Investigaciones emigratorias provinciales

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Los estudios sobre migraciones es un tema que está hoy día muy en boga por los problemas que ocasionan, tanto para las gentes que llegan a un lugar como para las naciones que los reciben, dificultades que se agudizan cuando el idioma de la nación receptora se desconoce. Su origen es tan ancestral que ya se observa en la Prehistoria, pues en sus inicios, el hombre era nómada, trasladándose continuamente de un lugar a otro en busca de caza para alimentarse. Posteriormente, al descubrirse la agricultura y al aparecer la división del trabajo, el hombre se hizo sedentario, surgiendo asentamientos definitivos de distinto orden. A pesar de ello y buscando siempre mejorar de fortuna el individuo se volvió errante. Hoy, debido a las diferencias sociales entre todas las personas de la Tierra, constituye un auténtico problema no sólo para los paises más avanzados como vemos a través de los medios de comunicación, sino también humano, para los que abandonan sus hogares. En España, al haber sido una destacada nación colonizadora, nuestros naturales se han trasladado especialmente a América; cuantitativamente en menor número a África (Marruecos, Argelia, Guinea,.....) o bien a Asia (caso de Filipinas, o en mucha menor escala y raramente, a las islas Marianas o Carolinas) por su mayor lejanía.

Los españoles que han marchado a América lo han sido de todas las regiones, especialmente de Galicia y de Asturias, de ahí el nombre que se les dio de «indianos» (antiguas Indias). Hay muchos estudios sobre la emigración española a América de eminentes profesores universitarios (Anes Álvarez, Rafael; Ritmo, causas y consecuencias de la emigración asturiana a América (1850-1930); Eiras Roel, Antonio; La emigración española a Ultramar (1492-1914); etc.). Pero detengámonos aquí en nuestra provincia. Se trata de resaltar y dar a conocer una tesis doctoral, últimamente publicada hace cinco años (8 de julio de 2021) en la Universidad de Salamanca. Su autor es Juan Miguel Álvarez Domínguez y su título La emigración provincial leonesa a América (1882-1936). En ella se habla de México, Argentina y Cuba. Exponemos algunos datos de aquí tomados para conocimiento de los lectores interesados por nuestra historia y dedicados sobre todo a los estudios científicos de las migraciones, hoy tan vigentes en la conocida como «España vaciada», en la cual se encuentran, tanto León como las muy leonesas, Zamora o Salamanca, que constituyen una parte, junto a otras provincias, la Comunidad de Castilla-León. Se centra en el tránsito del siglo XIX al XX, poniendo gran atención en El Bierzo y en el asociacionismo leonés en América, como base de la unión de todos aquellos que están hermanados y alejados de sus pueblos de origen. La unión para la ayuda mutua y colaboración de los leoneses que emigraron a ultramar, se muestra a través de los archivos o aquellos centros que constituyeron en las naciones en que se asentaron: En México, en el Archivo General de la Nación donde se conserva la documentación personal de los emigrantes legionenses; en Buenos Aires, la entidad «Región Leonesa» o en La Habana la llamada «Colonia Leonesa de Cuba». Los anexos que presenta son dignos de destacar, siendo quizá los más numerosos los referidos a Argentina porque, a través de ellos, se observa la composición de las comisiones directivas de diversos años, siendo menores por su filiación los de Cuba, mientras que en el «Registro Nacional de Extranjeros de México», se observa la ocupación profesional de los paisanos leoneses en este país. El profesor Álvarez, después de exponer la diversidad territorial del medio físico, comarcal y poblacional de la provincia de León, parte del estudio de las fuentes típicas eclesiásticas, como son los libros de bautismo o matrimonio de distintas localidades rurales como haría cualquier historiador, así como de los datos estadísticos oficiales que se conservan. Nos cita también algunos historiadores que se han preocupado por esta cuestión, entre ellos: Ana de Francia Caballero (

De León a Iberoamérica); Eugenio García Zarza (La emigración en Castilla y León); etc. De muchos de ellos, después de citar sus nombres y sus obras, hace un estudio crítico positivo de las obras que escribieron de nuestra tierra. Al estar digitalizada, aconsejamos a los que tengan interés en ello, a pesar de su extensión lógica por ser un estudio muy profundo, la pueden consultar a través de esta gran herramienta que es internet.