Innovar para crecer

Creado: Actualizado:

El Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por haber explicado el crecimiento económico que puede ser impulsado por la innovación. La mitad del premio fue para Mokyr por haber identificado «los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico» y la otra mitad conjuntamente a Aghion y Howitt por la «Teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa». Realmente esto no solo es un premio a tres académicos, es una advertencia al mundo, la innovación no es una moda, es el eje que sostiene el progreso y en estos tiempos donde las crisis se solapan y la productividad se estanca, comprender cómo la innovación se convierte en fuerza estructural del crecimiento, es una necesidad urgente.

Durante siglos la humanidad caminó con lentitud, fue solo después de la Primera Revolución Industrial que el crecimiento comenzó a ser visible y aunque la primera ley de patentes fue aprobada en la Republica de Venecia en 1474, el salto real llegó en el siglo XX cuando la invención dejó de ser un acto individual para convertirse en un sistema colectivo y la investigación se transformó en política de Estado y el conocimiento comenzó a acelerarse. Desde 1900 hasta hoy hemos producido más conocimiento aplicable que en todos los siglos anteriores juntos, hoy se presentan más de 3,5 millones de solicitudes de patentes al año y de las patentes aprobadas en el mundo 68% se concentra en Asia, y China lidera en volumen, seguida por Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Europa, en conjunto, esos cinco polos concentran el 85% de la innovación mundial, mientras América Latina y África apenas figuran. Esto además nos indica, que la innovación se ha convertido en un mapa de poder. Joel Mokyr consagró su vida a entender estos hechos y por qué avanzan las sociedades y llegó a la conclusión de que el progreso no ocurre por casualidad, surge del encuentro entre ciencia, técnica y apertura social y cuando uno de esos vértices se quiebra, la innovación se apaga. Mokyr desmonta el mito del milagro económico, el crecimiento sostenido no es un accidente, es una construcción cultural que surgió de sociedades que toleraron el error, liberaron el pensamiento y protegieron el conocimiento. Silicon Valley es el mejor ejemplo, nació del cruce entre universidades, inversión pública en investigación, capital de riesgo y una cultura que celebraba el ensayo y el error, fue un ecosistema preparado y organizado para dar forma, estructura y espacio a las ideas. En complemento con lo anterior, Philippe Aghion y Peter Howitt demostraron a través de la teoría del

crecimiento endógeno, cómo la innovación generada por los propios actores del sistema productivo, junto con la inversión en conocimiento, educación e investigación, actúa como una fuerza que dinamiza el progreso económico. Este crecimiento se vincula con el principio schumpeteriano de destrucción creativa, según el cual el desarrollo surge de la renovación constante impulsada por la competencia y la innovación, estableciendo que, cada avance reemplaza una etapa previa y abre un nuevo ciclo de expansión. Un ejemplo global, son los teléfonos inteligentes que desplazaron a las cámaras fotográficas, los reproductores MP3 y buena parte de la prensa, pero dieron origen a industrias enteras de aplicaciones, redes sociales y servicios digitales. Este razonamiento nos trae a un elemento clave que no debe pasarse por alto: la innovación no es solo fabricar objetos o descubrir tecnologías, es mucho más que eso, se origina en la idea de mejorar lo que existe y hacerlo más eficiente, así que, innovar también es cuando un agricultor adapta su trabajo, cuando un empleado optimiza un proceso, cuando un programador simplifica una herramienta, cuando un ciudadano concibe una solución a un problema colectivo, cuando un profesor o maestro emplea nuevas formas de enseñar logrando generar en sus alumnos algo más que conocimiento: motivación, pensamiento crítico y deseo de superación, en fin, todas estas circunstancias individuales desde cualquier ámbito de acción determinan cuanto de nuestro esfuerzo contribuye positivamente en lo que hacemos y por ende hacia los demás; cuando somos conscientes de esto, entendemos nuestra nivel de productividad, utilidad y capacidad de innovar. Los gobiernos que entienden este poder dejan de depender del azar y comienzan a articular y alinear sus políticas para elevar la energía creativa de su gente logrando expandir sus posibilidades, fortaleciendo el tejido social y económico y convirtiendo la mejora continua en una cultura de progreso. Por eso, en economías con rezago estructural, innovar debe ser un imperativo nacional, invertir en educación, fortalecer la cultura científica, conectar universidades con empresas para crear y diversificar la producción son decisiones dinamizadoras de la sociedad que ningún país con ganas de crecer debe olvidar, pues el conocimiento es su capital más valioso. Corea del Sur, Israel o Finlandia no improvisaron y entendieron que la innovación no se decreta y por lo tanto, construyeron durante décadas, una alianza entre ciencia, industria y Estado. El Nobel de Economía 2025 no premia un hallazgo, celebra un principio: el crecimiento duradero se construye sobre la capacidad de imaginar, experimentar y mejorar lo establecido. Hay que invertir en ideas, por eso creo que

Innovar para crecer no es un lema económico ni un simple título es una forma de ver el futuro con propósito.