España olla podrida

El 7 de junio de 2018 se forma el primer gobierno presidido por Pedro Sánchez a resultas de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Estamos en medio de la XII legislatura. El 30 de abril de 2019 cesa este Gobierno por la celebración de Elecciones Generales. El 10 de noviembre nuevas Elecciones Generales para la XIV Legislatura. Se continuó en funciones hasta enero de 2020 en que toman posesión los ministros que forman el II Gobierno de Pedro Sánchez.

En aquel soleado jueves de junio, el Gobierno de Sánchez se estrena con ánimo mal disimulado, amplias sonrisas de satisfacción incontenida y la soflama que pronuncia el recién nombrado ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, título riombombante para designar lo que hasta entonces había sido simplemente Ministerio de Transportes (Íñigo de la Serna). En aquellos días, el omnipotente ministro valenciano se declara feminista «porque es socialista», al tiempo que hace una ardorosa defensa de la pulcritud democrática, la transparencia, la dignidad, la ética y la honestidad. Todo ello, se supone, es el buen caminar y mejor hacer que todo político debe ejercitar en el ejemplar desarrollo de sus funciones. Siete años después de estos hechos y estas anécdotas, nos encontramos con el panorama que España ofrece al mundo, con un Gobierno desarbolado por la corrupción, un Presidente agónico, un partido hecho añicos y unos cuantos figurantes en el trullo, siendo la pieza fundamental de la trama el singular Ábalos, el que años atrás defendía con ardor, energía y mejor afán a las mujeres, el buen hacer, la mayor diligencia en el desarrollo del cargo y unas cuantas cosas más que ahora, a la vista de los hechos que se suceden día sí y otro también, nos abocan a una risa desternillante a la que sigue un cabreo de proporciones colosales que incita a mentar a los muertos de todos estos artistas del trinque, la trola y el manoseo baboso. El gobierno de Sánchez se desangra en un enorme charco de corrupción total y absoluta, con ramificaciones en todos los rincones de la Administración y con multitud de implicados, tanto en manejos oscuros y tropelías sin cuento como en historias tristes y asquerosas de acosadores de la peor calaña. Unos sujetos que ocupaban hasta anteayer puestos de relevancia en todas las instancias del Estado. Es una historia sin precedentes que arruina nuestra imagen exterior. Una imagen que trata de salvar con patéticas declaraciones un especimen como el actual ministro de Exteriores , el tal Albares. Un pájaro para el que no encuentro explicación de cómo accedió a la Carrera Diplomática. Y lo dice alguien que tuvo como presidentes del tribunal de oposiciones para el ingreso en la Carrera al conde de Navascués primero y a Gonzalo Fernández de la Mora y Mon («El crepúsculo de las ideologías») ministro de Obras Públicas entre 1970 y 74, antes de ser posteriormente nombrado director de la Escuela Diplomática. Tengo la completa seguridad, de que Albares no hubiera superado el examen de ingreso estando estas dos personalidades presidiendo el tribunal que habría de juzgar su idoneidad. Aquello era algo serio; el Cuerpo Diplomático español tenía credenciales de solvencia y rectitud en todo el mundo. Quién no se acuerda de Fernando María de Caastiella, de Jaime de Piniés, de Gregorio López-Bravo de Castro (1969-73) o el mismísimo Paco Fernández Ordóñez (1985-92) o Chencho Arias dignísimos representantes del Gobierno de España en el Exterior. Luego, desgraciadamente, ha venido lo que ha venido; sujetos que tratan de defender lo indefendible ofreciendo un espectáculo patético y a veces realmente esperpéntico. El tal Albares es muestra significativa de estos desmanes de imagen. Resulta tan intrigante como sospechoso que ahora, precisamente ahora, salten a la palestra el alud de acusaciones de maltrato y acoso donde la figura señera es el tal Paco Salazar, un pájaro, a tenor de las denuncias, realmente despreciable, sin desmerecer otros sujetos como Izquierdo el de Valladolid, el de Torremolinos o el dimitido presidente de la Diputación de Lugo (aún alcalde cuando se escriben estas líneas, ya que el tal Tomé se aferra desesperadamente al cargo). Almusafes (Valencia), Belalcázar en Córdoba y el último el del alcalde de Barbalás (Orense). Serían los sucesivos eslabones de esta cadena de verdaderos canallas, aupados en cargos de representación popular pero que se han servido de ellos para sus insidias y atropellos. Y nos preguntamos nosotros, ya que Feijóo parece que sigue en la luna de Valencia, ¿por qué salen a la luz estos casos curiosamente en este preciso momento? Ya algún avezado comentarista ha resaltado la coincidencia de movimientos muy significativos en Andalucía, el feudo más poderoso del socialismo patrio (y uno de los más pringados, dicho sea de paso). También se ha puesto de relieve la figura aparentemente emergente de Susana Díaz, la contrincante de Sánchez en las primarias del 21 de mayo del 17, en las que perdió, hecho que fue posteriormente ratificado en el XXXIX Congreso Federal (16-18 junio). Sánchez salió elegido con 532 delegados frente a a los 394 de la sevillana. De entonces acá todo ha sido una sucesión de esperpentos y astracanadas. El remate más alucinante han sido las declaraciones de Sánchez en una entrevista reciente concedida a la catalana Gemma Nierga en un programa de Cat 2, en donde declaró desconocer «personalmente» a José Luis Ábalos. En esta ocasión, el mentor de «no sé» «no me consta» se superó a sí mismo en la total falta de escrúpulos y en elevar la mentira al altar de la autocracia más repugnante. ¡Pobre España!. Sólo falta añadir que Donald Trump, que ha demostrado que no se anda con chiquitas, empiece a tomar más pronto que tarde cartas en el asunto con Zapatero de convidado añadido. Las «trangalladas» (como dicen en la Galicia profunda) pueden salir muy caras, sobre todo si el escenario es Venezuela o los paseos nocturnos por los montes del Pardo en compañía de un delincuente.