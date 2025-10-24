La igualdad en cifras

Creado: Actualizado:

El Ministerio de Igualdad publica cada año un informe que recoge los datos del INE y de otras fuentes oficiales para medir la evolución de la igualdad entre mujeres y hombres en España. El documento analiza desde la tasa de paro hasta los indicadores de violencia de género, y ofrece una radiografía precisa de las brechas que persisten.

En esta tribuna repasamos los principales resultados del informe correspondiente a 2024, salvo en los casos en los que se indica otra fecha. El objetivo es comprobar si la percepción, extendida entre muchos hombres jóvenes de entre 16 y 41 años —«el feminismo ha llegado demasiado lejos»—, encuentra respaldo en la realidad de los datos. Empleo y paro: La desigualdad se percibe ya en el mercado laboral. En todos los tramos de edad, la tasa de paro femenino supera a la masculina. La diferencia es especialmente significativa entre los menores de 20 años: 46,7% en mujeres frente al 32,7% en hombres. En cuanto a la ocupación por sectores, las mujeres se concentran mayoritariamente en actividades domésticas, sanidad, servicios sociales y educación, donde representan el 68,7% del total. Los datos de asalariados también evidencian la brecha: 11,7 millones de hombres frente a 10,1 millones de mujeres con contrato indefinido, temporal o en condición de no asalariados. La parcialidad en el empleo es otra muestra clara de desigualdad. Mientras 806.400 hombres trabajan a tiempo parcial, entre las mujeres la cifra asciende a 2,25 millones, lo que supone el 73,6% del total. Las causas son elocuentes: el 93,3% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen para cuidar de hijos o familiares dependientes, y el 79% por otras obligaciones familiares o personales. Salarios, pensiones y cuidados: El último dato salarial disponible, correspondiente a 2022, sitúa el sueldo femenino en un 82,9% respecto al masculino. Dicho de otro modo: las mujeres cobran de media un 17,1% menos que los hombres. La brecha se amplía al analizar la protección social. Las mujeres cotizan menos, son menos numerosas entre los cotizantes a la Seguridad Social y, en consecuencia, perciben pensiones un 31,8% más bajas. Solo en prestaciones de baja cuantía como viudedad, orfandad o pensiones a favor de familiares las cifras se equiparan o superan a las masculinas. El reparto de los cuidados confirma la desigualdad. En 2023, el 86,9% de las excedencias por cuidado de hijos fueron solicitadas por mujeres, así como el 75% de las que se pidieron para cuidar a otros familiares. Además, el 82,4% de quienes abandonaron su trabajo por estas razones fueron mujeres, al igual que el 90,9% de quienes no buscan empleo por dedicarse a estas tareas. La inactividad laboral vinculada a la realización de las labores del hogar recae en un 87,4% sobre ellas. Poder político y judicial: La presencia femenina en los espacios de decisión política y judicial muestra avances, pero también notables desequilibrios. En el Ejecutivo, las ministras y vicepresidentas suponen el 47,8% del Consejo de ministros. En el Legislativo, la representación femenina alcanza el 44,5% en el Congreso y el 42,8% en el Senado. En el Parlamento Europeo, de la representación española, el 50% son mujeres, aunque en el conjunto de la Eurocámara el porcentaje cae al 38,7%. En el Poder Judicial la balanza se inclina, en términos generales, a favor de ellas: el 57,3% de jueces y magistrados son mujeres. Sin embargo, su presencia disminuye drásticamente en los órganos centrales (31,9%), en los Tribunales Superiores de Justicia (41,3%) y en las Audiencias Provinciales (44%). Solo en los juzgados de primera instancia —62,9%— y en los mixtos de instrucción y primera instancia —68,6%— la presencia femenina es mayoritaria. En los partidos políticos, la participación femenina oscila entre el 40% y el 52%, con una excepción clara: Vox, con apenas un 27%. En términos de liderazgo, las mujeres ocupan el 49,5% de los cargos ejecutivos. A nivel autonómico, las mujeres ocupan de media el 46,9% de los escaños. Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León se sitúan por debajo del 40%, mientras que la Comunitat Valenciana, Euskadi y Baleares superan el 50%. En el ámbito local, solo el 24,8% de las alcaldías están en manos de mujeres y los plenos municipales cuentan con un 42,8% de concejalas. Poder económico: La representación femenina en los consejos de administración del Ibex-35 alcanza el 41,3%, pero apenas un 12,1% de estas compañías están presididas por una mujer. Balance: Los datos expuestos en esta primera parte del análisis evidencian que la igualdad real sigue lejos de alcanzarse. Aunque hay avances en ámbitos concretos, las brechas en empleo, cuidados, salarios, pensiones y poder económico siguen marcando la diferencia. En próximas tribunas se completará la radiografía con más indicadores y, finalmente, se presentarán las conclusiones de conjunto.