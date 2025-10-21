La izquierda del discurso y la derecha de los hechos

Creado: Actualizado:

Hay algo profundamente cansino —y peligrosamente hipócrita— en el modo en que la izquierda española se aferra al discurso de «lo público» mientras hace exactamente lo contrario de lo que predica.

Se llenan la boca hablando de justicia social, de servicios esenciales, de la «defensa de lo común», pero basta con que lleguen al poder para que esas palabras se esfumen en el aire como humo electoral. El Partido Socialista se ha convertido en un experto en esa gimnasia moral: una cosa se dice, y otra muy distinta se hace. Critican con una vehemencia teatral al Partido Popular por «privatizar» servicios, aunque esos servicios terminen funcionando mejor, con más eficiencia y menos burocracia. Pero cuando les toca a ellos gobernar, firman externalizaciones a toda prisa, entregando la gestión del agua, la gestión de la regulación de los aparcamientos, o de cualquier otro servicio municipal a empresas privadas. Y entonces, de repente, el verbo cambia: ya no es «privatizar», ahora es «modernizar», «colaborar», o «hacer más eficiente la administración». Lo que en la derecha es pecado, en la izquierda es progreso. Esa es la gran estafa moral del progresismo de despacho: viven de un relato que ya no resiste la mínima confrontación con la realidad. Son los mismos que acusan a los demás de vender lo público, mientras ellos lo subastan en silencio. Y lo hacen con una sonrisa, convencidos de que su superioridad moral seguirá blindándolos ante la crítica. La verdad es que la izquierda actual ha perdido toda coherencia. Ya no defiende ideas, sino etiquetas. Su discurso no es más que un envoltorio ideológico vacío que utilizan para justificar cualquier cosa. Hoy dicen defender lo público, mañana firman la privatización, y pasado mañana acusan a la derecha de haberlo hecho. No hay nada más peligroso que un político convencido de su propia pureza mientras actúa como el peor de los cínicos. Y eso es, lamentablemente, lo que abunda hoy en el llamado «progresismo»: una mezcla de dogma, postureo y oportunismo. La gestión pública no necesita santos de pancarta, sino gestores competentes. Si un servicio funciona mejor externalizado, no hay que tener miedo de reconocerlo. Pero, sobre todo, hay que tener la decencia de no mentir. Porque al final, lo que corrompe la política no es la ideología, sino la hipocresía. Y en eso, la izquierda se ha doctorado con honores.