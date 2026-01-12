Inicios de internet en España

Creado: Actualizado:

Hoy día, ¿quién no habla de esta palabra? Tal vez, sólo las personas de avanzada edad del mundo rural incluso urbano, aun habiéndola oído, ignoran en qué consiste y qué es un correo electrónico. Nosotros no participamos de estos avances técnicos, nos limitamos a utilizarlos y a señalar su evolución, de aquí que, partiendo de las investigaciones de ingenieros de telecomunicación las recojamos para trasladarlas a los lectores. Tal es el caso de José Manuel Huidobro (El nacimiento de Internet. Iltre. Colegio Oficial. Año 2006 (junio); capítulo 14, págs. 415-90), quien nos señala que fue a partir de la década de 1960 cuando se inicia su desarrollo con la financiación de Estados Unidos en clara competencia militar con la Unión Soviética. La obra, aunque con vocablos técnicos, nos permite obtener una idea general de este medio de comunicación. El significado de la palabra es: inter (enlace) y net (red), por tanto, enlace de redes. El primer navegador que hubo se llamó «Mosaic». Bastante después apareció Internet Explorer de Microsoft, que, de manera gratuita con el sistema operativo Windows se introdujo en el mercado. Hoy en día, internet es una red de millones de ordenadores interconectados entre sí, que ofrecen acceso y comparten información a través de un lenguaje común, y que relacionan a muchos millones de usuarios que se conectan por redes telefónicas fijas (ADSL, Wifi,...) vía red eléctrica o por satélite.

El desarrollo de Internet en España se logró con Rediris, proyecto que se inició a mediados de 1980 y que en 2004, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pasó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Los dos primeros proveedores nacionales de acceso a internet fueron: «Goya Servicios Telemáticos» y «Servicom». Sin embargo, el gran impulso se logró en 1995 cuando Telefónica implantó el servicio de acceso con «Infovia» que, estuvo operativo hasta 1998, al aparecer después «Infovia Plus». En la década de 1980 (periodo 1984-95) grupos de científicos e investigadores de las universidades españolas, buscaron soluciones a sus problemas de acceso a la información, así sucederá en la Universidad de Barcelona con el apoyo de la empresa IBM que permitió la conexión a la red nacional EARN. Posteriormente, otros centros universitarios se unirán a esta red (País Vasco, Valencia, Madrid, Andalucía, etc.). El 28 de Junio de 1984, se reunieron delegados de las universidades en Madrid (centro de IBM) y se nombró a Luis Maté, profesor de la Escuela Politécnica madrileña, para que representara a aquella institución española en el Consejo Europeo. El periodismo digital inicia su andadura en la década de 1990. El primer diario que estuvo en Internet fue el rotativo Avui (abril 1995), a la que se sumaron otros diarios catalanes, incorporándose a continuación ABC y otros periódicos provinciales. El símbolo @ (

a cerrada en un círculo) utilizado en los correos electrónicos es muy antiguo. Su más ancestral origen se halla en la Edad Media. Consiste en la unión de las letras a y d para formar la palabra latina ad, cuyo significado es hacia. La utilizaban los monjes de los monasterios cuando redactaban los códices, quienes al tener que escribirla muchas veces, así ahorraban tiempo y trabajo. Sabemos también sobre el símbolo arroba, que el periodista e historiador español Jorge Pareja, encontró un documento de Aduanas, entre Castilla y Aragón del siglo XV, en que se utiliza este símbolo como una medida de peso. Todo ello sin olvidar que, la primera dirección electrónica de la historia ha sido, tomlinson@bbn-tenesa; creada y utilizada por el ingeniero norteamericano Ray Tomlinson en 1971. Las investigaciones del académico italiano Giorgio Stabile sobre el símbolo @, a nivel internacional, son también transcendentales. Uno de los últimos estudios sobre el símbolo @ se puede seguir en Carlos Novoa Madsen,

El origen del símbolo @. Revista de Marina, vol. 119, nº 869. Año 2002 (1 de Agosto), publicada en Chile. A pesar de lo comentado, mucho se ha escrito en distintos países sobre esta simbología, incluso en diarios deportivos (Laura Eguiluz; AS.com, del 13 de Octubre de 2016). Finalmente, una alusión que nos afecta a los que nos dedicamos a conocer el pasado. Son frases que se deben a Almudena Martínez-Fornés con las que estamos totalmente de acuerdo, quien señala «La historia hoy se está escribiendo en soporte digital. Sin embargo, la mayor parte de esa documentación no se conserva y se perderá irremediablemente si no se toman medidas para evitarlo. A los historiadores del futuro les resultará muy difícil investigar sobre nuestro presente» (Diario

ABC (Madrid) de 29 de Diciembre de 2021, pág. 12).