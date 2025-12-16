Creado: Actualizado:

El reciente estreno en los cines españoles de Núremberg, dirigida por James Vanderbilt, ofrece una nueva oportunidad para reflexionar sobre uno de los momentos fundacionales del derecho penal internacional. Aquel proceso judicial, celebrado en 1945 y 1946, no sólo sentó en el banquillo a los dirigentes del régimen nazi, sino que inauguró un modelo de justicia basado en la responsabilidad individual por crímenes perpetrados desde el poder del Estado. Fue un hito en la defensa de la dignidad humana tras el estallido del horror más profundo que Europa había experimentado.

Los juicios de Núremberg abordaron el exterminio sistemático del pueblo judío, pero también los crímenes cometidos contra minorías étnicas, religiosas, opositores políticos y prisioneros de guerra. El Tribunal Militar Internacional dejó claro que la obediencia debida no amparaba la barbarie y que los Estados no podían escudarse en su soberanía para justificar violaciones extremas de los derechos humanos. Ese precedente jurídico, ético y político se convirtió en la base de lo que hoy conocemos como justicia universal. Sin embargo, la mirada histórica también obliga a constatar las limitaciones de aquel tribunal. La geopolítica de la posguerra impidió que se juzgaran de manera equivalente los crímenes cometidos por regímenes comunistas que, aun formando parte de las potencias aliadas, perpetraron atrocidades ampliamente documentadas, como las ejecuciones masivas en Katyn o las purgas estalinistas. La ausencia de un proceso paralelo dejó sin respuesta jurídica y moral una parte importante del sufrimiento del siglo XX. A día de hoy, esa asimetría continúa proyectándose sobre el debate público: todavía hay responsables políticos que se declaran abiertamente comunistas sin atender al peso represivo e histórico que acompañan a ese legado ideológico. Este marco reflexivo adquiere una especial relevancia a la luz del reconocimiento internacional otorgado recientemente a María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Machado se ha convertido en un referente de la resistencia democrática frente al régimen instaurado por Hugo Chávez y prolongado por Nicolás Maduro. Su discurso, centrado en el perdón y la reconciliación, dibuja un horizonte deseable; pero la experiencia histórica demuestra que ninguna transición democrática puede asentarse sólidamente sin un proceso de justicia que esclarezca los hechos y depure responsabilidades. Las denuncias sobre el régimen venezolano —corrupción estructural, persecución política, prácticas sistemáticas de tortura, vínculos con el narcotráfico y operaciones ilícitas en torno al petróleo— son razón suficiente para exigir un mecanismo internacional de investigación riguroso. Organismos como Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional o instancias judiciales regionales deberían desempeñar un papel central en la documentación de los abusos y en la eventual puesta en marcha de un proceso judicial comparable, en espíritu, al de Núremberg. Pero la responsabilidad no se circunscribe únicamente a quienes han dirigido el aparato estatal venezolano. Es también pertinente examinar el papel de quienes, fuera del país, han contribuido a legitimar o blanquear al régimen. Entre ellos destaca la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya mediación ha sido cuestionada por amplios sectores de la oposición venezolana y objeto de atención en la prensa internacional. La filtración de informaciones sobre posibles investigaciones en Estados Unidos al amparo de legislación federal contra el crimen organizado ha reavivado la necesidad de una clarificación pública y exhaustiva de sus actuaciones en ese contexto. Igualmente relevante es el caso de determinados dirigentes de la izquierda radical española, cuyo alineamiento ideológico con el chavismo ha estado acompañado, según informaciones judiciales y periodísticas, de posibles beneficios económicos o colaboraciones políticas. Testimonios presentados ante la Audiencia Nacional mencionan, por ejemplo, a Juan Carlos Monedero como presunto receptor de fondos procedentes del gobierno venezolano. Otros líderes, como Pablo Iglesias, han expresado reiteradamente su admiración por el proyecto chavista, omitiendo el peso de las denuncias por graves vulneraciones de derechos humanos recogidas por organismos internacionales. Ante este panorama, la pregunta central es qué tipo de justicia requiere una sociedad golpeada por la degradación institucional y por la violencia política. La experiencia de Núremberg sugiere que la reparación de las víctimas, la reconstrucción del Estado de derecho y la recuperación de la confianza en las instituciones exigen un compromiso firme con la verdad y con la rendición de cuentas. La impunidad no solo hace imposible la reconciliación, sino que siembra las bases de futuros abusos. Venezuela necesita, llegado el momento, un proceso judicial internacional robusto, transparente y creíble, que abarque la totalidad de las responsabilidades: desde los perpetradores directos hasta los colaboradores externos, pasando por quienes han contribuido a financiar, justificar o sostener el aparato represivo. No se trata de venganza, sino de justicia; no de revancha política, sino de memoria democrática. Al contemplar

Núremberg en los cines españoles, uno no puede dejar de pensar en que aquel precedente histórico continúa siendo una brújula moral para sociedades que buscan salir de la devastación autoritaria. Las naciones solo pueden construirse sobre la verdad y la legalidad. La esperanza venezolana, como la europea en 1945, dependerá de la capacidad colectiva para afrontar el pasado con rigor y para exigir que cada responsable responda ante la ley.