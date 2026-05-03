Olvidos del callejero legionense: la emigración leonesa

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El callejero, esa red viaria que junto a la numeración permite localizar sobre un mapa cualquier punto de la epidermis ciudadana, y que ubica desde el domicilio propio hasta la monumentalidad de la Pulchra, ha sido, es y será motivo de controversias políticas y discusiones vecinales.

Una población bimilenaria como León no ha quedado al margen de dichas discordias. Estas divergencias engloban desde borrar del mapa a individuos o hechos vinculados a la Guerra Civil y a la dictadura subsiguiente, la reivindicación por la escasa presencia femenina en este santoral laico, hasta, a menor escala, la actual querencia del primer munícipe, y del consistorio que rige, por bautizar espacios urbanos con títulos alusivos a la Semana Santa capitalina. Acudiendo únicamente a las cofradías más antiguas, las tres tienen su presencia en el nomenclátor vial. Permítaseme denominarlas abreviadamente,

Angustias y Dulce Nombre por decisión de 2023, y Minerva de 2024. Esta tendencia, como casi todo de tejas abajo, tiene sus fieles partidarios y sus firmes detractores. No pretendo felicitar ni censurar dichas denominaciones, pero aprovechando que el Bernesga y el Torío siguen pasando por el viejo solar de la Legio VII, me aventuro a subrayar una omisión que calificaría de onerosa por parte del Ayuntamiento. Y el agravio no nace de la comparativa con el mundo cofrade y procesional, sino por la postergación y el olvido de otros aspectos cardinales de nuestro acervo identitario. En estas letras solo me centraré en uno de estos vacíos. Con independencia de las creencias religiosas que profesen (o de la ausencia de ellas), las ideologías a que se adscriban, o las lenguas y culturas maternas en que se hayan amamantado, los leoneses del pasado, la actualidad y el futuro están unidos, con mayor o menor fervor pasional, por ese vetusto gentilicio. Desbordada la propia geografía por una corriente migratoria secular y copiosa, muchos de sus hijos han llevado León a tierras distantes y foráneas, tanto por España como a Europa y América. Y en varios de estos lugares, cuando se radicaron en número suficiente y las circunstancias fueron propicias, germinó una semilla de León que fructificó en centros de emigrados con unos fines plurales que oscilaban desde la ayuda mutua a lo recreativo. Muchas de estas entidades, varias de ellas centenarias, especialmente las del Nuevo Mundo, han sido las únicas embajadas de lo leonés (en el folk, en la cultura vernácula, en la representación regional, en constituirse en el hogar común de nuestra diáspora…) en algunas de las capitales más populosas de Hispanoamérica: Buenos Aires, La Habana o Ciudad de México. Allende los mares, en aquellas bulliciosas y modernas metrópolis, se fueron domiciliando en el callejero las distintas casas que los leoneses fundaron con los medios económicos que ellos mismos fueron destinando a tal empeño. Eran sociedades que concitaban a los paisanos para compartir y paliar la morriña por los

pueblines y las familias, solidarizarse entre ellos y especialmente con los más necesitados, degustar los sabores de la gastronomía tradicional, o festejar a lo leonés al ritmo de un baile chano o al son de la flauta y el tamboril maragatos. En una síntesis fragmentaria a vuelapluma, algunos nombres: el Centro Región Leonesa de Buenos Aires (1916), el Centro Maragato Val de San Lorenzo (1924), el ya extinto Centro Berciano (circa 1914), ambos en la capital bonaerense; la Colonia Leonesa de Cuba (1914) y las difuntas sociedades de Hijos de Buiza e Hijos de Cofiñal, en la populosa Habana de los felices años veinte. Y sin olvidar a la más joven de las reseñadas, la octogenaria Agrupación Leonesa de México (1941). Más allá de lo que significaron como refugio grupal, los leoneses de 2026 deberían recordar, puesto que las coyunturas socioeconómicas de Cuba o Argentina de hace un siglo en comparativa con la española poco tienen que ver con el presente, que muchos de sus integrantes socorrieron con envíos materiales y nutridas transferencias bancarias a familiares y vecinos durante algunos de los periodos más negros del 1900. Ni tampoco se debe borrar de la memoria que la economía provincial, y en particular la legionense, se vio favorecida por los esfuerzos y la generosidad de los emigrantes con la

tierrina. Y no solo de los indianos (a alguno de ellos sí que se le recuerda con alguna vía de la ciudad), también de los que arraigaron en la Europa de los sesenta y setenta, o incluso en otras latitudes de España; donde, y del mismo modo que en Hispanoamérica, germinaron hogares leoneses en Euskadi, Cataluña, Galicia, Asturias, Navarra, Andalucía o en la Villa y Corte. ¿Y ese callejero capitalino, tan generoso con reyes, nobles e hitos medievales (o con distintas facetas del catolicismo) no tiene una calleja o una plazuela para esa parte sustancial del pueblo leonés que, por distintas razones, fue amputada del

León renqueante? Y en este caso no se trata de eliminar o de sustituir nombres de calles o rotondas (salvo que así lo acuerde la municipalidad), sino de que, cuando las circunstancias urbanas lo permitan, el alcalde y los concejales recuerden que no únicamente concilios, fueros y reyes / dieron prestigio a León. Su historia no acabó ahí, es más, les ha sobrevivido durante unos cuantos siglos; desnudo el felino de la gloria legendaria del purpurado regio, pero vestido con la digna humildad del pueblo llano, una parte de él, emigrante y relegado.