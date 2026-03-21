Del acta en papel al resultado en tiempo real

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Hay una cosa que el deporte te enseña muy pronto: el resultado llega al final, pero la historia empieza mucho antes.

He tenido la suerte de vivir el deporte desde muchos lugares distintos. Primero desde la pista, como atleta que tuvo la oportunidad de competir a nivel internacional. En mi caso, desde el círculo de lanzamiento, donde cada intento dura apenas unos segundos pero detrás hay años de entrenamiento, de técnica y de paciencia. Después desde la organización, coordinando competiciones, formando deportistas y asegurándome de que cada resultado llegara a quien tenía que llegar.

Quizá por eso siempre he pensado que el deporte no solo se compite: también se cuenta. Y cómo se cuenta… importa.

Si miro atrás, mi propia trayectoria ha ido avanzando al mismo ritmo que la forma en la que comunicamos la competición. Hoy los resultados aparecen en el móvil segundos después de cruzar la meta o ejecutar un lanzamiento. Pero no siempre fue así.

Hubo un tiempo en el que el resultado era, literalmente, papel.

Actas escritas a mano, clasificaciones revisadas una y otra vez, llamadas telefónicas para confirmar una marca. En el atletismo provincial, en las Escuelas Deportivas Municipales o en tantas competiciones de base, el resultado no era inmediato: era un proceso. Había que recoger dorsales, ordenar llegadas, comprobar categorías… y después comunicarlo.

A veces por teléfono. A veces al día siguiente en el periódico. A veces simplemente en una conversación en el club o en la delegación.

Aquello tenía algo profundamente humano. El resultado no era solo un número; era una historia que se contaba con calma. Sabíamos quién había mejorado su marca personal aunque no hubiera subido al podio. Sabíamos quién había competido lesionado. Sabíamos quién había ganado porque había aprendido a disfrutar mejor que el resto.

Con el paso de los años todo empezó a acelerarse. Llegaron los cronometrajes electrónicos, las bases de datos digitales, las plataformas online. De pronto, una competición celebrada en León podía consultarse desde cualquier punto del país en cuestión de segundos.

Recuerdo perfectamente la primera vez que vi una clasificación publicada prácticamente al instante. Fue un salto enorme. Como organizadora entendí enseguida lo que aquello significaba: eficiencia, transparencia y profesionalización.

Pero también una nueva responsabilidad.

Porque cuando el resultado es inmediato, también lo es la reacción. El deportista ya no espera al día siguiente para saber su puesto: lo consulta en el móvil nada más terminar su prueba. Las familias siguen la competición en directo. Los clubes publican resultados en redes sociales en cuestión de minutos.

He vivido esa evolución desde dentro: desde la libreta en la mesa de jueces hasta el Excel compartido; desde el teléfono fijo hasta el grupo de WhatsApp del club; desde la nota enviada al periódico hasta la fotografía del podio publicada segundos después de la entrega de medallas.

Y, sin embargo, hay algo que permanece intacto.

El deporte sigue siendo personas.

He tenido el privilegio de acompañar a generaciones de atletas y de ver cómo jóvenes que empezaron en una pista escolar terminaban compitiendo a gran nivel. Detrás de cada resultado que comunicamos hay madrugones, constancia, derrotas silenciosas y un esfuerzo que casi nunca aparece en una clasificación.

La tecnología ha hecho que el dato sea exacto. Pero el dato, por sí solo, no explica nada.

Comunicar deporte no es solo transmitir una marca o una clasificación. Es contextualizarla. Es ponerle rostro. Es recordar que en el deporte de base no estamos formando campeones de un día, sino personas para toda la vida.

Hoy vivimos en el tiempo real. Los resultados llegan en notificaciones, las competiciones se retransmiten en streaming y las estadísticas parecen infinitas. Pero seguimos necesitando relato. Seguimos necesitando medios que no solo informen, sino que expliquen.

En una provincia como León —tierra de atletismo, esfuerzo silencioso y vocación deportiva— la comunicación ha sido parte esencial de ese camino. El periódico, la radio, la crónica del lunes… han construido memoria colectiva y han dado reconocimiento a quienes muchas veces compiten lejos de los focos.

Por eso hoy, al celebrar los 120 años del Diario de León, conviene recordar algo importante: durante más de un siglo ha sido testigo, narrador y memoria del deporte de esta tierra.

Porque el deporte pasa. El resultado se actualiza. Pero la historia —cuando se cuenta bien— permanece.