Vigilando vidas a precio de saldo: el naufragio de la seguridad en nuestras piscinas

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Con la inminente llegada del calor, las piscinas y costas de nuestro país se preparan para el bullicio. Familias y turistas buscan el refugio azul del agua, confiando ciegamente en una figura que siempre está ahí, en silencio, sobre una silla elevada: el socorrista. Sin embargo, este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el colectivo de salvamento no tiene nada que celebrar. Queremos denunciar que nuestra profesión se está ahogando en una precariedad que no solo nos castiga a nosotros, sino que pone en peligro a cada bañista. ?Responsabilidad máxima, salario mínimo.

?Es la gran paradoja del verano: se nos exige una formación técnica específica, una actualización constante y se nos carga con una responsabilidad civil y penal enorme, pero se nos remunera con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de justicia y valor. ?Es inaceptable que la persona encargada de reanimar a un niño, gestionar una parada cardiorrespiratoria o actuar en segundos ante una tragedia, perciba el mismo sueldo que trabajos que no implican vidas humanas ni riesgos legales de tal calibre. Las empresas de gestión se lucran con contratos públicos y privados mientras mantienen a sus profesionales en el escalón salarial más bajo posible. ?El fraude de los EPIs: Vallas publicitarias humanas: ?Es indignante observar cómo las empresas han sustituido la seguridad por el marketing. En muchos puestos de vigilancia, la protección no proviene de infraestructuras técnicas, sino de sombrillas publicitarias de refrescos o helados que no filtran los rayos UV ni resisten el viento. ?A esto se suma una indumentaria lamentable: camisetas sin transpiración, calzado de ínfima calidad y gafas de sol sin homologación técnica que merman nuestra visión ante los reflejos del agua. No somos mobiliario urbano ni soportes de propaganda: somos profesionales de la emergencia. ?Inacción institucional: El caso de Castilla y León: ?Esta precariedad no es solo culpa de las empresas, sino de una administración que mira hacia otro lado. En 2022, los socorristas de la Junta de Castilla y León presentamos una recogida de 242 firmas a Sanidad, solicitando la modificación de la normativa para mejorar la seguridad y la prevención de los usuarios. Hasta hoy, no ha habido ningún movimiento. ?Este silencio administrativo es una negligencia en sí misma. La burocracia no puede estar por encima de la vida. ?El enemigo invisible: Carga mental y agotamiento: ?El socorrista es el garante de la normativa, lo que nos sitúa en la primera línea de conflicto, enfrentando a diario insultos y agresiones de quienes se niegan a cumplir las normas. ¿Es lógico trabajar más de siete horas sin descansos ni rotaciones, bajo estrés térmico y con la presión de que un solo error humano puede cambiar tu vida y la de una familia para siempre? ?Cuando nuestros superiores nos exigen abandonar la sombra o nos dictan posiciones de vigilancia basadas en la estética y no en la técnica de barrido visual, están comprometiendo la seguridad de todos. ?Un llamamiento a la conciencia pública: ?La seguridad integral de una instalación no puede depender de la resistencia de un trabajador agotado y mal pagado. Un socorrista precario es una cadena de seguridad rota. Exigimos a las administraciones y empresas que dejen de tratar el salvamento como un «gasto» y lo valoren como una inversión en vida. ?Este verano, cuando acudan a una piscina, miren más allá del uniforme. Porque cuando ocurre la tragedia, las lamentaciones no sirven; solo sirve haber tenido a un profesional respetado, equipado y dignamente remunerado en su puesto. ?«Salvar una vida no tiene precio, pero el tiempo de quien la salva sí».