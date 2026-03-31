La detección precoz es la clave frente al cáncer de colon

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Se cuentan por miles los casos de personas que se ven sorprendidas ante el diagnóstico de cáncer de colon en situación avanzada de la enfermedad, cuando apenas habían sentido algún ligero malestar. Y es realmente lamentable que esto siga pasando cuando ya se dispone de procedimientos de prevención sanitaria adecuados para revertir tal situación.

Efectivamente, es el tipo de cáncer más frecuente en nuestro territorio al considerar conjuntamente toda la población, y el segundo para las subpoblaciones de hombres y mujeres, tras los de próstata y mama respectivamente, con una incidencia para España que actualmente supera los 40.000 casos diagnosticados. Gracias a los objetivos marcados por la Asociación Española Contra el Cáncer hace ya bastantes años, en base a resultados obtenidos en proyectos de investigación sobre estos tumores, llegó a demostrarse que la prevención podía resultar el arma más eficaz para poder reducir de forma significativamente sensible su manifestación fatal. Aquel hito histórico, marcado en el programa de cribado a través del test de sangre oculta en heces prometía dar un golpe definitivo a la abundante frecuencia de cáncer de colon en nuestro territorio. León era, y sigue siendo, de las provincias más afectadas, y supo responder en aquellos momentos, ofreciéndose para la realización de las pruebas experimentales, con el objetivo de corroborar la bondad del procedimiento, que entonces se proponía como ensayo de aceptable perspectiva. En 2014, la incorporación del cribado de cáncer colorrectal a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud gracias al impulso previo de la AECC y al apoyo de la sociedad, permitió a partir de ese momento que todas las personas, en el rango etario de mayor riesgo, pudieran tomar una decisión clave en la lucha contra el cáncer de colon, con la seguridad de que el 90% podrían sobrevivir a este tumor si se les diagnosticaba precozmente. En esa situación podrán encontrarse las personas que vivan en la Comunidad de Castilla y León, con una edad entre los 50 y 74 años, con la recompensa de poder evitar o sobrevivir al cáncer de colon. Bajo esas condiciones, el sistema público de salud invita cada dos años a participar en la prueba de cribado de este tumor. La planificación teórica es razonable y positiva para dar un paso hacia adelante en nuestro sistema de salud, sin embargo, la evidencia de los resultados, desgraciadamente demuestran que no se ha conseguido el resultado esperado de una elevada tasa de eliminación. Si una persona hubiera empezado a participar en el programa de cribado de cáncer de colon recién cumplidos los 50 años, justo en el año de inicio de ese sistema preventivo con el test de sangre oculta en heces, en este momento estaría esperando a realizar su séptima prueba, tiempo más que suficiente para responder con garantías sanitarias ante la manifestación del tumor, que con gran probabilidad habría sido detectado en etapas iniciales no peligrosas. Si, por el contrario, esa hipotética persona, habiendo entrado ya en la edad diana, y recibido la invitación para realizar la prueba, hubiera hecho caso omiso por cualquier motivo, y justamente en ese momento ya manifestara un pequeño pólipo destinado a ser maligno con el tiempo, dos años más tarde, con la segunda invitación, aun podría estar a tiempo de resolver aceptablemente, pero de insistir en la negativa a participar en el programa preventivo, seguramente que a partir de los 8 o 10 años después, la evolución del tumor manifestaría una situación grave y un destino avocado a los peores diagnósticos. La participación mayoritaria es la forma más fácil, más saludable y más barata de combatir el cáncer de colon. Sin embargo, aun estamos muy lejos de conseguir el ansiado resultado de superar el 60% de participación. En la provincia de León, rara vez se ha superado el 40%, lo que supone un grave problema para la salud, no solamente por la perdida de calidad de vida en las personas que, aun teniendo ya el tumor, no se les ha podido diagnosticar, sino por el coste que para la sanidad pública supone no haber sido detectadas a tiempo con una carga económica muchísimo menor, ya que el coste del sencillo kit para tomar la muestra en el test de sangre oculta en heces viene a ser de unos 2€, que en el caso de que resultara positivo habría que confirmar con una colonoscopia, cuyo coste podría estar en torno a los 200€. Pero si el tumor ya se encuentra en una etapa avanzada, los cuidados relacionados con los tratamientos, operaciones, y demás apoyos sanitarios seguramente superarían los 2.000€ por persona y año. La cantidad resultante es de tal dimensión que, de no haberse utilizado con es finalidad, podría resolver un gran número de otros problemas sanitarios. Es, por lo tanto, extraordinariamente fundamental percibir que, para que el cribado de cáncer de colon sea un éxito en la sociedad, todos seamos conscientes de su importancia. Con ese objetivo la Asociación Española Contra el Cáncer en León, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon, quiere hacer un llamamiento colectivo para que cada persona juegue su papel de protagonista en esta lucha, y a toda la sociedad para que refuerce los sistemas de información y evaluación, y continue generando proyectos de investigación para impulsar la prevención frente al cáncer de colon.