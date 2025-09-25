¿Quieres que decidan por ti sobre no ir a Eurovisión?

Creado: Actualizado:

¿No te parece que te están hurtando de tomar decisiones que podrías tomar tú pero no te dejan, como si fueras menor de edad? Si piensas que lo del cambio de opinión en una tarde sobre el Sáhara, de la autodeterminación a ser una cómoda región con cierta autonomía dentro de Marruecos es algo que se hizo sin consultarte, entonces quizás entiendas que hay cosas que mejor preguntar directamente a ti, para que tu tomes la decisión en una pregunta clara con una respuesta clara. Y no en mecanismos indirectos, tú, en persona, con papel y boli, en una urna, y que escuchen.

Se da la circunstancia de que lo de ahora, estando en septiembre de 2025, sobre un evento que sucede en mayo de 2026 como es el festival de eurovisión, pues hay tiempo material para que te dejen decidir a ti. ¿Y porqué? Porque es RTVE en exclusiva y con monopolio (ninguna privada ni autonómica estaría en disposición de sustituirla por prohibición expresa legal, pasase lo que pasase) y lo pagas con tus impuestos. ¿No te has dado cuenta que lo lucrativo es emitir el festival? La participación ha llegado a niveles ridículos, con últimos puestos en la final del certamen. De no ser de los cinco grandes, muchos años ni estaría en la final. Ah, y otra cosa es el trayecto desde OT a Benidorm Fest haciendo concursos con tu dinero para seleccionar para ir a Eurovisión, incluyendo el eurotongo de Manel Navarro en 2017 o a Tanxungueiras algo después. Quizás por eso nunca RTVE quiso ganar el certamen, porque lo caro es organizarlo. Pero esa es otra historia. Toman decisiones sobre tus impuestos para que después de que ellos la tomen por ti te parezca que obraron bien. Piensa en el Sáhara, actúa sobre Eurovisión. Es plausible y da tiempo. Piensa que en 2005 Líbano estuvo a punto de participar, pero dijeron que lo que querían hacer era pasar a publicidad cuando saliera Israel. Y también cuando se viera algo judío. Y les respondieron que o usted emite el paquete completo, la gala tal cual, o no la emite, y si no la emite no participa. Sería bien rehipócrita no ir porque está Israel y emitir la gala en la que está Israel, ergo si RTVE decide no enviar a nadie (y nadie de privadas y autonómicas puede suplirlo) entonces sería absurdo emitirla, lo cual significa que pase lo que pase en 2027, según las normas de la organizadora, no participará no es no RTVE, es decir, «España». Y estarás pagando el Benidorm Fest de 2026 y 2027 para que algunos sean felices en enero en la preciosa ciudad alicantina. Posiblemente los jubilados del Imserso lo agradecerán como alternativa a María Jesús y su acordeón y el falso Tom Jones de la calle Gerona. ¿No querrías reapropiarte de lo que se decide de tus dineros con una decisión tan importante? Porque es un evento tan grande en espectadores como una final de champions (dicho sea de paso, el gobierno británico de Tony Blair en 2000 obligó al Manchester United a participar en un mundial de clubes donde no quería estar por prestigio, ¿puede el Gobierno de España obligar a clubes españoles a dejar competiciones donde estén equipos israelíes? Hubiera sido una alternativa en la vuelta: dejarla ellos, y dejarles solos a los del Israel Premier Tech, pero eso parece no mola, y por las penalizaciones en el contrato; como en eurovisión, ¿verdad que de eso no te hablaron?) Tu dinero es importante, y lo usan a su antojo, es el momento de no ser suecos, sino suizos, de pensar como contribuyentes y no como súbditos, sea cual sea la decisión que tengas en la cabeza, de si estar o no estar en el festival de eurovisión, que te pregunten a ti en referéndum, que para eso eres tu el que paga la fiesta, el que paga RTVE, un agujero negro, donde ya contrataron a Broncano con tu dinero para competir con unas privadas que se llevaron los dineros de la publicidad sin consultarte para ser más libres, pero nunca lo fueron. Este es el momento de reapropiarse de la narrativa, de tu mano, con tu voto. Si a un referéndum sobre España en Eurovisión 2026, porque no debe quedar ninguna duda de que la decisión no la toman por ti sino tu, sin intermediarios, de manera consciente, clara y directa. Y como dirían en alguna democracia de rancio abolengo, si te parece bien esto, habla con tu congresista y senador, para que el consejo de ministros apruebe la convocatoria de referéndum lo antes posible para que el voto de España sea claro, conciso y directo. Muchas gracias.