Según la RAE, asco «es un sentimiento de desagrado o rechazo hacia algo o alguien. Algo que repugna y que puede provocar náuseas». Parece una definición «robotizada» que expresa una verdad, pero a la que le faltan las matizaciones, el alma. El asco, tanto en la realidad como en la fantasía o la metáfora, está cargado de emociones y sensaciones muy profundas y diversas, desde las más primitivas y efectivas (somáticas y protectoras) como la náusea y el vómito para expulsar el alimento indigesto, podrido o incompatible con la digestión, así como para desechar de su mente aquello igualmente indigesto, podrido o incompatible con la «digestión» mental, espiritual, ética, moral etc., como las más sofisticadas como son la repugnancia moral y social. Y si el objeto del asco no solo se refiere a la materia del rechazo, sino al generador de dicha materia, la situación se complica alcanzando y engendrando otras emociones negativas como el odio y la violencia.

Voy directamente al grano: la política, en general, de este Gobierno me produce asco. La manipulación sistemática, la mentira descarada, la chulería barriobajera, el matonismo disfrazado de justificación e incluso de progresismo, desprovisto de su esencia y envuelto con palabras y discursos engañosos, cínicos, prepotentes, me dan asco. La corrupción que, como mancha de aceite, se extiende y ensucia, me da asco. El despilfarro ocasionado por la proliferación innecesaria de ministerios, asesores, mantenimiento de paniaguados, palmeros, voceros, etc. al servicio y órdenes del «señorito, puto amo, felón donde los haya», me da asco. Los trapicheos y contubernios con partidos que llevan en su ADN el egoísmo egocéntrico en contra del común español, con el solo propósito de mantenerse en el poder por el poder, me dan asco. La manipulación descarada de la Justicia en sus diferentes administraciones y poderes, me da asco. Todo eso, y más, me dan asco y me incitan al vómito porque son productos tóxicos, alimentos en mal estado, nocivos para la salud física y mental. Ojo, cualquier maniobra de igual jaez que procede o procediere por parte de miembros de los partidos de la oposición, medios de comunicación y propaganda o personas particulares, con iguales o parecidas maniobras e intenciones, me producen y producirían asco también. Es posible que el dislate, apoyado por la interpretación sesgada y manipulada de la Ley y de la Constitución, le dé a este Gobierno la aparente legalidad para hacer de su capa un sayo; al menos es lo que viene sucediendo desde el comienzo de su andadura; y no pasa nada. Y como no pasa nada, es decir todo sigue pasando con total impunidad, el subidón del capo hace que, a menos que reviente por su narcisismo insaciable, siga engordando hasta límites insospechados, pero que, desde el punto de vista democrático, resulta muy peligroso. Ante tal estado, cabe preguntarse sobre lo que subyace en la sociedad, el estadio alcanzado de la misma en su evolución civilizada, o en su estancamiento, cuando no en su retroceso y perversión. De sobra es conocido que el humano en un ser dotado de amor y de odio, de generosidad y de egoísmo, de capacidad de trabajo y entrega hacia los demás y de parasitismo y vivir del cuento, de tendencias a dominar y tendencias a ser y querer ser dominado, de amor por la justicia y de tendencia delincuencial y, ya entrando en la patología, de seres con tendencias sádicas y otras masoquistas. La virtud, el arte, la moral, la justicia, la sabiduría, el amor etc., se entremezclan con sus antónimos y comparten mesa y mantel en la sociedad. Algo falla en nuestro Estado de Derecho civilizado, pues actualmente hay más predominio de lo «de facto que de lo de iure». El delincuente va por delante y, además, está amparado por la ley, un principio consagrado por la civilización y que yo aplaudo, pero que se cachondee de la misma me parece una falta de previsión o de connivencia alegales con el propio delincuente. Éste sabe muy bien que, si delinque, pero la justicia no lo puede probar, no pasa nada. No deja de ser llamativo el miedo expresado, bajo apariencia de improcedente, al denominado jurado popular que valora su apreciación de inocencia o culpabilidad de los hechos juzgados. Es posible que el miedo y el recelo hacia él se deban a que la manipulación hacia el mismo sea una tarea imposible de llevarse a cabo, y pretendan curarse en salud. Es posible, insisto, que el jurado popular distinga el bien del mal (no solo siguiendo el viejo y sabio principio del «piensa mal y acertarás») de una manera que impida retorcer la ley a su antojo y conveniencia, o al menos intentarlo, contaminándola con todo tipo de triquiñuelas y «fuerzas ocultas». Ya sé que la sociedad está compuesta por lo más variopinto de las criaturas humanas y que, como reza el refrán, «de poetas, santos y locos, todos tenemos un poco», y al que yo añadí, en un momento pesimista de pensamiento ontológico, y «de pícaros, transgresores, aborregados y egoístas, un montón». Quiero pensar, o al menos lo deseo, que debe triunfar el bien sobre el mal si pretendemos llegar a algún tipo de convivencia humana que merezca la pena. La Historia nos enseña que eso se ha conseguido unas veces y otras no. Dada nuestra urdimbre humana, aunque el equilibrio ha sido y me temo que será inestable siempre, conviene asegurarse bien para que la inestabilidad sea la menos probable, aunque fuese posible. Ojo con sembrar vientos, que luego se recogen tempestades. La denominada polarización, el «y tú más», el que no esté conmigo está en mi contra, el tirar la piedra y esconder la mano, el enfatizar en la detección de la brizna en el ojo ajeno y ocultar la viga en el propio, el abuso, no el uso, del poder del rico y poderoso sobre la real o supuesta pobreza y debilidad del pobre, el pretender convencer de que, en nombre del progreso, no importa si la ley es vulnerada, pues se la considera obsoleta, y por tanto prescindible de su respeto etc., etc. constituyen un caldo de cultivo donde desarrollarse y eclosionar la envidia, el descontrol en las normas elementales de convivencia, el menosprecio del otro, el odio cainita, del cual los españoles seguimos, todavía, sufriendo las consecuencias, lamentablemente, de una etapa triste y dolorosa, que creíamos superada, pero que algunos tratan, no de recordar para que nunca más pueda repetirse, sino para actualizarla en su propio beneficio. El pueblo español, la sociedad española se encuentra pasando por un periodo de inestabilidad, no solo a nivel político, sino de valores necesarios para su andadura. Hoy día, por poner un ejemplo, un político honesto, pero poco «agresivo», no tiene nada que hacer ante un político sinvergüenza agresivo. La llamada vocación de servicio a los demás, en política ha pasado a ser, en la mayoría de los casos, una actividad al servicio personal. Así pasa lo que pasa. Pero no hay que olvidar que esto no pasa de repente, lo mismo que no se pasa de repente de una democracia hacia una dictadura. La sociedad se lo permite con su pasividad, y, en parte, con connivencia. Quiero pensar que todavía haya esperanza para revertir la situación, lo cual me produce alegría, aunque también temo las maniobras en contra, lo cual me provoca mucho asco.