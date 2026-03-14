León XIV prepara su gran peregrinación de 10 días a África, España y Mónaco

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El Papa León XIV, según ha anunciado el Vaticano el 25 de febrero, viajará a seis países durante los próximos cuatro meses, incluida una visita a España. Los planes del viaje internacional del Papa incluyen una visita de un día al principado de Mónaco, el 28 de marzo, un largo viaje a través del continente africano, del 13 al 23 de abril, y una visita de una semana a España, del 6 al 12 de junio, con paradas previstas en Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

Antes de su viaje a África, el Papa realizará una visita a Mónaco, la ciudad-estado enclavada en la Riviera Francesa, el 28 de marzo. Su visita a Mónaco , el segundo país más pequeño del mundo después de la Ciudad del Vaticano, será su primer viaje internacional de 2026 y el segundo de su pontificado. El catolicismo es la religión oficial del estado de Mónaco, donde aproximadamente el 82% de la población es católica, según el Anuario Pontificio. En su visita al continente africano, León XIV visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. El Vaticano ha destacado que la paz y la atención a los pobres serán los temas centrales de su viaje a África y también tendrá como objetivo seguir los pasos de San Agustín. Su viaje apostólico a África comenzará en Argelia, con paradas en la capital, Argel, y en la ciudad nororiental de Annaba, del 13 al 15 de abril. León XIV ha expresado previamente su deseo de visitar el país para conocer los lugares asociados con San Agustín y para «continuar la conversación de diálogo, de tender puentes entre el mundo cristiano y el mundo musulmán». Annaba es la ciudad donde murió San Agustín en el año 430 d. C. La población de Argelia hoy es musulmana sunita en un 99% y la Iglesia católica cuenta sólo con el 0,019% de la población, unos 8.740 miembros, según el Anuario Pontificio de 2025. Desde Argelia, el papa viajará a Camerún del 15 al 18 de abril, visitando la capital, Yaundé, y las ciudades de Bamenda, donde un conflicto separatista dura casi una década y ya se ha cobrado miles de vidas y desplazado a cientos de miles, y a Duala, la mayor ciudad y centro económico del país. La población católica suma más de 7,9 millones de fieles, lo que representa el 27,9% de la población, según las últimas estadísticas del Vaticano. Los musulmanes representan aproximadamente el 30% de la población. Posteriormente, del 18 al 21 de abril, el Papa viajará a Angola, donde visitará Luanda, Muxima y Saurimo. El catolicismo es la religión más numerosa del país, con más de 17,9 millones de católicos, según estadísticas del Vaticano, lo que representa aproximadamente el 49% de la población. Angola, aunque posee gran riqueza petrolera, sigue registrando altos índices de pobreza y una profunda desigualdad económica. La última etapa del viaje africano del Papa León será a Guinea Ecuatorial del 21 al 23 de abril, con paradas en Malabo, Mongomo y Bata. Según el Vaticano, aproximadamente el 81,58% de los 1,37 millones de habitantes del país son católicos, lo que lo convierte en uno de los países con mayor porcentaje de católicos del África subsahariana y el único país hispanohablante del continente. En total, el viaje apostólico a África durará 10 días. Los planes del viaje internacional del Papa León XIV incluyen una visita de una semana a España, del 6 al 12 de junio, con paradas previstas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Un punto culminante de la visita a Barcelona será la inauguración de la «Torre de Jesucristo», la última y más alta de la Sagrada Familia. La visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, que se encuentra en proceso de beatificación. En las islas Canarias, con paradas previstas en Tenerife y Gran Canaria, probablemente abordará el problema de la inmigración. Estas islas, situadas frente a la costa noroeste de África, son uno de los principales puntos de entrada a Europa de la emigración procedente de África, con decenas de miles de llegadas cada año. Además de sus viajes internacionales, el Vaticano ha anunciado previamente que el Papa León realizará en este 2026 seis viajes dentro de Italia, incluidas visitas al santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, la tumba de San Agustín en el norte de Italia y la isla de Lampedusa el 4 de julio. Le deseamos éxito en todo su recorrido.