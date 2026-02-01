Tocando el cielo

Creado: Actualizado:

Hay un lugar en el norte de Perú, llamado el Cerro de Santa Apolonia, donde niños y niñas suben a cantar coplas de carnaval para sobrevivir pidiendo limosna a los turistas. Desde allí —dicen los lugareños— se puede tocar el cielo.

La escena recrea el mito invertido de Ícaro porque no hay desafío ni ambición, solo necesidad de subsistencia que los expone a una caída permanente. Este acontecimiento es uno de los muchos que podemos conocer en la exposición temporal

Paisajes humanos de Pascual Marín Marina que puede visitarse en el Museo de los Pueblos Leoneses. Este conjunto de cincuenta fotografías etnográficas funciona como un laboratorio etnológico entre dos universos culturales, el leonés y el peruano, pudiendo comparar los rasgos etnográficos de dos culturas diferentes. El enfoque que articula esta exposición se inscribe en la tradición de la observación participante, un pilar básico de la etnografía. En este caso, es el fotógrafo quien asume ese papel, implicándose en los contextos que retrata. Esa inmersión prolongada de trabajo de campo no solo permite captar escenas, sino también registrar gestos, silencios y rutinas para la comprensión de su idiosincrasia. El concepto de

Paisajes humanos no son solo rostros, son personas inscritas en tramas sociales concretas, en rituales anclados en calendarios festivos, vistiendo indumentarias que identifican pertenencias y luciendo joyas que condensan genealogías y acontecimientos. En la serie de imágenes dedicada a los oficios tradicionales, por ejemplo, la cámara recoge algo más que una actividad económica; captura la dignidad del gesto repetido, la memoria transmitida por las manos, la resistencia silenciosa frente a la desaparición de estos saberes. Este montaje expositivo propone un recorrido por la obra de Pascual Marín Marina a lo largo de los últimos veinticinco años, articulado a través de retratos realizados en distintos lugares y momentos de su trayectoria vital. Fotografías en blanco y negro, desprovistas de artificio, en las que las miradas rara vez se dirigen a la cámara. Esa ausencia de frontalidad nos ofrece un fragmento de vida captado, preservando una sensación de intimidad, esencia y naturalidad. Podemos aceptar consensuadamente que un retrato fotográfico o pintado nos habla, nos comunica hechos o sentimientos, pero la concurrencia activa del visitante puede invitar también a preguntar quién era esa persona, a quién o a qué miraba, en qué estaría pensando, cuáles eran sus anhelos o deseos, sus lamentos o alegrías, preguntas que permanecerán reproduciéndose eternamente a lo largo de generaciones de observantes. La exposición recorre algunos de los principales rituales y celebraciones del calendario festivo leonés destacando la Procesión de los amortajados en Quintana de Fuseros, donde los fieles vestidos con mortajas acompañan solemnemente al Cristo de la Cabaña. Esta tradición, de interés turístico provincial, celebra la vida y agradece favores recibidos en respuesta a una devota oferta, como la curación de enfermedades. Por otra parte, podemos apreciar escenas de la romería de la Melonera de León, antruejos o carnavales de Llamas de la Ribera, la danza pastoril de las cachas de Joarilla de las Mata y los mayos de Villafranca del Bierzo que festejan la llegada de la primavera a través de costumbres ancestrales como plantar un árbol —el

mayo— o vestir a personas de vegetación —mayos vivientes-. Estos rituales vinculados al ciclo anual encuentran un eco en el mito de Perséfone que desciende al inframundo y regresa periódicamente a la superficie. Es la concepción cíclica de la vida. Podemos disfrutar también de imágenes de bodas tradicionales maragatas, paramesas y antruejas que se celebraban en el invierno para no interferir en las labores de labranza de primavera y verano. En las fotografías del carnaval peruano que nos acerca el autor, los retratos de mujeres

o warmis —mujer en lenguaje quechua— ilustran la transformación de la mujer peruana que ha adquirido un papel social primordial en los últimos cincuenta años, destacando las cholitas con sus característicos trajes compuestos de polleras, bombines y chales con los trenzados de cabello y su simbología. Pascual Marin Marina ha ganado gran número de premios de fotografía en los últimos cinco años con el mérito de haber sido el primer español en ganar el premio ACMA en 2020, prestigioso concurso internacional de fotografía antropológica, con su obra

Almuerzo que podemos ver en esta exposición temporal. Para los amantes de la fotografía podemos contemplar detalles muy técnicos como los retratos de luz dividida siempre en el exterior con condiciones naturales y composiciones de escenas con proporción áurea. Persistiendo en el espíritu etnológico de esta exposición del Museo de los Pueblos Leoneses a uno se le viene a la cabeza la expresión

ni chicha ni limoná popular en Hispanoamérica y España comparando dos bebidas opuestas: la chicha, una bebida fuerte americana, y la limonada española (o limoná), una bebida suave y refrescante, para aludir a lo indefinido o carente de sustancia. Sin embargo, nada hay de ambiguo en la propuesta de Paisajes humanos que es testigo de una cosmovisión coherente muy cercana a nosotros que persiste en el tiempo. La cultura popular que aquí se nos muestra plantea una pregunta esencial: cómo seguimos construyendo identidad y sentido colectivo en un presente que tiende a olvidar de dónde viene.

Paisajes humanos es un homenaje a tantas generaciones de leoneses que desde los diversos rincones de esta tierra también han sentido tocar el cielo.