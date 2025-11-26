Activismo y territorio: un binomio de energía emocional imparable

Creado: Actualizado:

Desde muy joven, allá por los setenta del siglo pasado, sentí el afán de preservar a la carballeda de mi pueblo zamorano de miradas foráneas por miedo a que perturbaran aquel lugar. Ni a las mejores amigas de Madrid les invitaba a pasar conmigo unos días en mi paraíso.

Con los años, el pueblo se fue transformando con nuevas construcciones, sin los rasgos de la arquitectura propia de la comarca, y con la desaparición paulatina de las actividades agrícolas y ganaderas que yo había compartido con mi familia. Por eso, la «línea verde», que separaba las antiguas tierras de cultivo de las silvestres, avanzaba hacia nosotros conforme jóvenes robles se hacían con los terrenos, ya por entonces baldíos. Mi territorio salvaje aumentaba y con ello mi bienestar. Todo iba bien para mí, hasta que en 2006 el alcalde del pueblo de Peque, a menos de siete kilómetros del mío, río arriba, ofreció, sin permiso de sus vecinos, territorio municipal para la instalación de un ATC. En él se albergarían los residuos nucleares de alta intensidad de todas las centrales españolas en funcionamiento. La organización en plataforma de los paisanos de aquel pueblo, y de los colindantes, sirvió para echar abajo aquel tóxico proyecto que ponía en riesgo el paraíso de cada cual. Esa extraordinaria respuesta se produjo durante el mes de agosto, cuando la comarca revivía con la población que retornaba a la casa madre desde otras regiones españolas o incluso desde otros países europeos. Fue entonces, como representante de la plataforma medioambiental, cuando tomé conciencia de que aquella iniciativa, con riesgo radiactivo, no se habría dado en localidades más habitadas. Dicen que el verano es una buena época para que los políticos nos cuelen por la puerta de atrás todo lo indeseable. En aquella ocasión les salió rana. La energía amorosa de quienes estábamos conectados al territorio de origen hizo frente al monstruo nuclear y el verano tuvo un final feliz. Veinte años después, con siete de los nueve límites planetarios sobrepasados que comprometen, incluso, la estabilidad de nuestra propia viabilidad como especie, y con los combustibles fósiles en declive, sin vuelta atrás, el lobby energético propone ahora las energías renovables como la solución a los problemas que afectan al Planeta. La perversión se incluye en la propuesta. Mientras el Gobierno presenta a nuestro país como un ganador en materia de transición energética, competitivo, capaz de generar empleo industrial, y de reducir la pobreza energética, el rural se va ocupando con polígonos industriales fotovoltaicos y eólicos que fragmentan y distorsionan significativamente el territorio. Mi carballeda volvía a estar en peligro, aunque esta vez no fuera solo ella. El territorio del noroeste ibérico estaba siendo tomado por la industria de las renovables, primero, y por plantas de biogás-metano después, tan tóxicas para la vecindad por la potenciación de asma, epoc o cáncer, en relación con los gases y partículas que se generan en el proceso. Las macrogranjas porcinas, que tanta respuesta en contra habían generado, necesitan de plantas digestoras de los purines producidos para su transformación en gas metano, otra fuente más de energía para el sistema cárnico en bucle. Las provincias españolas vaciadas de población rural, han sido declaradas por el «capital» como «territorio de sacrificio» y «zona de aceleración de renovables» sin que la comunidad autónoma correspondiente desarrolle procesos de Planificación y Ordenación del Territorio, de su competencia exclusiva. Las empresas, así, disponen de libertad para campar a sus anchas, ejecutando macroinstalaciones en suelos con vocación agrícola, en lugares de alta biodiversidad y hasta en espacios tan emblemáticos o de alta valoración paisajística como en el entorno de la Alhambra (Granada), Recópolis (Guadalajara) o el Maestrazgo (Teruel). Nada tiene valor si lo que está en juego es, por ejemplo, nutrir de energía a los centros de datos ya instalados por el territorio español, y a los potencialmente instalables, a pesar de conocer su insostenibilidad no solo por la elevadísima demanda de agua sino también por la escasez de otros recursos que se requieren para su construcción. Vivimos inmersos en un sistema de burbujas energéticas especulativas a punto de estallar que dejarán el territorio inutilizable para su gestión biológica por parte de la gente del rural que nunca se verá damnificada por los innumerables tipos de impactos generados, dado que las grandes promotoras utilizan como pantalla protectora un enorme surtido de pequeñas empresas interpuestas, de muy escaso capital. Del modelo concentrado al modelo distribuido: Solo un modelo distribuido de transición energética apoyado en las renovables puede ser ecológico, además de provocar un renacer del rural, al adoptar estrategias de autoconsumo y de generación de comunidades energéticas, capaces de producir la energía allí donde el consumo individual, familiar o comunitario lo requiera, ajustado a las necesidades de los proyectos en marcha. Así, la soberanía energética de la mano de la soberanía alimentaria, hará posible que la población recupere dignidad desde la autosuficiencia y la cooperación, además de evitarles que sientan el dolor por la pérdida de su «paisaje del alma», sostén de la memoria colectiva, tan importante para la salud mental. En España existen ejemplos de CER como para incentivar el proceso. Por otro lado, las renovables pueden cubrir buena parte de las necesidades energéticas también en las ciudades europeas, haciendo uso de infraestructuras ya en uso. Tejados, por ejemplo, hay en abundancia, y vías de ferrocarril o autopistas

, también. La rebelión del tejido social rural concienciado está en marcha, como en aquel agosto de 2006 que viví en primera persona. Las plataformas y asociaciones, hoy como entonces, reflejan «la energía amorosa renovable» de cada persona hacia su territorio capaz de generar montañas de alegaciones y de contenciosos administrativos, incluso desde la justicia gratuita, para contener al Monstruo.