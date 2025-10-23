La primera etapa de pontificado del papa León

Creado: Actualizado:

Después de haber cumplido abundantemente los 100 días de pontificado, hoy sigue siendo difícil señalar cuáles serán las prioridades de gobierno del papa León XIV. Sin embargo, comienzan a surgir algunas señales de su estilo personal, junto con algunos temas que podrían ser las claves de su pontificado. A mi entender, los temas que hasta ahora parecen orientar el modo de actuar del papa León son: La «Unidad y la Paz», la «Sinodalidad» y el «Servicio y la Escucha».

«La Unidad» es quizás el tema que el Papa ha explorado con más profundidad hasta la fecha. Para León XIV, la unidad es un elemento constitutivo de la vida de la Iglesia. Esa es, en esencia, una declaración agustiniana. Cuando el Papa, miembro de la Orden de San Agustín, se presentó por primera vez ante el pueblo en la Plaza de San Pedro, citó a san Agustín diciendo: «Con vosotros soy cristiano, y para vosotros soy obispo». Como líder de la Iglesia universal, se presenta simplemente como un cristiano más, asumiendo plenamente las responsabilidades de un «pastor con olor a oveja», como decía el Papa Francisco. El Papa León muestra todas las características de un papa social, profundamente conectado con las realidades del mundo y atento al pulso de quienes atraviesan situaciones dolorosas. Su elección del nombre León, como muchos han señalado y como confirmó en su primera reunión con los cardenales tras el cónclave, es una referencia directa a León XIII y al papel de la Iglesia al afrontar los problemas éticos de la revolución industrial. En su primera reunión con los cardenales, León XIV declaró: «En nuestros días, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social en respuesta a otra revolución industrial y a los avances en el campo de la inteligencia artificial que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo».

El Papa León se presenta como un hacedor de unidad y de paz. «¡La paz sea con todos ustedes!», fueron sus primeras palabras como sucesor del apóstol Pedro. «Es la paz de Cristo resucitado. Una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante. Las palabras, al igual que los gestos, deben ser desarmantes, sugirió. «Ayúdanos a todos», oró el Papa León en su primera aparición el 8 de mayo, «a construir puentes mediante el diálogo y el encuentro, uniéndonos como un solo pueblo, siempre en paz».

Otro tema clave para el Papa León parece ser «la sinodalidad». El Papa ve «caminar juntos» como un proceso de unidad dentro de la Iglesia. Este es un mensaje estrechamente alineado con el del papa Francisco, quien a menudo insistió en que «en la Iglesia hay espacio para todos, todos, todos». Francisco definió la sinodalidad como el estilo de la Iglesia en el tercer milenio, un proceso de escucha mutua y discernimiento conjunto de la voluntad de Dios. Ser una iglesia sinodal, dice ahora el Papa León, significa reconocer los propios defectos, pero también las propias fortalezas. La sinodalidad es unidad en la diversidad. Una iglesia sinodal es «una Iglesia que avanza». Es una Iglesia que nunca se desconecta de las realidades del mundo.

El tercer tema por el que parece decantarse el Papa podría ser «el servicio y la escucha». Todo parece indicar que León será un pontífice de profundas enseñanzas espirituales y seguirá animando a todos los cristianos a permanecer abiertos a la acción del Espíritu Santo en sus vidas. El Papa León es un papa misionero para una Iglesia misionera: «Juntos debemos buscar el modo de ser una Iglesia misionera, una Iglesia que construye puentes y fomenta el diálogo, una Iglesia siempre abierta a la acogida», dijo el 8 de mayo. En la Vigilia de Pentecostés, añadió: «La evangelización, queridos hermanos y hermanas, no es nuestro intento de conquistar el mundo, sino la gracia infinita que irradia de las vidas transformadas por el Reino de Dios». Para ser seguidores de Jesús, «no necesitamos patrocinadores poderosos, compromisos mundanos ni estrategias emocionales», dijo. «La evangelización es siempre obra de Dios. Si a veces se realiza a través de nosotros, es gracias a los vínculos que ella crea». Estos tres temas, abordados en esta su primera etapa de pontificado, podrían ser las líneas maestras y las prioridades de gobierno del papa León XIV.