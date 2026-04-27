Enrique Freijo, docente

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Un tercer ámbito esencial para entender aún más la figura del doctor Freijo es conocer su faceta docente; actividad que emprendería en el año 1957 impartiendo clases de Psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca; después ejercería como profesor de Psicología Médica en la Facultad de Medicina de la misma ciudad; y a partir de 1978 lo haría en Filosofía y Letras de la Universidad de Bilbao, en el campus de San Sebastián, cuando aún no se había creado la Universidad del País Vasco.

El cometido docente de Freijo en Salamanca transcurrió entre 1957 y 1979. Sus inicios como profesorlo simultaneó con la realización de las tesis doctorales, por lo que su evolución profesional estuvo marcada por el tiempo dedicado a dichos trabajos doctorales así como por las lecturas psicoanalíticas y antropológicas; tareas que dejarían una profunda huella en un joven Freijo encargado de impartir primero la asignatura de Psicología Racional —la cual cambiaría varias veces de denominación académica durante su magisterio: Psicología Antropológica, Antropología Filosófica y, finalmente, Antropología-, docencia que más tarde compatibilizaría con la asignatura de Psicología Profunda, materias por las que sería nombrado en 1967 catedrático numerario de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de dicha Universidad. Freijo transmitía en sus clases una visión desprejuiciada y madura de las propuestas psicoanalíticas. Explicaba con brillantez a los alumnos lo que llamaba la antropología psicoanalítica y los análisis de Freud sobre temas de gran relevancia para la psicología contemporánea, como la descripción del inconsciente, las vinculaciones afectivas precoces, los mecanismos de defensa para la comprensión del comportamiento humano, la ambivalencia de las relaciones humanas o la comprensión del psiquismo como un proceso evolutivo. También exponía los desarrollos del psicoanálisis surgidos posteriormente, como fueron las aportaciones de C. G. Jung, la perspectiva social de A. Adler, las apreciaciones de M. Klein sobre el desarrollo precoz del yo, las propuestas de S. Ferenzci, los desarrollos del psicoanálisis cultural de K. Horney, la propuesta cultural y de ciclo vital de E.H. Eriksson y las contribuciones de E. Fromm, representante del psicoanálisis objetal. La perspectiva que aportaba era flexible y crítica, lejos de una rígida ortodoxia, casi fundamentalista, de algunos seguidores del psicoanálisis. En sus clases magistrales aparecía «el pensador más profundo, genuino y original, mientras paseaba y fumaba por el aula, vestido con traje de chaqueta cruzada y corbata. Hacía un uso fluido y constante de la dialéctica y eran frecuentes las menciones a la denominada Escuela de Frankfurt: Teodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm y Jünger Habermas entre otros». En 1978, a sus 53 años, Enrique Freijo marcha de Salamanca para incorporarse a San Sebastián. Con la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria y de los Estatutos de la Universidad del País Vasco, y con el fin de regularizar su vinculación contractual con la Universidad, Freijo, ya con 61 años, tuvo que opositar a cátedra, consiguiendo la de Psicología Básica con perfil de Psicología Dinámica. Pero el docente Freijo no se conformaría con ejercer solamente como profesor, sino que, a partir de 1986, dirigió el Departamento de Procesos Psicológicos Básicos y su Desarrollo, un departamento universitario de marcado carácter interdisciplinar, constituido por tres áreas de conocimiento —Psicología Básica, Psicobiología y Psicología Evolutiva—; y prosiguió, al mismo tiempo, con su actividad organizativa con el fin de lograr la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, hecho que conseguiría el 13 de agosto de 1990 con sede en San Sebastián. Al profesor Freijo se le debe, sobre todo, su incansable labor de liderazgo, tanto en Salamanca como en el País Vasco. La Facultad, según él, debía constituirse en un ámbito de libertad y de crítica de pensamiento. Los alumnos debían tener el derecho de conocer las distintas tendencias de la psicología moderna. En la concepción de Freijo, debían trabajar en la misma los mejores enseñantes y profesionales. Prefería que las asignaturas las explicaran no solo psicólogos, sino también médicos, antropólogos, filósofos, matemáticos, que pudieran enriquecerse mutuamente y enriquecer también a los alumnos. Preguntado si él fue uno de los introductores del psicoanálisis en España, dijo que «aunque mis tesis, tanto la de Medicina como la de Filosofía, sobre Freud fueron bastante novedosas, mi influencia, si la hubo, sirvió especialmente para que el psicoanálisis tuviera una mayor aceptación en ambientes eclesiásticos y académicos… Ciertamente, el psicoanálisis era un saber marginal en la época, pocos eran los interesados y menos los defensores».