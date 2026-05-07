Encuentro histórico de León XIV y la arzobispo de Canterbury

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El lunes 27 de abril, el papa León XIV recibió en el Vaticano a la arzobispo de Canterbury, Sarah Mullally. Este encuentro entre las dos figuras religiosas más importantes del cristianismo habría sido impensable tan solo hace unos años, dadas las divisiones entre las dos iglesias sobre la ordenación de mujeres en general y el nombramiento de Mullally en particular. En este encuentro, León XIV prometió continuar la tradición de los papas anteriores de seguir intentando reunificar las dos iglesias. Los anglicanos se separaron de Roma en 1534, cuando el papa Clemente VII denegó al rey Enrique VIII la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón.

A pesar del diálogo teológico formal que comenzó en la década de 1960, persisten grandes diferencias, especialmente en lo que respecta a la decisión de la Iglesia de Inglaterra de ordenar mujeres. La Iglesia Católica Romana reserva el sacerdocio exclusivamente para los hombres. El papa León citó al difunto papa Francisco diciendo a los primados anglicanos que «sería un escándalo si, debido a nuestras divisiones, no cumpliéramos con nuestra vocación común de dar a conocer a Cristo». «Por mi parte, dijo León XIV a Sarah Mullally, también sería un escándalo si no siguiéramos trabajando para superar las diferencias, por muy irreconciliables que parezcan». En respuesta al Papa, Mullally dijo que ambos estaban llamados a predicar el Evangelio con «una claridad renovada». «Ante la violencia inhumana, la profunda división y los rápidos cambios sociales, debemos seguir contando una historia más esperanzadora: que toda vida humana tiene un valor infinito porque somos hijos preciosos de Dios; que la familia humana está llamada a vivir como hermanos y hermanas». Mullally se encuentra en lo que ella misma ha denominado una peregrinación de cuatro días a Roma, que ha incluido visitas a las principales basílicas pontificias, donde ha rezado ante las tumbas de San Pedro y San Pablo y se ha reunido con altos funcionarios del Vaticano. El papa León ha felicitado a Mullally por su nombramiento el mes pasado, pero reconoció que asumía el cargo en un momento «complicado» y que las diferencias aún dividen a las iglesias anglicana y católica. No obstante, prometió continuar el diálogo. En octubre de 2025, León XIV recibió al rey Carlos III y a la reina Camila en el Vaticano. Carlos III es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra y de quien dependen los nombramientos eclesiásticos. Ese acontecimiento, el 25 de octubre de 2025, es un hecho importante, porque es la primera vez desde la Reforma que los líderes de las dos iglesias cristianas oraron juntos. Por su parte, Mullally ha expresado su solidaridad con León XIV, después de que el Papa fuera duramente criticado por el presidente Donald Trump por su llamada a la paz en Irán. Mullally le dijo al Papa que acababa de regresar de un viaje por cuatro países africanos y que pronto seguiría sus pasos con una visita a Camerún y Ghana en julio. «Vuestro viaje a África estuvo lleno de vida y alegría», dijo. «Nos recordó que, a pesar de nuestros sufrimientos, la gente anhela una vida plena, y muchísimas personas trabajan cada día por esta visión del bien común», dijo Mullallly. Cuando parece que las iglesias anglicana y católica están dando pasos hacia un entendimiento mutuo, el nombramiento de Mullally ha dividido a la Comunión Anglicana, cuyos 100 millones de miembros repartidos por 165 países están profundamente divididos sobre temas como el papel de la mujer y el trato a las personas LGBTQ. Muchos en Inglaterra y otros países occidentales celebraron su nombramiento como un hito histórico. Pero las iglesias más grandes y de mayor crecimiento de la comunión anglicana en África y en Norteamérica han criticado duramente su nombramiento y han amenazado con una ruptura definitiva. Sin embargo, las estrechas relaciones personales entre los líderes de la iglesia anglicana y la católica han quedado patentes en el número de obispos anglicanos que asistieron al funeral del papa Francisco en abril de 2025. A pesar de tensiones ocasionales, la labor de búsqueda de una comunión más profunda se ha visto respaldada por el reciente encuentro entre León XIV y Mullally, pastores de estas dos comunidades. Pero ahora esta relación se puede ver dañada por las divisiones internas en la iglesia anglicana debido al nombramiento de la arzobispo de Canterbury, Sarah Mullally.