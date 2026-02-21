Centralizar la Policía Nacional en Valladolid perjudica a León

Creado: Actualizado:

La decisión sobre dónde ubicar el nuevo grupo de las Unidades de Intervención Policial (UIP) en Castilla y León no es un mero trámite administrativo ni una pugna localista entre provincias. En absoluto. Se trata de una cuestión de eficacia y de justicia territorial.

La propuesta de la Unión Federal de Policía (UFP) para que ese contingente de 50 agentes se establezca en León en lugar de concentrarse, una vez más, en Valladolid, no obedece a impulsos emocionales ni a agravios históricos: responde a datos, a planificación técnica y a una visión estratégica del servicio público. Castilla y León no es una comunidad autónoma cualquiera. Con 94.000 kilómetros cuadrados, es la más extensa de España. Esa magnitud territorial no es una cifra abstracta: implica distancias, tiempos de desplazamiento, costes logísticos y, en última instancia, capacidad real de respuesta ante alteraciones del orden público, concentraciones, situaciones de emergencia o calamidades. Las UIP son unidades móviles especializadas, diseñadas para intervenir con rapidez y eficacia cuando la situación lo requiere. Congregar sus grupos únicamente en Valladolid, en un territorio autonómico tan vasto y diverso con nueve provincias, contradice la propia lógica de su existencia. Además, Castilla y León posee una singularidad institucional evidente. Su Estatuto no designa formalmente una capital y reconoce que está formada —la única en España—, por dos regiones: Castilla Y León. En ese contexto, la concentración sistemática de recursos estratégicos en Valladolid erosiona el equilibrio institucional en el reparto de medios públicos. León, con 15.500 kilómetros cuadrados, es una de las provincias más extensas del país y puerta natural de acceso al noroeste peninsular por su situación geográfica. Sin embargo, hoy carece de un grupo con base permanente de UIP. Cada vez que se requiere una intervención especializada, los efectivos deben desplazarse desde otros territorios, principalmente de Valladolid donde tiene su central única la VII UIP con 100 agentes para todo el ámbito de Castilla y León. Ese modelo no solo incrementa los tiempos de reacción, sino que encarece el servicio, multiplica el esfuerzo logístico y expone innecesariamente a los agentes a jornadas más largas y exigentes. Conviene recordar que León no parte de cero. Antes de la creación del actual modelo de UIPs existía en la provincia leonesa una importante Compañía de Reserva General con 110 agentes y amplia actividad operativa. Su disolución y la posterior centralización en Valladolid dejaron a León sin esa capacidad de respuesta inmediata. El resultado es palpable: una comisaría provincial con sus plantillas —León, San Andrés, Astorga y Ponferrada-, más envejecidas de España y una sensación creciente de desatención estructural, donde incluso el vetusto edificio de la comisaría ya no da más de sí. Frente a esta realidad, la UFP no ha improvisado una reivindicación retórica. Ha presentado ante el Consejo de Policía y la Dirección General un informe técnico riguroso y detallado hasta el extremo, que avala la viabilidad operativa, logística y presupuestaria de implantar el nuevo grupo policial en León. Los precedentes son claros. Otras UIP funcionan con doble base territorial sin que ello suponga merma alguna de coordinación ni de eficacia. Al contrario. La V UIP opera entre Granada y Málaga; la VI entre Bilbao y Pamplona; la VIII entre A Coruña y Vigo; la X entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife... Si ese modelo es válido y exitoso en territorios con características geográficas y demográficas diversas, ¿qué razón objetiva puede justificar que en Castilla y León se niegue esa posibilidad a León? Así, ubicar el nuevo grupo de UIP en León permitiría reducir drásticamente los tiempos de respuesta, mejoraría la capacidad de despliegue inmediato, reforzaría la prevención y optimizaría el uso de los recursos humanos y materiales. Pero, además, enviaría un mensaje institucional de enorme valor: que el Estado no es ajeno a la cohesión territorial y que entiende la seguridad como un derecho que debe garantizarse con criterios de equidad. No estamos en un pulso entre ciudades. León no tiene nada contra Valladolid; al contrario, reconoce en ella una gran y pujante ciudad. Estamos, por tanto, ante una decisión estratégica que condicionará la eficacia operativa durante décadas. La cuestión, en definitiva, no es por qué León debe contar con un grupo de la Unidad de Intervención Policial, sino por qué, reuniendo argumentos técnicos y logísticos sólidos, coherentes y viables, habría de privársele de una decisión que responde a principios de equidad, racionalidad operativa y sentido común.