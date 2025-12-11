Pistas para educadores «despistados»

Creado: Actualizado:

En el campo de la educación, la activa o profesional y la pasiva o global, (en ésta todos participamos inconscientemente y sin darnos cuenta), todos deberíamos concienciarnos y aprender a diario para no cometer errores de los que luego nadie o muy pocos se sienten responsables. En el título de esta reflexión pedagógica entrecomillo la palabra y para la mayoría de mis lectores, a primera vista y lectura, su significado o interpretación puede ser el de «distraídos». Ciertamente puede entenderse así, pero hoy quiero volar más alto en este torbellino educativo, casi tempestad, que puede tener consecuencias trágicas, a corto y largo plazo, para nuestros hijos, nietos y biznietos. Aterrizo. Cuando salimos de viaje y vamos a un aeropuerto, tanto los menores como los adultos que les acompañan, en lo que más se fijan y llama su atención son las naves en las que van a volar, prestando nula atención a las pistas de despegue/aterrizaje. Por el contrario, estoy seguro que al comandante de la nave, a la hora de rodar, tanto en el despegue como en el aterrizaje, le importa y preocupa mucho el buen estado de las pistas, para salir y entrar en ellas con la máxima seguridad. Damos por hecho la formación y pericia de los pilotos y la revisión puntual de todo avión, por parte de los técnicos de tierra, antes de cada vuelo…

Pregunto, sin ánimo de ofender y sí con ánimo de alertar, los padres, todos los padres y madres con hijos de cero a 18 años, ¿de verdad se preguntan y replantean con cierta frecuencia su pericia en el tema de la educación de sus hijos? Voy más lejos: los educadores en activo en los centros públicos y privados ¿se plantean a diario sus responsabilidades, sabiendo que cada entrada en el aula es un nuevo vuelo con despegue y aterrizaje bajo su control? Quienes de verdad asumen profesionalmente tal peso y responsabilidad, merecen bastante más sueldo y mayor consideración de la que reciben en la actualidad; pero digámoslo también: quienes, (pocos o muchos), entran en las aulas sin vocación educativa y sin conciencia de su grave responsabilidad social, no merecen ni la consideración ni el sueldo que reciben.

Más pistas de aterrizaje: Sobre los hijos se han escrito y se seguirán escribiendo muchas cosas. Hay quienes hablan de ellos como «regalo de Dios»: ¡como si Dios fuera un Rey Mago! Hay quienes los describen como un castigo, cuando no responden a las expectativas o esperanzas de la pareja. Posiblemente a estas parejas nadie les dijo a su debido tiempo, que los hijos ni vienen de París, ni los trae la cigüeña, ni vienen con un pan bajo el brazo, ni los trae el cartero contra reembolso… Lo que todos deberemos tener muy claro es que los hijos nunca deben ser considerados como una mercancía rechazable; son criaturas humanas, indefensas y necesitadas, que traemos al mundo, pero «no nos pertenecen» y todos, en primer lugar los padres, tenemos obligación de cuidarlos y educarlos para que consigan su autonomía y su independencia. Tarea muy seria, no siempre bien atendida.

Desde la perspectiva poblacional, los sociólogos hablan de la natalidad desbordada, en poblaciones donde sobran niños, y exigen control de la natalidad; por el contrario, donde el índice de nacimientos, en España y en toda Europa, con la pirámide de los nacimientos invertida, piden a voces proteger los nuevos nacimientos. Pero la estabilidad poblacional no se arregla mágicamente de la mañana a la noche. La vida, como el fluir de los ríos, es un continuum que no admite parones ni flujos instantáneos. La vida no se puede embalsar como el agua de los pantanos y que se suelta a conveniencia, según la necesidad. Tenemos un serio problema y un futuro incierto, por falta de planificación a su debido tiempo. Por no haber usado la inteligencia, hemos pensado en las prolongadas sequías y hemos embalsado el agua en los pantanos, para tener agua potable y agua de regadío, pero no hemos planificado adecuadamente la natalidad, olvidando algo fundamental y que la Biblia describe simbólicamente: «Parirás con dolor (Gn. 3,16-19)». Freud, pisando tierra, nos traduce de forma muy inteligible esos símbolos cuando nos habla del principio de placer y del de realidad: el principio de placer pide satisfacción inmediata, mientras el de realidad, mirando hacia el futuro, enseña a esperar o a planificar, pensar en el mañana, frustrando a los impacientes. El mundo de hoy cultiva sin medida un hedonismo irracional y esquilmador, que no soporta la menor espera ni la mínima frustración. Nos hace olvidar que toda fermentación, toda gestación, para que traiga vida sana, tiene unos ritmos y alterarlos trae consecuencias inesperadas y normalmente poco gratificantes. Quienes desconocen los ritmos vitales y viven de forma acelerada e irreflexiva, suelen ser gente insatisfecha, (no-bastante-hecha = inmadura), y suelen ser malos padres, pésimos educadores y peligrosos gobernantes. A la realidad diaria me remito.

