Sentidas letras para el recuerdo de Eloy Algorri

En mi acostumbrada ojeada al Diario de León, hube de poner la vista con atención extrema en el obituario dedicado a Eloy Algorri García. Sabía del fallecimiento, al igual que, desde tiempo atrás, conocía que una grave enfermedad le estaba amenazando la vida. Mientras hay vida hay esperanza, se suele decir a modo de consuelo, la más de las veces como postura síquica para no caer en el doble sufrimiento, el de padecerlo y el de convivir con la preocupación lógica que te encamina al desenlace último. No es lo que te pasa, sino lo que piensas que te va a pasar…, humana y comprensible situación. La proximidad familiar con el arquitecto, socialmente ahí estaba, además de haber conocido «de vista», como antes se decía entre los legionenses, a sus padres, cuando mi vivir niño y joven estuvo en torno a Santa Nonia, al igual que ellos cierto tiempo. Y algo más que luego apuntaré. Mas, no es eso lo que de modo preferente recordé ante el obituario, sino que, llevado de mi activo sentimiento de leonés comprometido, la rememoración recaía en su excelente actuación profesional, sobre el patrimonio arquitectónico leonés; nuestro vivir organizado, cultura leonesa, de todo lo que se declaró y demostró ser claro defensor.

Los premios y galardones conseguidos, con gran mérito y buen hacer, quedan bien reflejados por Ana Gaitero, la autora del sentido obituario, del que tomo: «cerró este último día de enero el capítulo de una vida entregada a la pasión de reconstruir, conservar y divulgar». Era tal su compromiso conservador que no escatimaba esfuerzos en viajar para ver, comprender y aplicar, (dicho así con sencillez) dentro de sus afanes de puridad conservadora, técnicas constructivas antiguas. Y aquí en este punto traigo el recuerdo de su libro:

Tres soluciones en la restauración del Palacio de Toral de los Guzmanes. León-España. Fruto de su importante empeño restaurador del castillo-palacio. Edificio éste que siempre llamó mi atención por su construcción leonesa de tapial, un elemental sistema, en este caso con un color especial, o al menos así lo conservo en la memoria. Hablo de los años 70 del pasado siglo, cuando, desde Legio a Madrid por Benavente en automóvil, pasábamos a su vera. Y se podía apreciar cómo iba declinando su prestancia e incluso llegar al deterioro extremo. No descubro nada, pero saco a la luz el libro sobre el palacio de Toral de los Guzmanes, y así revitalizo el criterio que adoptó como pauta general de intervención en él: «la restitución arquitectónica del conjunto… pasa por conservar los fragmentos supervivientes reintegrarlos con las características constructivas y tipológicas… como partes de un edificio nuevo que conservara sus valores documentales». Hermosa sencillez descriptiva, de modo especial para el profano, y más aún para los leoneses culturalmente comprometidos. Y a tenor se esto último, permítaseme que añada, modestamente: un fuerte punto de unión concomitante: su gran personalidad leonesa y mi leonesismo. Pero hubo algo más que me acercó a querer comprender el palacio de Toral, siempre dentro de lo leonés. Mi colaboración con Vicente Vidal, investigador en su momento del paso histórico de los protestantes por León, y concretamente en Toral donde un importante personaje Eduard Turral, Pastor y misionero inglés, mandó construir una casa familiar y una capilla, empleando similares materiales a los del palacio. Puede que algún día finalicemos el libro, y pluralizo, porque este es el deseo del amigo. Perdón por la digresión, pero el nexo obligaba, creo. Para los legionenses, su libro

Manuel de Cárdenas. Edificios de vivienda colectiva en León (1900-1950), es de enorme interés, por su estilo recopilador y didáctico para hacer ver y comprender nuestro Legio… Sería inconsecuente, finalmente, si no aportara el dato de que estaba casado con Paloma Morán González, sobrina mía política, ¡a la que nos unimos de corazón en el dolor por la gran pérdida! Supo acompañarlo no sólo en lo matrimonial, sino en lo profesional en busca de ideas dentro de la actividad creativa y constructiva. Dicho para significar el dato, nada de alabanzas del día después. En los medios se ha dejado constancia de su buen hacer y limpio proceder. Como leonés, gracias Eloy Algorri, arquitecto leonés. Descansa en paz.