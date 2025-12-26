175 años de la ingeniería industrial

Creado: Actualizado:

Culmina ahora el año en el que la ingeniería industrial española ha celebrado el 175 aniversario de la creación del Real Instituto de Madrid, la primera Escuela Oficial de Ingenieros Industriales, que permitió institucionalizar la profesión. Una larga andadura, en el transcurso de la cual sus protagonistas, los ingenieros industriales, han impulsado la modernización del país desde el propio corazón de la sociedad y en áreas de actividad estratégicas.

En estos 175 años, el ingeniero industrial ha contribuido al progreso de la sociedad con su aportación a la mejora de los medios de transporte —mercancías y viajeros—, de las grandes infraestructuras industriales, del transporte de energía en sus diferentes vectores… Con su aportación a la propia integración de la actividad industrial en los núcleos urbanos, a la expansión de la industria turística y del ocio, a la innovación y al desarrollo tecnológico. O, en fin, al progreso de sectores estratégicos como la automoción, la agroalimentación, el hábitat y el amplio capítulo de la energía.

En Castilla y León, donde contamos con cerca de 1.700 colegiados, tenemos noticia de la actividad de ingenieros industriales desde los años 70 del siglo XIX. Curiosamente, a finales de siglo trabajaron en estas tierras algunos ingenieros catalanes, debido al cierre temporal de algunas escuelas, entre ellas la de Madrid (1867-1901), por problemas de financiación.

Por ejemplo, Raimundo Balet Viñas dejó huella en León, donde se puede contemplar uno de los edificios modernistas existentes en la zona de Ordoño. Posteriormente se trasladó a Zaragoza (1916) y puso en marcha una fábrica de tejidos de algodón, que en 1941 se transformaría en la actual Saica, un grupo empresarial con una importante proyección internacional.

Pero la puesta en marcha de la primera Escuela Oficial de Ingenieros Industriales (el Real Instituto de Madrid de 1850) no fue una iniciativa espontánea. Fue fruto de un proceso de maduración de una institución precursora, el Real Conservatorio de Artes (1824), heredero directo del Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro, fundado por Agustín de Betancourt en 1788 y claro exponente de la articulación entre las estrategias ilustradas y ochocentistas para el desarrollo de la Ingeniería española.

En 1829, Juan López de Peñalver, colaborador de Betancourt, intenta crear una Escuela de Ingenieros Industriales, a semejanza de la recién creada École Centrale des Arts et Manufactures de París. Ante las dificultades del momento, opta por enviar pensionados a la Escuela parisina para que, al regreso, fueran los impulsores de una escuela similar en Madrid, transformando –21 años después– el Conservatorio en Real Instituto Industrial.

Por dicho Real Decreto de 1850 se aprueba por la creación de estudios industriales y de centros para su impartición, con tres clases de enseñanzas: Elemental (1+3 años) a impartir en institutos de primera clase. De ampliación: (3+1 opcional) en Barcelona, Sevilla y Vergara. Superior. (2 años) en Madrid, en el Real Instituto Industrial que se crea. Las Titulaciones eran: En Escuelas de ampliación (sin 4º año), Profesor Industrial. En Escuelas de ampliación (con 4º año), Ingeniero Mecánico de 2ª clase, Ingeniero Químico de 2ª clase, e Ingeniero industrial de 2ª clase (ambos títulos mecánico y químico). En Escuela Superior: Ingeniero Mecánico de 1ª clase. Ingeniero Químico de 1ª clase e Ingeniero Industrial (ambos títulos mecánico y químico).

Quedaba pues establecida la carrera de Ingeniero Industrial como generalista y multidisciplinar, con capacidad de afrontar temas diversos en la técnica industrial. El primer título de Ingeniero industrial se expidió en 1857, aunque el papel de los ingenieros industriales se consolida desde las décadas finales del siglo XIX.

A partir de 1880, los ingenieros industriales se sitúan al frente de fábricas, talleres ferroviarios, siderurgias, industrias mecánicas, pioneros de la electricidad, etc. Su campo de trabajo inicial sería la mecánica (en especial todo lo referente al ferrocarril, cuyo desarrollo en España comenzó por aquellos años) y la química. Fueron los precursores e introductores de la arquitectura del hierro (mercados, puentes, teatros). Y ya en el siglo XX consiguen la creación de un cuerpo profesional dependiente del ministerio del ramo (1911), unas atribuciones profesionales especificas (1935), la creación de los colegios de ingenieros industriales (1949) y la integración de sus escuelas en la Universidad (1957).

En 2010 comienza el Plan Bolonia en los estudios universitarios, con la estructura de estudios de grado y posterior máster habilitante que, en el caso de la Ingeniería Industrial, es la vía exclusiva para el ejercicio pleno de la profesión de ingeniero industrial.

Y la profesión continúa hoy afrontando con éxito los retos tecnológicos del siglo XXI en pro de una sociedad más sostenible.