perdieron sus hogares, con los agricultores y ganaderos, con todos los alcaldes, sin importar su color político. Las únicas prioridades han sido extinguir los fuegos, apoyar a los afectados, organizar la reconstrucción y aprobar con rapidez las ayudas. Cuando insisten en que la Junta infrautilizó recursos autonómicos mientras pedía más medios al Estado, no atacan al gobierno autonómico: atacan a técnicos y expertos que, con profesionalidad y entrega, se dejaron la piel para diseñar la mejor estrategia. Se utilizaron todos los recursos, todos. Y lo mínimo que merecen estos grandes profesionales —reconocidos a nivel europeo— es respeto y gratitud, no manipulación partidista. Cuando el presidente Mañueco solicitó el 15 de agosto con urgencia más medios del Ejército, lo hizo porque la coincidencia de incendios y su magnitud superaba la capacidad de los equipos de extinción autonómicos, estatales y locales desplegados. No es cierto que se hayan producido recortes en prevención y extinción de incendios. Quienes repiten la vieja frase, que nunca se pronunció, de que «mantener el operativo todo el año es un despilfarro» ignoran deliberadamente los datos. La realidad es que la Junta ha duplicado la inversión en extinción, hasta alcanzar los 126 millones de euros, y ha triplicado la destinada a prevención, con 74 millones. Desde 2022, el operativo funciona con un importante refuerzo los 365 días del año, con contratos ampliados de nueve o doce meses, más estabilidad laboral y mejoras acordadas en la Mesa del Diálogo Social. Ese es el verdadero compromiso, frente a la retórica fácil y deshonesta. Tampoco puedo olvidar cómo, durante los peores días, se intentó intoxicar a la opinión pública con una mentira reiterada: declarar el «nivel 3» salvaría a nuestros pueblos. Se sabía perfectamente que ese nivel no aportaba ningún refuerzo extraordinario, pero lo usaron como bandera para alimentar la crispación en la ciudadanía y desgastar al adversario político, a pesar de que el ministro del Interior declaró que las comunidades autónomas estaban gestionando bien la crisis. Un juego que habla de prioridades: provocar miedo y frustración antes que ayudar a resolver la emergencia. Lo más deleznable fueron los ataques personales del diputado Cendón insinuando una dejación de funciones del presidente Mañueco en plena ola de incendios. Nada más cínico ni alejado de la verdad. Lo explicó el propio presidente de la Junta en el pleno sobre los incendios en las Cortes de Castilla y León: suspendió de manera inmediata sus vacaciones en cuanto los incendios se agravaron manteniendo constante contacto telefónico con el consejero de Medio Ambiente para conocer la evolución de los mismos. Nadie en Castilla y León lo pasó por alto, porque lo vimos en los puestos de mando, en el CECOPI, en las visitas a las zonas afectadas y en la aprobación exprés de ayudas. Esa es la diferencia entre la responsabilidad real y el relato envenenado de la oposición. La comparación es inevitable. Mientras en nuestra comunidad el presidente asumía el timón con claridad y firmeza, el presidente Sánchez, en plena emergencia nacional, permanecía ausente e incapaz de ofrecer un mínimo de cercanía y liderazgo. En ese pleno de las Cortes me impactaron unas palabras del presidente Mañueco: «Yo respaldo todas las decisiones del operativo de Castilla y León, desde arriba hasta abajo, del primero hasta el último». Para mí, esa declaración es el retrato de lo que significa el verdadero liderazgo: estar detrás de cada decisión, de cada técnico, de cada brigadista, de cada responsable público de la Junta en un reto sin precedentes. Eso es lo que Cendón y los suyos no han entendido —o han querido ignorar—. Para algunos, el populismo es un atajo cómodo: lanzar acusaciones, remover el barro y esperar que algo salpique. Pero gobernar en la adversidad exige otra cosa: visión, responsabilidad y compromiso real con los ciudadanos. En segundo lugar, afirmó que el consejero de Medio Ambiente estaba en el «ventorro de Gijón» mientras se propagaban los incendios. No es casual que el PSOE utilice esa caricatura: una burda maniobra para intentar manipular la desgracia ocurrida en León de la misma manera que manipularon el dolor de las víctimas en Valencia. Quieren forzar un relato que no resiste el más mínimo análisis. Aquel día por la mañana, en nuestra provincia los incendios estaban en una evolución favorable y el consejero asistía en Gijón al Día de León, organizado por la Cámara de Comercio de León, al que acudieron autoridades asturianas y leonesas de todos los partidos, también del PSOE, Vox y UPL y en el que Suárez-Quiñones reivindicó el Corredor Atlántico Noroeste, tan esencial para León, que el Gobierno de España niega. En cuanto la situación se agravó, por la tarde, regresó de inmediato para coordinar sobre el terreno convocando y asistiendo a una reunión en Ponferrada. Mienten a sabiendas y juegan con el dolor de los ciudadanos para intentar arañar un puñado de votos. Esa es la catadura moral de quienes convierten las emergencias en trincheras partidistas: en lugar de remar en la misma dirección, sabotean la tarea común con acusaciones falsas y ataques personales; banalizan el esfuerzo de los que han estado al frente, movilizando recursos y apoyando a los alcaldes de toda la provincia, sin distinción de siglas. León no necesita políticos dedicados a abrir heridas, sino a curarlas. En este momento, lo que la sociedad reclama es altura de miras, unidad y trabajo serio para la reconstrucción tras los incendios. Solo quienes asumen esta responsabilidad con hechos y liderazgo estarán a la altura de construir el futuro que León merece.