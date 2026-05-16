Trump vuelve a atacar al Papa León XIV

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Mientras el secretario de Estado estadounidense, Marcos Rubio, preparaba su visita al Vaticano, Donald J. Trump volvió a atacar públicamente al Papa León XIV. Su último ataque se produjo en un programa de TV, cuando el presentador le dijo al presidente, antes de su viaje a China del 14 al 15 de mayo, que el Papa quería que «trajera de vuelta a casa» al empresario católico y activista Jimmy Lai, encarcelado en Hong Kong. Trump respondió: «El Papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente, pero supongo que él piensa que está bien que Irán tenga un arma nuclear».

El presidente Trump denigró abiertamente al Papa León XIV por primera vez el 12 de abril, calificando al Papa de «débil en materia de delincuencia» y «pésimo en política exterior». Su ataque se produjo horas antes de que el Papa emprendiera una visita a cuatro países africanos la mañana del 13 de abril. En el avión rumbo a Argelia, en respuesta a las preguntas de los periodistas, el Papa León dijo: «No tengo miedo ni de la administración Trump ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí». Últimamente, desde Castel Gandolfo, el Papa León XIV dijo a los periodistas sobre el último ataque del presidente Trump, pero sin mencionar su nombre: «La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz. Si alguien quiere criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga». «He hablado de esto desde el mismo momento en que fui elegido, y mis primeras palabras fueron: «La paz sea con ustedes». «La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, predicar la paz», repitió el Papa. «Si alguien quiere criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con la verdad», dijo. Luego, aludiendo al hecho de que Trump lo había acusado de estar a favor de que Irán tuviera armas nucleares, el Papa León XIV afirmó: «Durante años, la Iglesia se ha pronunciado en contra de todas las armas nucleares, así que no hay duda al respecto. Por eso, simplemente espero ser escuchado por el valor de la palabra de Dios». El secretario de Estado, Sr. Rubio, restó importancia a la disputa entre el presidente Trump y el Papa León XIV sobre Irán, afirmando que las recientes críticas del Sr. Trump se basaban en su oposición a que Irán pudiera obtener un arma nuclear, la cual, según él, podría usarse contra millones de católicos y otros cristianos. El secretario de Estado, Sr. Rubio, y el vicepresidente, JD Vance, se reunieron por primera vez con León XIV el 19 de mayo de 2025, un día después de ser elegido Papa. En aquella ocasión, el Sr. Vance entregó al Papa una carta del presidente Trump invitándolo a visitar Estados Unidos. El señor Rubio, católico practicante de ascendencia cubana, es el primer alto funcionario de la administración Trump que se reúne con el Papa desde aquel encuentro del 19 de mayo de 2025. Desde entonces ha habido importantes diferencias entre la Santa Sede y la administración estadounidense: las violaciones del derecho internacional, la deportación masiva de migrantes, el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), las guerras en Oriente Medio, la crisis entre la administración Trump y la Unión Europea por Ucrania e Irán, y muchos otros temas. Además, resulta bastante extraordinario que el presidente Trump no haya hablado por teléfono con León XIV desde su elección como Papa el 8 de mayo de 2025, hace exactamente un año. Esto es lo que constituye el trasfondo de las importantes conversaciones que el Sr. Rubio mantuvo con el Papa León y sus principales asesores durante su visita al Vaticano. Su visita también buscó fortalecer las relaciones bilaterales con Italia. El Departamento de Estado anunció además que el Sr. Rubio mantendría reuniones con sus homólogos italianos, las cuales se centraron en los intereses de seguridad compartidos. La agencia de noticias italiana Ansa informó que, al ser preguntado por periodistas sobre el último ataque del Sr. Trump contra el Papa, el Cardenal Parolin declaró: «El Papa ya ha respondido; no añadiría nada. Dio una respuesta muy cristiana, diciendo que está cumpliendo con su deber, que es predicar la paz. Que esto guste o no es otra cuestión». Y añadió: «Entendemos que no todos comparten la misma opinión; pero digamos que esta es la respuesta del Papa».