Lo he dicho y escrito en otras ocasiones, un hijo no puede ser fruto de una borrachera o de una juerga nocturna; debería ser deseado, planificado y, más tarde, recibido con mucho respeto y cariño. La improvisación irresponsable en cualquiera de estas fases, siempre resulta negativa y sus consecuencias las sufrirán esos hijos (inesperados, indeseados), sus progenitores y todos nosotros como sociedad. Enseñar a esperar, a aceptar pequeñas frustraciones, evitará futuras inundaciones, (entiéndase metafóricamente), y naufragios lamentables. Algo no se está haciendo bien en el área educativa y pedagógica. Hoy quiero ofrecer una pista de aterrizaje adecuada y que evite riesgos nefastos a nuestros retoños comprendidos entre los cero y los tres años. Estos pequeños, los más indefensos, deben ser objeto de atenciones especiales, porque no saben hablar ni pedir lo que necesitan; no pueden expresar adecuadamente sus deseos ni sus sentimientos. Para suplir esas incapacidades, los padres y todas las personas que dedican tiempo al cuidado individual o grupal de este colectivo infantil deben conocer lo que en pedagogía o cuidado de bebés/infantes se llama «la persona de relación». Esta figura y lo que ella representa tiene suma importancia en los tres primeros años de vida. El ideal sería que la madre/padre biológicos pudieran ejercer esta función durante los dos/tres primeros años del bebé, con remuneración oficial, como se remunera a las personas sustitutas que los cuidan en las guarderías. ¿Utopía? Nada más sensato y económico para este país empobrecido y con absoluta carencia de bebés para la reposición poblacional. Y me reafirmo en lo de económico, pensando en la salud mental, maltrecha y sin respuestas adecuadas por parte del Ministerio y las Consejerías pertinentes.

La salud mental de las personas se empieza a cuidar desde el vientre materno, después, (es lo que estamos tratando en este comentario), en la placenta familiar, adecuadamente atendida, más tarde, en la placenta escolar, durante la adolescencia y la primera juventud. Si esto se llevara a cabo correctamente, el ahorro económico y los beneficios para la salud física y psíquica de toda la población serían muy notables, además de rentable económica y socialmente.

Volviendo a la figura de «La Persona de Relación» y de su importancia para el sano desarrollo madurativo de las personas, recuerdo y subrayo el hecho de que para cada bebé hay personas que son más importantes que el resto de los que le rodean. En el tránsito de la placenta materna, única, a la placenta familiar, plural, el recién nacido percibe diferentes tonos de voz, diferentes miradas, diferentes tactos y tensiones. El bebé es muy sensible a los cambios más simples, mucho más de lo imaginable. Cuando la madre falta poco después del parto, el bebé, huérfano de sensaciones vitales, necesita una persona sustituta materna, con una duración o continuidad hasta de tres años. Esa madre, la biológica o quien la sustituya, es la «Persona de Relación», que va a troquelar y marcar la vida personal y social de la nueva criatura. El famoso pediatra Pfaundler valora y reclama para las personas de referencia la máxima formación por su trascendencia en la vida y salud futura del bebé. Los lactantes que en los primeros años cambian continuamente de cuidadores, retrasan su desarrollo y su maduración psicofísica, amén de posibles trastornos conductuales. Las ausencias o cambios frecuentes de madre o de sustituta adecuada en los tres primeros años de vida tienen consecuencias siempre negativas y para muchas personas, irreparables y de muy difícil diagnóstico. Tenemos adultos que se acunan para dormir, que se chupan a escondidas el pulgar para relajarse o se acuestan con un peluche/chupete para conciliar el sueño… ¡Cuánta soledad nunca cubierta y siempre oculta! Un paciente joven me obsequió estos versos, que resumían las soledades sufridas y causantes de sus trastornos conductuales: «Madre, /en este largo camino/ yo me siento menos solo, /si vienes o estás conmigo».

No hay dinero para pagar el cuidado de una verdadera madre, biológica o sustituta; pero alerto: no vale cualquiera para cuidar niños de cero a tres años y éstos no tienen lenguaje para denunciar los malos tratos y los abusos de los que son objeto y sufren con harta frecuencia, sin que nadie llegue ni a sospecharlos. Alerta, pues, hilando fino.