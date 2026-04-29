Endometriosis: entre la visibilidad social y la complejidad clínica real

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La endometriosis ha ganado, con razón, un espacio creciente en el debate público. Es una enfermedad crónica, prevalente y con un impacto significativo en la calidad de vida de millones de mujeres. Sin embargo, cuando este debate se traslada al ámbito mediático, con frecuencia se simplifica en exceso y se genera una narrativa incompleta que no siempre refleja la realidad clínica, científica y organizativa actual.

El reciente editorial de Diario de León incide en una idea reiterada: la falta de recursos como causa principal del retraso diagnóstico y de las dificultades en el manejo de la endometriosis. Esta afirmación resulta claramente insuficiente desde una perspectiva médica rigurosa.

La endometriosis no es únicamente un problema de acceso al sistema sanitario. Es, ante todo, una enfermedad biológicamente compleja, con una expresión clínica heterogénea, mecanismos inflamatorios, inmunológicos, neurogénicos y de sensibilización central implicados, y una correlación variable entre lesión anatómica, intensidad del dolor y repercusión funcional. Esta complejidad explica, en gran medida, por qué el diagnóstico continúa siendo difícil incluso en sistemas sanitarios desarrollados.

Reducir esta realidad a una supuesta falta de formación de los profesionales sanitarios constituye otra simplificación relevante. La formación en endometriosis forma parte del núcleo competencial de la especialidad de Obstetricia y Ginecología y de los programas de formación continuada. Esto incluye tanto el conocimiento clínico de la enfermedad como el aprendizaje progresivo de técnicas diagnósticas avanzadas, especialmente la ecografía ginecológica de alta resolución y la resonancia magnética (RM) en casos seleccionados.

En este sentido, los avances de los últimos años han sido significativos. Hoy disponemos de herramientas diagnósticas más precisas y de un abordaje terapéutico claramente más sofisticado que hace una década. El tratamiento ya no se limita a la cirugía, sino que incluye estrategias médicas individualizadas, manejo multimodal del dolor crónico, fisioterapia especializada, intervención nutricional, apoyo psicológico y seguimiento longitudinal estructurado, configurando un modelo de atención progresivamente más integral.

Asimismo, la idea de que no existen estructuras multidisciplinares es, como mínimo, incompleta. En muchos hospitales del sistema público, incluyendo el Complejo Asistencial Universitario de León y otros hospitales de nivel III de Castilla y León, se han desarrollado dinámicas colaborativas entre los servicios de Ginecología, Cirugía General, Urología, Unidad del Dolor, Radiología, Reproducción Asistida y Salud Mental. Estas estructuras representan un avance real hacia modelos asistenciales más complejos y eficaces. En la actualidad, los servicios implicados colaboran en la valoración y tratamiento de los casos complejos, especialmente cuando existe sospecha de endometriosis profunda, afectación intestinal, urinaria o compromiso reproductivo.

El editorial también transmite implícitamente una idea de estancamiento terapéutico que no se corresponde con la realidad actual. En el entorno público existen y se utilizan distintas opciones terapéuticas, adaptadas al perfil clínico de cada paciente.

Entre los tratamientos médicos disponibles se incluyen progestágenos modernos, como el dienogest, terapias hormonales individualizadas y estrategias de manejo del dolor crónico desde una perspectiva multimodal.

Desde el punto de vista quirúrgico, se realizan procedimientos laparoscópicos avanzados, cirugía de endometriosis profunda compleja en colaboración con otros servicios, abordajes conservadores orientados a preservar la fertilidad y derivación a centros de alto volumen cuando la complejidad del caso así lo aconseja.

A ello se suma un abordaje integral que puede incluir fisioterapia especializada, intervención nutricional, apoyo psicológico y seguimiento longitudinal estructurado. Por tanto, presentar la situación como si el sistema permaneciera inmóvil ante la enfermedad no refleja adecuadamente la evolución asistencial de los últimos años.

Asimismo, el editorial parte de una premisa implícita incorrecta: que si hubiera muchos más recursos, el diagnóstico sería siempre más rápido y el tratamiento necesariamente mejor. La realidad de la endometriosis es más compleja. Incluso en centros de excelencia pueden persistir retrasos diagnósticos, recurrencias clínicas, dolor crónico y limitaciones funcionales persistentes, precisamente porque se trata de una enfermedad crónica, inflamatoria, multifactorial y de evolución variable.

Finalmente, el texto no menciona la evolución favorable producida en los últimos cinco a diez años. Sin ese contexto, la conclusión de que el problema se debe básicamente a una falta de recursos resulta sesgada e incompleta.

El reto actual no parte de cero, sino que consiste en seguir avanzando hacia una mayor coordinación, una mejor estratificación de pacientes y una personalización real del tratamiento. Esto implica optimizar los circuitos de derivación desde Atención Primaria y Ginecología general, mejorar la detección precoz, consolidar unidades funcionales con suficiente volumen y experiencia, definir y monitorizar indicadores de calidad asistencial y reforzar la continuidad del seguimiento.

La visibilidad social de la endometriosis es necesaria y bienvenida. Sin embargo, para que sea realmente útil, debe estar respaldada por un análisis riguroso que evite diagnósticos simplistas, afirmaciones sesgadas y propuestas genéricas. Sólo a partir de un conocimiento profundo de la enfermedad y del funcionamiento real del sistema sanitario será posible avanzar hacia una mejora efectiva, sostenible y evaluable de la atención a las mujeres con endometriosis.