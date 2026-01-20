¿Qué hacemos con la indecisión?

Creado: Actualizado:

Como resonancia de la novela de David Uclés me atrevería a decir que me siento cada vez más neutral. Es verdad que, con frecuencia, debemos decidir en qué lado estamos, aunque en política no siempre está clara la decisión y no por eso podemos dictaminar que los indecisos no pintan nada.

No es verdad. No creo que sea verdad. A veces, nos sentimos indecisos porque las variantes que vemos ofrecen ventajas y desventajas. Y no es justo que tengamos que decidir qué elegimos.

Parece normal que todos descartemos cualquier sistema dictatorial. No puede ser que estemos a expensas de lo que decida una autoridad. No es admisible. Siempre habrá un escape, una salida. Como lo dice Blas punto redondo. No. Hay que contrastar, desmontar, considerar, ampliar la mirada. ¿Pero esto es así de fácil? No, amigo. Por muy claro que nos parezca, casi nunca sale el sol y la tostada se la lleva el pez gordo.

¿Quién está de acuerdo con la guerra? Entiendo que esta pregunta solo tiene una contestación: Nadie. Pero las guerras persisten, se suceden, no paran de crecer. Falta el diálogo conveniente, la luz de los actores, la moderación de la mayoría. Nadie en su sano juicio puede tolerar un baño de sangre porque sí. Porque la realidad es que se mata la gente sin pensárselo dos veces. Por eso del qué dirán. Y menos una guerra civil. No sé cómo, pero unos cayeron en un bando y otros en otro. Y a matarse. Porque sí, porque la estrategia predomina sobre cualquier charla común.

Además, la guerra nos permite —sobre todo, la civil— cometer los mayores desacatos porque estamos bajo ese paraguas de impunidad. Mato a quien quiera y no voy a sufrir ningún juicio. Aquel me cae mal, a por él. Este se rio de mí, lo mato. Hay personas que piensan de otra manera, les doy para el pelo, etc. Podemos seguir y seguir y nunca acabaríamos, como si la vida no ofreciera suficientes sufrimientos e impedimentos, como para que la mente humana no descansara. Mato y me quedo tan tranquilo. ¿Por qué?

Si una sociedad persigue el fin último de beneficiar a sus ciudadanos, el lema será hacer posible la convivencia y dirimir en lo posible las diferencias vitales. En el fondo, trabajamos por un salario digno y quien más quien menos se hace partícipe de ese sueldo. Claro que puede haber diferencias entre unos y otros, pero siempre desde el lado técnico de cada cual. A mayor responsabilidad, mejor salario.

Lo ideal, en todo caso, podría ser que las diferencias no fueran tan elevadas entre unos y otros. Pero está fuera de toda esfera, separar por ideologías o religiones. Cada cual se adhiere a lo que más le convence, sea o no acertado. En el fondo, todos defendemos lo mismo: vivir acorde a nuestro trabajo.

Solo un margen menor puede moverse fuera de estos límites, dado que todos somos iguales ante la ley, aunque haya un mínimo que se evada de cualquier control. Esto sería lo de menos.

Por eso, acudir a la guerra, al conflicto, nos hace acercarnos al abismo. Todo vale en ese caos. Quienes apoyan la guerra, tal vez sean los que menos riesgos corren y llevan al resto al desquicio. Así surgen los enfrentamientos. Así se pone de manifiesto el afán dictatorial de muchos iluminados. Están por encima de todos, pero nos llevan al caos y al envilecimiento. Son pocos, pero hacen excesivo daño.

En vez de construir un país, un mundo más saludable, nos llevan a la hecatombe más absurda. ¿Por qué? Nadie parece tener interés en crear un entorno mejor, más humano.

Entre gobernantes soberbios e intolerantes, nos vemos abocados al paraíso más infame. Avanzan hacia el abismo cuando disponemos de los medios más potentes para construir un mundo sano, más igualitario, más creativo, más amable. Algo estamos haciendo realmente mal para hacer poco habitable el suelo que pisamos.

Todo tiene su fin. Que estos mandamases piensen en el bien de todos. Que inventen la manera de vivir o convivir mejor. Que cuiden de todos. Que nos allanen el camino. Que nos hagan llevaderos los años que pisemos este universo. Que nos conduzcan de manera certera al final del túnel. Que nos alegren los años que estemos de pie. Porque los males vendrán solos en formatos de accidentes y enfermedades, que es bastante. No podemos añadir a estos imprevistos los egos de los todopoderosos. Amén.

Matar, ¿para qué? Cuando un pueblo queda dividido en dos zonas porque sí, ¿quién mata a quién? ¿Con qué derecho? ¿Con qué brutalidad? Solo con echar un vistazo a la inadmisible lucha fratricida nos damos cuenta de la injusta e innecesaria contienda. En el mejor de los casos cosecharemos destrucción e impotencia, cuando no la muerte. Nadie puede atreverse a suavizar o justificar esa masacre. Ni música, ni colores, ni psicólogos pueden mediar y apagar este llanto, por más que algunos se empeñen en apelar al patriotismo o al sectarismo. No hay palabras que entierren esta sinrazón. Ninguna.

Y los tiempos no son muy complacientes con la gente de paz. No podemos tolerar que haya mandatarios que se otorguen la vara del parto y reparto como me parezca. No podemos tolerar el abuso de una potencia sobre otras naciones. Cada cual, a lo suyo. Sí es cierto que hay que velar por la democracia en todos los territorios, pero desde un acuerdo consensuado. Y juzgar severamente a quien se tome la justicia por su mano. Cada país es libre de imponer sus normas, acordes con algún organismo mundial que supervise esa normativa. Y con la justicia pertinente aclarar y resolver los casos que se salgan de esa legislación consensuada. Nadie puede avasallar al vecino. Nadie puede tomarse la justicia por su cuenta. Si no, podemos echar abajo todo el andamiaje construido.

Para ir hacia la igualdad, al menos, hacia una igualdad equilibrada habría que subir los sueldos de manera progresiva. Es decir, subir más al que menos gana para que se vayan medio equilibrando esas balanzas. Esto es bien sencillo, pero ningún gobierno lo hace. ¿Por qué? Otras desigualdades, quizás sean más utópicas, aunque siempre se puede hacer algo. Cierto que las empresas privadas, en general, van un poco a su aire.

Pero eso es en teoría, porque alguna vez el Estado tiene que rescatarlas o doparlas. Bien sería una rebaja razonable de muchos sueldos, tal vez para que los consumidores, nosotros, no paguemos facturas fuera de lo razonable. Aquí hablamos de un bien común, de unos servicios que podrían ser más benignos.

He dicho.