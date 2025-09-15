La singularidad berciana persiste

Creado: Actualizado:

Cuando leemos ciertos artículos de prensa y libros leonesistas comprobamos que El Bierzo representa un problema sin resolver. Desde León no se entiende la variada singularidad berciana, por eso las discrepancias se repiten una y otra vez. Está claro que la visión leonesa que hay de El Bierzo no coincide con la que tenemos desde el otro lado del Manzanal. Hay muchos prejuicios que no se superan. Bien sabemos de ese negativismo antiberciano. Pretendemos de nuevo rechazar los tópicos leoneses con nuestro argumentario que suponemos que será cuestionado pero que ejercemos desde la libertad de expresión.

En el tema lingüístico algunos defienden la presencia de las hablas leonesas. Por lo que se refiere a El Bierzo, desde la Edad Media hablamos el idioma gallego. Por supuesto, no es una cuestión de los inmigrantes gallegos, de colonización cultural e imposición foránea como algunos leonesistas denunciaban. Hablamos gallego por herencia tradicional. Voluntariamente se estudia gallego en los centros escolares, en todos los niveles educativos por miles de alumnos. Defendemos el dialectismo gallego, pero también la normalización en todos los ámbitos sociolingüísticos, así como la normativización de la gramática, léxico y fonética. Así mismo no rechazamos los vínculos históricos con el portugués que convierte nuestro idioma en internacional. Por cierto, el idioma gallego tuvo un reconocimiento en el Estatuto de Castilla y León anterior al del leonés (1999), manifestación clara de nuestra distinta conciencia lingüística reivindicativa.

Luego está el tema del provincialismo histórico berciano. Desde el leonesismo historiográfico se devalúa la importancia de la provincia de Villafranca. Así, dicen que existió poco tiempo durante el llamado Trienio liberal del siglo XIX. Curioso que la documentación histórica se refiera de manera constante a la otra provincia berciana. Nos referimos a la que crearon en 1486 los Reyes Católicos bajo el mando de los corregidores de Ponferrada, la cual era la capital regional. Por supuesto que esta provincia del Antiguo Régimen no se parecía a la liberal de Villafranca, ni a las creadas en 1833 y mucho menos a las democráticas del siglo XXI. Pero si la documentación histórica insiste en la denominación de provincia de El Bierzo por algo será, y no debemos denigrar esta institución peculiar y su división administrativa.

Aquí no se trata de defender la independencia histórica de El Bierzo sino referirnos al reconocimiento territorial e institucional a lo largo de los siglos. Otros reclaman la segregación de León (Lexit) en base a la existencia de un antiguo reino peninsular. Bien difícil es comparar a los reinos medievales con las autonomías actuales. Para el leonesismo político hay que forzar la unión territorial frente a las diferencias internas. Por eso el comarcalismo provincial es peligroso, sólo se reconocen ciertas diferencias (geográficas, tradiciones, hablas, pendones, trajes…). Se pretende vender el relato propagandístico de que El Bierzo no se diferencia del resto de comarcas leonesas.

El Bierzo supo luchar por su reconocimiento institucional y territorial con la implantación del Estado de las Autonomías. Recordamos las iniciales demandas de una región propia o de una provincia. Finalmente hubo que conformarse con una Comarca (1991), la única reconocida en la amplia Comunidad Autónoma de Castilla y León. Todavía recordamos las amenazas de los leonesistas cuando se aprobó dicha Comarca. Que si era una estrategia política de segregación de la provincia leonesa, que Valladolid quería limitar el leonesismo, un intento de dar alas al bercianismo, etc. En fin escasearon los debates sobre la descentralización en El Bierzo frente al frentismo partidista de la lucha política que continúa.

Nadie puede negar el sentimiento leonesista que hay en la provincia. Ahora bien, lo mismo podemos decir del bercianismo social y político. Este va más allá de votar a partidos regionalistas de El Bierzo y menos a los leonesistas. Hay un bercianismo social que se manifiesta claramente por los ciudadanos. Los sentimientos a favor del bercianismo priman sobre otras identidades territoriales vecinas. Esto va más allá de sentirse maragato o cabreirés. En El Bierzo hay una competencia identitaria clara con otras foráneas. Un ejemplo de esto es la bandera Cruceira, creada en este siglo y que ha conseguido una difusión sin precedentes. Hasta el punto de que en El Bierzo no se ven banderas leonesas. Su presencia en acontecimientos deportivos, todo tipo de manifestaciones y en internet demuestra la existencia de un fuerte del bercianismo social y político.

León tiene un problema por no saber reconocer la singularidad berciana y querer compararla con el resto de pequeñas comarcas provinciales. Por cierto, sería un error creer que esta problemática territorial es exclusiva del actual período democrático. Tras la supresión de la mencionada provincia de Villafranca (1823), El Bierzo continuamente demandó la recuperación de su provincia histórica en las Cortes. Además, durante el Antiguo Régimen, la documentación ofrece numerosos testimonios de las continuas quejas contra el centralismo, practicado por el regimiento capitalino, sus corregidores o el Adelantamiento leonés. Así aconteció por el traslado de los impuestos a León, las demandas de reclutamientos de soldados, la falta de descentralización en los corregidores de Ponferrada, etc. El problema es el centralismo secular que practican las ciudades de Valladolid y León con esta región periférica. Los centros de poder foráneos no pueden admitir que su centralismo potencia el bercianismo social y político. Siguen primando las divergencias territoriales sobre los consensos políticos.