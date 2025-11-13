Universidad y desarrollo local

Creado: Actualizado:

El conocimiento es el factor clave del crecimiento económico en los países avanzados. La correlación entre innovación y competitividad es harto conocida, aunque parte de nuestra comunidad política, y de la sociedad que la vota, no lo tenga en cuenta. A una escala local la universidad es el motor principal de la actividad económica de muchas ciudades. Las universidades son consideradas actores clave en el desarrollo local por el impacto directo de sus trabajadores y estudiantes, que viven y consumen en la ciudad, un impacto que además es estable e independiente de las fluctuaciones del mercado. Pero además la universidad establece interacciones con las administraciones y empresas en un doble sentido, por un lado, la Universidad influye en el desarrollo económico y empresarial aportando innovación, asesoramiento, y dando soporte científico, técnico y servicios a las empresas cercanas. Por otro lado, la Universidad es uno de los principales clientes de las pequeñas y medianas empresas locales y regionales, que la abastecen de bienes y servicios necesarios para desarrollar su actividad.

Un estudio realizado por el Ministerio de Universidades en 2021 concluyó que las universidades están generando un impacto total sobre la economía del país del 2,2% en el PIB. Este dato sugiere que las universidades están devolviendo más de lo que se invierte en ellas. Por cada 100 € de transferencias públicas recibidas, las universidades españolas producen 110 € de rentas fiscales, subrayando su papel como motor del desarrollo económico territorial. Por cada 100 € recibidos de transferencias estatales y autonómicas, el sistema universitario público español generó 505 € de facturación, 293 € de PIB y 115 € de rentas salariales». Ello tiene en cuenta no solo los impactos directos (contribución del personal y estudiantes a la economía local), sino también los indirectos e inducidos al generar actividad y favorecer empresas que la mantengan. Pero si nos concentramos en el impacto económico estrictamente local, los estudios indican que las universidades contribuyen entre el 2,2% (ej, Lleida) y el 8% (Granada) del PIB local, es decir, por cada euro recibido, la Universidad de Granada retorna 5€ en facturación.

Por todo lo expuesto resulta sorprendente que la Universidad de León haya decidido despreciar al comercio local y obligar a los profesores y personal de administración a utilizar una plataforma de compras centralizada, creada en Cataluña para las Universidades catalanas, donde solo pueden incorporarse grandes empresas distribuidoras, y ello tras unos trámites costosos y documentación en catalán, y donde, además del coste que impone la plataforma para formar parte de ella, cobra un porcentaje de todo el material que se compra.

Si este sistema finalmente se impone, las consecuencias no serán solo para el pequeño comercio local, que está excluido del sistema, sino para la propia investigación de las universidades dado que los investigadores nos vemos restringidos a comprar nuestro material de laboratorio, reactivos, ordenadores, equipos, etc. sólo y exclusivamente a aquellas grandes empresas distribuidoras de Madrid o Cataluña que, por su tamaño, pueden pagar el coste de la plataforma, complicándonos otras opciones. De momento, las consecuencias inmediatas para los profesore ha sido aumentar la carga burocrática del investigador, y comprobar que los productos son más caros dentro de la plataforma que lo que se encuentra fuera de ella. Pero lo peor es que para el comercio local y territorial las consecuencias pueden ser dramáticas ya que algunos comercios y pequeñas empresas estarán condenadas al cierre.

Teniendo en cuenta lo expuesto, y desde una visión parcial del asunto, cabe preguntarse: ¿A quién beneficia estar en una plataforma creada para las universidades catalanas cuando ya existen plataformas regionales y nacionales que permiten una mayor libertad de compra y evitan el encarecimiento de los productos? ¿Cómo favorece este sistema al pequeño comercio y al desarrollo económico de León y provincia? ¿Facilita este sistema catalán de compras que una pequeña empresa recién creada en la ciudad, o una Start-up pueda competir con las grandes compañías? ¿Por qué la Universidad tiene que comprar ordenadores, material de laboratorio o reactivos a grandes distribuidoras de Madrid o Cataluña y no a un pequeño comercio de León? ¿Facilita el sistema la libertad del investigador para elegir su distribuidor, o la restringe? ¿A quién ahorra trabajo este sistema, al investigador, a las empresas, o a los gestores y auditores de los gastos? Pero sobre todo, ¿por qué se quiere aplicar un sistema centralizado de compras en la Universidad de León que ha sido rechazado por otras universidades como la de Salamanca? Alguien debería dejar claro todas estas preguntas y actuar en consecuencia, no estamos en Madrid o Barcelona, estamos en una provincia cuya economía depende de sus empresas, y la empresa más grande de León es su Universidad.