120 años contando León: el deporte como identidad

Cumplir 120 años no es solo soplar velas. Es mirar atrás y comprobar que, durante más de un siglo, alguien ha estado ahí para dejar constancia de lo que fuimos, de lo que somos y, muchas veces, de lo que soñamos ser. Para una provincia como León, con carácter propio y con una forma muy particular de entender la vida, un periódico como el Diario de León ha sido algo más que un medio de comunicación: ha sido un punto de encuentro, un espejo y también, en muchos momentos, una voz.

Como leonés y como hombre de deporte, siempre he sentido que el deporte tiene una capacidad única para contar una tierra. No lo hace solo a través de resultados, de clasificaciones o de fichajes. Lo hace a través de emociones compartidas. A través de la conversación en el bar, de la radio del coche volviendo a casa, de la ilusión de un niño que se pone una camiseta y se cree invencible, y también de la tristeza que duele cuando tu equipo pierde y parece que esa derrota te pertenece. El deporte, en León, no es un adorno. Es una forma de identidad. Aquí se aprende pronto el valor del esfuerzo, la importancia del grupo y esa idea, tan de nuestra gente, de que las cosas hay que ganárselas. En los campos modestos, en los pabellones, en las pistas, en la montaña y en la calle, el deporte ha sido siempre una escuela de vida. Y eso no lo inventa nadie: se construye con generaciones enteras, con entrenadores anónimos, con familias que hacen malabares para que sus hijos puedan competir, con clubes que sostienen su historia con más pasión que presupuesto. He tenido la suerte de vivir el fútbol desde casi todas las perspectivas: jugador, entrenador y gestor. Y cuanto más tiempo pasa, más claro veo que lo importante no es solo el escaparate, sino la base. El deporte profesional emociona, inspira, pone a la provincia en el mapa. Pero el deporte de base sostiene todo lo demás: es salud, es educación, es integración, es igualdad de oportunidades. Un club de barrio o de pueblo es muchas veces un salvavidas silencioso. Un equipo juvenil puede evitar que un chaval se pierda. Una entrenadora puede convertirse en el referente que alguien necesitaba. Y una ciudad que cuida su deporte está cuidando, sin darse cuenta, su futuro. En estos 120 años, el Diario de León ha contado también esa otra historia: la del deporte que no sale en los grandes focos, pero que forma parte de la vida real. Ha puesto nombres y apellidos a quienes se levantan temprano para entrenar, a quienes compiten con humildad, a quienes se dejan horas y horas para que algo funcione. Y eso, en una época donde todo va tan rápido y donde la atención dura tan poco, es más valioso de lo que parece. Porque lo que no se cuenta, se olvida. Y lo que se olvida, deja de existir. El deporte, además, es una de las pocas cosas que todavía une. En un mundo cada vez más dividido, una grada sigue siendo un lugar donde un desconocido te abraza si hay un gol, donde la alegría se comparte sin pedir permiso, donde las diferencias se aparcan durante noventa minutos. Y eso tiene un valor social enorme. Nos hace tribu, nos hace comunidad. Nos recuerda que, aunque pensemos distinto, podemos sentir lo mismo. Por eso, cuando el Diario de León cumple 120 años, el deporte tiene mucho que decir. Porque el deporte ha sido parte de esas páginas como lo ha sido de nuestras calles. Porque León se ha contado también a través de sus equipos, de sus deportistas, de sus gestas pequeñas y grandes. Y porque los periódicos, cuando son de verdad de su tierra, no solo informan: acompañan. Ojalá dentro de otros 120 años alguien lea estas líneas y piense que, en 2026, León seguía creyendo en el esfuerzo, en el orgullo de pertenecer, en la importancia de educar a través del deporte y en la necesidad de contarlo bien. Si algo nos enseña un aniversario así es que lo importante permanece cuando se cuida. Y el deporte, como la provincia y como este periódico, merece que lo cuidemos. Felicidades, Diario de León. Gracias por seguir escribiendo León cada día.