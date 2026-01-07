El debate ideológico en los Estados Unidos

Creado: Actualizado:

Resulta sorprendente el escasísimo conocimiento que existe, a este lado del Atlántico, sobre el intenso debate ideológico que se está produciendo en los Estados Unidos. No es frecuente encontrar referencias en los medios tradicionales, e incluso en los alternativos, que traspasen la tradicional dicotomía entre demócratas y republicanos.

Casi nadie habla de los neocons, ese grupo que viene monopolizando la política norteamericana del último medio siglo. Nacidos durante la presidencia de Reagan, alcanzaron sus máximas cotas de poder en las administraciones de los Bush, pero también en las demócratas de Clinton, Obama y Biden. Dentro del Partido Demócrata destacan los ya citados, así como Kamala Harris y, sobre todo, Victoria Nuland, esposa del republicano Robert Kagan, y enlace de los neocons con el Deep State y el complejo militar-industrial. Dentro de los republicanos, las principales figuras

neocon serían el secretario de Estado Marco Rubio, John Bolton, Nikki Haley y Liz Cheney, siendo actualmente la cabeza más visible del grupo el senador Lindsey Graham. La mayoría están con, o toleran a, Trump; aunque la hija del antiguo vicepresidente Cheney se le enfrentó abiertamente, lo que le costó la reelección para el Senado. Esta proximidad entre neocons demócratas y republicanos podría recordarnos a la alianza que socialistas y populares mantienen en Europa, que es donde realmente importa, mientras que a nivel nacional y autonómico sostienen la ficción de la confrontación. Frente a los

neocons, en el Partido Demócrata están adquiriendo cada vez más fuerza los demócratas socialistas. A esta corriente, liderada desde hace muchos años por el senador Bernie Sanders, pertenece la representante Alexandria Ocasio-Cortez, cuyo liderazgo está viéndose superado por los musulmanes marxistas, como la representante Ilhan Omar, o el flamante alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Como corriente transversal a todo el Partido Demócrata destaca el movimiento

woke, que domina en los campus universitarios y tiene como cabeza más visible al gobernador de California, Gavin Newsom. Con todo, el mayor debate ideológico se está produciendo entre los republicanos, dentro de los cuales se sitúa el movimiento Maga (Make America Great Again), del que se valió Trump para ganar las elecciones y al que está dejando de lado, porque necesita los votos neocon en el Congreso. Según el politólogo ruso Aleksandr Duguin, los principales intelectuales de Maga son: el comentarista Tucker Carlson, Steve Bannon, la directora de inteligencia nacional Tulsi Gabbard, Elon Musk, Alex Jones, Candace Owens (conocida en Europa por sostener que Brigitte Macron es un hombre biológico), Peter Thiel, Jack Posobiec, Mike Benz, Robert F. Kennedy Jr., la representante Marjorie Taylor Greene y el recientemente asesinado Charlie Kirk, a los que habría que añadir el

influencer Nick Fuentes y el actual vicepresidente J. D. Vance, aunque este último no deja de ser el hombre de Peter Thiel y Palantir en el gobierno, con las conexiones que esto implica con el lobby judío y el Deep State. Pocos son los puntos de conexión entre los

neocons y Maga, siendo los primeros globalistas y sionistas, mientras que los segundos abogan por el proteccionismo económico y por poner por encima de todo los intereses de Estados Unidos, lo que implica, en muchos casos, la ruptura con Israel, a quien acusan de dominar la política estadounidense y de ser un pozo sin fondo para los impuestos de los norteamericanos. Tucker Carlson, Candace Owens y Marjorie Taylor Greene destacan especialmente por su confrontación con Israel y con el evangelismo sionista, ese importante y peculiar movimiento religioso que defiende a Israel como pueblo elegido por Dios, sin compartir su credo. Su principal contrincante dialéctico, dentro del Partido Republicano, es el comentarista político y judío ortodoxo Ben Shapiro. Entre los demócratas socialistas, el judío Bernie Sanders califica la guerra de Gaza como «genocidio», mientras Ocasio-Cortez apoya seguir financiando a Israel. Más antiisraelí es la posición del alcalde de Nueva York, aunque la comunidad judía de la ciudad votó mayoritariamente por él. Donald Trump, a quien Aleksandr Duguin califica como sionista cristiano (junto con Steve Bannon y el secretario de Guerra, Pete Hegseth), se apoyó inicialmente en Maga, pero no le quedó más remedio que echarse en brazos de los

neocons, en parte por la necesidad de sus votos y, probablemente también, por el chantaje israelí a través de los archivos de aquel agente del Mossad llamado Jeffrey Epstein. Ante esta circunstancia, Elon Musk amagó con resucitar el viejo Partido Americano, dando posteriormente marcha atrás y manifestando su apoyo a J. D. Vance para las elecciones de 2028. Quizá alguien le recordó los resultados de las elecciones de 1912, en las que Theodore Roosevelt quiso volver a la presidencia a través del Partido Progresista, frente al presidente William H. Taft, facilitándole así la victoria al demócrata Thomas W. Wilson. Esta situación todavía se puede animar más dentro de un año, cuando empiecen a postularse candidatos para la carrera presidencial. Lástima que no tengan un rey que les diga a quién no deben votar en su mensaje de Navidad.