Algunos me han hecho caso

Desde la gran crisis de 2007, que un servidor anunció en noviembre y diciembre de 2005, en múltiples artículos escribí: «En economía el único milagro posible es el que se deriva de una buena gestión». Dejaba muy claro que el crecimiento económico real y beneficioso no es asunto místico o casual, sí el resultado directo de una administración competente, bien planificada, pues la economía debe ser una ciencia práctica enfocada en obtener resultados tangibles que beneficien al bien común.

Una gestión eficiente produce crecimiento sostenible, estabilidad, prosperidad, seguridad. Estas deseadas realidades no ocurren por sí solas, son el producto de buenas decisiones, planificación y ejecución por parte de los responsables de la gestión económica. Se enfatiza que debe ser una ciencia aplicada que produzca resultados «tangibles y cuantificables» para el bienestar de la sociedad en su conjunto, y nunca un lastre, una pesada losa que oprima la iniciativa privada y el mundo empresarial.

Al llamar a la buena gestión el único «milagro posible», se descartan otras explicaciones, sobrenaturales o fortuitas, para el éxito económico, relegándolo a la esfera de la acción humana deliberada y competente.

Para profundizar en el tema de la gestión económica, pueden leer mi artículo «Bendita economía» del 12 agosto de 2023, en Diario de León. También recuerdo: «¡Ay, la economía!», del 17-11-2005 en esta página, escribí: «Vivimos por encima de nuestras posibilidades reales aparentando más de lo que somos, gastándonos los ahorros y metiéndonos en deudas. Consumimos más de lo que producimos». Esta frase se hizo famosa y fue ataca por los «economistas de postín», y por tertulianos «expertos» incapaces de entender que «la ignorancia puede ser grave si se complica con la insolencia». Por lo cual, algún «intelectual» de letras impuras hasta se creyó genial diciendo de sí mismo: «Yo es que he estudiado por encima de mis posibilidades».

En 2005, anuncié la llegada de la crisis, la expliqué y aporte buenas soluciones para evitarla. Decía: «En economía, el único milagro posible es el que se deriva de una buena gestión. Hay que exigir eficacia en la gestión pues es la única panacea. Los poderes públicos tienen la obligación inexcusable de demostrar, permanentemente, que saben gastar bien. De no ser así, cuanto menos recauden mejor, mejor para todos los administrados».

En el artículo: «Los tipos de interés», del 29-12-2005, también publicado en Diario de León, dije: «Me decepcionó el remate final con el que cerró la faena don Juan Velarde. El presentador le pregunto en qué manera podría estar influyendo o distorsionando la economía la inmigración. El profesor tiró por tierra su bien ponderada opinión, cayendo en una contradicción, para mi evidente, que anulaba todo su buen predicamento anterior. Dijo que 'la inmigración es muy necesaria y gracias a ella este país no se ha hundido en la ruina, pues el único problema es que dicha inmigración obliga al gobierno a destinar cuantiosos recursos para gasto social'. 'Señor profesor: ¿Estos recursos no son gasto, consumo e inflación? ¿De dónde sacará el dinero el estado si no es por vía fiscal aumentando los impuestos, es decir, encareciendo los costes de producción y mermando competitividad?'. 'Considerar que estos trabajadores, poco cualificados, mano de obra barata, son elementos importantes de producción no es más que un desatino, pues consumen más que producen y, además, parte de sus ahorros no se quedan aquí, vuelan'".

Estos artículos citados, y otros muchos, están en las hemerotecas y en mi libro «Picotazos liberales», publicado en 2006. Deberían leerlos, reconocer que no vieron venir la crisis del 2007 y además siguieron mintieron incluso cuando ya estaba mostrando sus funestos resultados. La incompetencia general fue tan tremenda que incluso Antonio Casado el 23-2-2008 publicó en varios periódicos su artículo: «Solbes noquea a Pizarro», demostrando que desconocía la ruina que padecíamos, que iría en aumento a partir del resultado de las Elecciones Generales del 9-3-2008, PSOE 169 escaños y PP 154, triunfo de la ignorancia y de la mentira. La verdad es que los hechos, y el propio Solbes, en sus declaraciones y libros, poco antes de morir, se mostró arrepentido de sus engaños, y del famoso Plan E, un gran desastre.

Ahora, se hace notar la fundación de un grupo político que me copia y viene a decir lo mismo que yo: «Un inmigrante poco cualificado, de bajo salario, trabaje en la construcción, en el campo o en la hostelería, con unos ingresos anuales de 18.000 euros, supone un déficit fiscal muy elevado, y mucho mayor si tiene hijos en edad escolar y una esposa que no trabaja. Sí aportan un superávit fiscal los trabajadores de alta cualificación en sectores importantes de la industria, la investigación, las nuevas tecnologías, la innovación, con salarios superiores a los 40.000 euros. En España no crece el nivel de vida y, con 3 millones de desempleados, no parece que la política económica esté bien dirigida si necesita «importar» trabajadores poco cualificados que, además tienen una tasa de paro superior a la de los españoles.

Desde siempre, en mis artículos de opinión sobre economía, he escrito I+D+I y no I+D+i como sí han venido haciendo los «economistas de secano». Con esta I última, mayúscula, como la I inicial, quise dejar claro que las dos eran igual de importantes. Así pues, hoy permitirán que me alegre al saber que el Nobel de Economía 2025 premia a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por decir una gran verdad que yo he venido defendiendo y escribiendo siempre: la innovación es el motor principal del buen crecimiento económico.

Mis artículos sobre economía sí han gustado a Ecolexer Consuting, a Signes y Coll, y a otros muchos. La Fundación Disenso, sin mencionarme, me copia.

A pesar de la gran presión fiscal, del mucho dinero que nos regala Europa, y de los bajos tipos de interés del BCE, la deuda pública sigue creciendo y el gasto público se muestra ineficiente.

En el capitalismo occidental, democrático, libre, que respeta los derechos humanos y trabaja para aumentarlos y mejorarlos, «No hay obrero más explotado que el que está en paro», «el peor capitalismo es el comunista», lo de China es increíble pero cierto, está imponiendo su capitalismo comunista o comunismo capitalista». El capitalismo democrático, libre, privado o público, es imposible que pueda competir con el capitalismo chino. Soy partidario del libre comercio, pero con normas comunes, similares, democráticas, que respeten los derechos humanos y los potencien. China es una dictadura y arruinará a occidente si no se le ponen adecuados aranceles.

Milei ganó la Elecciones Legislativas en Argentina el domingo 26-10-2025. En mi artículo: «Milei habla claro», del 14-10-25, en esta página de Diario de León, acerté totalmente. España también necesita un Milei.

