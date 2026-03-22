Tierra de Sabor desembarca en Alimentaria

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La marca de garantía de la Junta de Castilla y León Tierra de Sabor va a desembarcar en Alimentaria Barcelona 2026, una de las ferias internacionales más importantes del sector agroalimentario, con 94 empresas y 26 figuras de calidad del 23 y al 26 de marzo en una edición en la que contará con casi 2.000 metros cuadrados de exposición tras una inversión de 1,16 millones. Todo ello con el objetivo de garantizar la participación gratuita de productores, asociaciones y consejos reguladores bajo la marca Tierra de Sabor y posibilitar nuevas oportunidades de negocio en una cita que prevé reunir a más de 110.000 visitantes de 120 países.