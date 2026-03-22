León, siempre en el titular

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Y no solo por llevar el nombre de León en el título del periódico, sino por tenerlo como objetivo y referencia permanente, en sus noticias, en sus opiniones y comentarios y así durante ciento veinte años… ¡¡que se dice pronto!!

Los que por razón de edad hemos vivido y conocido muchos de esos años, somos conscientes de la multiplicidad de actuaciones que un medio de comunicación como Diario de León puede llevar a cabo, a través de sus profesionales, ante el conjunto de la sociedad a la que sirve y dedica su atención.

Con independencia de las múltiples ocasiones en las que puedo constatarlo, no quiero pasar por alto mi propia colaboración en los años 80, siendo director Paco Martínez Carrión, en el suplemento Ciencia, llevando cada semana comentarios y noticias sobre informática y telecomunicaciones, incluida la ahora manida inteligencia artificial, y que en aquellos tiempos todo esto era muy desconocido para el gran público y por ello muy conveniente resaltarlo. Algo que conseguimos, creo que acertadamente, con la puesta en marcha de los Salones de la Informática y las Telecomunicaciones que organizamos desde la Asociación de Pofesionales de la Informática a finales de los años 80 y principios de los 90.

Aunque el fin primero de un medio, como en este caso es El Decano de la Prensa de León, sea ofrecer diariamente las noticias más relevantes, no es menos cierto que la profusa historia de nuestro Leon haya sido también objeto de atención permanente. En cuanto a la historia reciente, ya dentro de la vida más que centenaria de Diario de León, ha sido contada con rigor y puntualidad en todas sus vicisitudes.

Hoy por hoy para desenvolver cualquier actividad, contar con los medios de comunicación es imprescindible. En mi caso lo he comprobado fehacientemente en los casi cincuenta años en el campo de la donación altruista de sangre, plasma, órganos y células, es decir, la donación altruista global en la que su evolución ha sido extraordinaria en este período, donde he tenido y tengo responsabilidades en todos los ámbitos, provincial, autonómico, nacional e internacional, al disponer de las sedes nacionales tanto de la Federación Española de Donantes de Sangre creada y desarrollada durante más de 30 años en León, como de la Fundación Nacional Fundaspe, de ámbito estatal por supuesto, pero con áreas más amplias aún que la hemodonación, como las de educación y de cooperación internacional. Resaltar también que León fue sede durante seis años de la Organización Mundial de Donantes de Sangre, durante mi presidencia, Pues bien, siempre hemos encontrado en Diario de León un aliado para proyectar nuestro mensaje al conjunto de los leoneses; mensaje sin el que no hubiéramos conseguido sensibilizar e informar a tantos miles de personas, los y las Donantes, que han hecho posible este éxito. Un éxito que para mantenerlo hay que renovar y solicitar esa ayuda cada día. Por cierto, me agrada recordar el Premio Diario de León que honró a nuestro colectivo en 2022.

Por descontado no puedo obviar la ayuda, atención y cercanía que he recibido del Diario sobre mis otras actividades, algunas de carácter cultural o medioambiental como la asociación del Cauce Histórico de la Presa Cerrajera y la asociación de Amigos de Portugal en España, también de ámbito estatal y con sede en León, así como otras expresamente reivindicativas como la asociación que venimos insistentemente reivindicando la vía rápida desde el noroeste de Portugal a León conocida como la León-Braganza.

Es evidente que queda mucho por hacer y León y su provincia necesitan, además de la concreción territorial que se reivindica, seguir insistiendo en muchos frentes. No es menos cierto que hay avances en el ámbito de varias zonas agrícolas, especialmente El Páramo de León y algunos polígonos industriales como es el caso de Villadangos del Páramo y en El Bierzo, pero hay elementos pendientes que podrían mejorar nuestras carencias de industrialización, infraestructuras y nodos logísticos, tipo Torneros, así como aquellos que por nuestra ubicación geográfica nos corresponden dentro del llamado Corredor del Noroeste que suavizarían los aspectos más negativos de la despoblación y facilitarían el crecimiento.

Con el deseo de que Diario de León nos pueda seguir ofreciendo noticias de esperanza y de un futuro positivo para todos, felicidades para el conjunto de la dirección y plantilla de Diario de León y un abrazo cordial a todos los lectores.