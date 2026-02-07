Groenlandia y la proyección azimutal

Creado: Actualizado:

Nuestra percepción del mundo y de la geopolítica está fuertemente condicionada por los mapas que estudiamos de niños y que seguimos utilizando habitualmente. El problema es que esos mapas no son una representación fiel de la realidad geográfica, debido a la dificultad que entraña proyectar una esfera sobre un plano.

Ninguna de las proyecciones utilizadas representa bien, de forma simultánea, las formas, los tamaños y las distancias. Las más comúnmente utilizadas son las cilíndricas, como la conforme de Mercator, que representan bien las formas, pero no los tamaños de los continentes. Muestran más pequeñas de lo normal las zonas próximas al ecuador y hacen más grandes de lo que son las próximas a los polos. A mis alumnos siempre les recomiendo que prueben una aplicación llamada

The True Size Of (thetruesize.com), que permite arrastrar un país sobre otro para comparar sus áreas. Así podemos observar cómo Groenlandia, que en el mapa parece casi más grande que África, en realidad solo tiene unas cuatro veces la superficie de España. La de Peters es una proyección cilíndrica corregida, de manera que acierta con los tamaños, pero distorsiona las formas de los continentes. Otro problema de representar sobre el plano surge a la hora de decidir qué situamos en el centro de la imagen y qué dejamos en los laterales. Como históricamente Europa fue el centro del mundo, solemos colocar nuestro continente en medio de los mapamundis. Así, cuando les muestro a mis alumnos un mapa en el que Asia y el Pacífico están en el centro, tan acostumbrados como están al eurocentrismo, a primera vista no son capaces de orientarse. Con las proyecciones cilíndricas, la zona peor representada, tanto en tamaño como en distancias, es la próxima a los polos. Al ver el mapamundi nos cuesta entender que Rusia y Alaska estén apenas separadas por el estrecho de Bering, o que el norte de Canadá, Groenlandia y Rusia estén tan próximos. La proyección azimutal, salvo en el emblema de la ONU, la vemos en muy pocos sitios y probablemente es la que mejor representa las zonas polares. Si la centramos en el Polo Norte, la percepción de las distancias entre continentes cambia por completo, y es ahí donde podemos visualizar la verdadera latitud de Groenlandia, así como la importancia estratégica del Ártico, que sería mucho mayor si algún día las aguas, hoy heladas, llegasen a ser navegables y accesibles al transporte marítimo. Sería la versión moderna del «Paso del Noroeste», que ya buscaba Manuel el Afortunado de Portugal y que fue accesible por vez primera en el verano boreal de 2007 sin necesidad de usar barcos rompehielos. De abrirse, podría convertirse en una ruta alternativa a los canales de Suez o Panamá. De ahí la importancia estratégica de Groenlandia. Aparte de la población inuit, la isla fue poblada por noruegos e islandeses hacia el año 1000, pero sus asentamientos fueron abandonados progresivamente entre los siglos XIV y XV, debido al enfriamiento global de la «Pequeña Edad de Hielo». En el siglo XIX, con la separación de las coronas de Noruega y Dinamarca, la isla quedó adscrita a esta última, aunque durante la Segunda Guerra Mundial estuvo bajo el control de Estados Unidos, que todavía mantiene allí la base militar de Pituffik. La isla está poblada por unos 55.000 habitantes, lo que impide que se pueda ejercer uno de los requisitos básicos de la soberanía, que es el control efectivo del territorio. Este hecho, unido a su posición geoestratégica y a sus recursos naturales, en cualquier época justificaría su disputa y el intento de apropiación por parte de otras naciones más poderosas. Y eso es precisamente lo que pretende Donald Trump antes de que lo hagan otros.