El misterioso caso de reinar en España antes de ser España, y otras grandilocuencias

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Cuando leo el titular de una Tribuna (18-03-2026) que así dice: «Señora y reina de todas las instituciones de España, así firmó Urraca I», me detengo un momento, reflexiono brevemente y me digo que su contenido será tendencioso y contrario a la verdad. Pretende un ámbito excesivo que se convierte en reductor de la «afirmación» leonesa, algo que debería importarnos más. Por otro lado, las firmas pueden ser simples ilusiones o mensajes de autoridad y no siempre hacia afuera, como la de tantos que fueron más allá con su sello que con el dominio, y ya no digamos con la aceptación social. No es concluyente. Yo mismo rubrico estos escritos con «un ciudadano» y aparecen con «escritor».

Algunos utilizan la voz España poniéndola en tiempos que no le corresponden. Si además esa utilización afecta a territorios que quedan apartados o ignorados precisamente por ser solapados por ese nombre al que se le quiere hacer existir desde tiempos imposibles, la situación de aquéllos queda en franca discriminación, en un destierro nominal injusto y completamente desacertado. Se precisa rigor, en este caso además, para no ser uno mismo (la región, no la provincina) el que se borra de la importancia e identidad que le pertenecen. Como quiera que el nominal España en estos tiempos sólo lo vemos con la mirada corta de la influencia que nos impone lo contemporáneo y la cultura arrastrada e interesada para que así se fije, los abusos territoriales que se hacen con su nombre fuera de tiempo, o son interesados o directamente ignorantes, pero en absoluto inocuos. Situemos cada cosa en su justo tiempo. Nada tiene nombre hasta que no nace y se reconoce. Equivocar Iberia o Hispania, y sólo parte de ella, con España es afán patriotero desbordado ocupando espacio temporal y físico inexactos. Decir además que se firma sobre ello es claramente desacierto o petulancia. Más respeto por el resto. Nadie ha sido manco. Un concepto algo parecido a la España que hoy entendemos empieza a caminar en el último tercio del siglo XV, muy cogido con hilos y carente de mucho territorio al este peninsular. Hay que recordar que la empresa americana se hace bajo la Corona de Castilla, no de España, y que ésta sólo será la realidad que conocemos a partir del siglo XIX con la Constitución de 1812. Por eso cuando se afirma que Urraca (principios del siglo XII) es «reina de todas las instituciones de España», es adelantarse mucho al momento, decir inexactitud y dejarnos ese jirón que sólo a la amplia entidad León le pertenece. El Reino de León nunca fue el Reino de España, que estaba por nacer, supongo que es innecesaria esta aclaración. A cada uno lo suyo. Hay gente demasiado dada a crear referencias altisonantes creyendo que eso nos encumbra más. Y ocurre lo contrario; la referencia debe ser la exacta y ceñida al lugar debido, al de su valor y verdad. Eso afirma territorio y sociedad, le da personalidad y en él crece el orgullo de lo propio. Porque de otra manera nos diluimos y decaemos en un León al que se merma identidad singular y de valor, lo cual favorece precisamente eso que venimos sufriendo: carecer de autenticidad, ser confundidos, cambiados y por lo tanto estar considerados nadie en el valor general, precisamente por no tenerlo dentro ni propio. León, el gran León del que estamos hablando es por sí solo legítimo y protagonista, no necesita más amplitudes. Máxime cuando el personaje es exclusivo y su espacio temporal no concuerda con la España que en su tiempo no existía. Un ejemplo de inconsecuencia a nivel de calle y en según qué casos de despachos mercenarios es expresar que las Cortes Leonesas son las primeras de España, lo cual es absurdo, incongruente. Ni lo fueron ni jamás podrán serlo. No cabe ni cabrá esa posibilidad aunque se fuerce. Tampoco nos mejoraría, no puede. Con ello sólo manifestamos una ridiculez, un imposible. Otro ejemplo: Que el pueblo leonés X es el más bonito de España, recurrente «grandeza» inútil que nos proyecta fuera del territorio (nuestro valor y afirmación social) y sin querer confunde y desentierra las raíces de su lugar alejándolas a una generalidad donde pierde sus esencias de idiosincrasia y la percepción de grupo social reconocido, una ligazón ésta que, recordada, alimenta entornos, agrupa recuerdos y define sociedad creando una propia competencia, relación y por ende territorio asociado. Esto se llama sensibilidad y garantiza fortaleza, defensa y supervivencia identitarias. Es afianzar el reconocimiento «de ser». Y cuando crece es la garantía contra el vapuleo. Pues con expresiones tan grandilocuentes, innecesarias e inconvenientes tratan algunos de convencernos queriendo decir mucho pero quedándose en poco, o en menos. La referencia más grande para dimensionar algo leonés es el propio León. Claro, dimensionando su territorio, interiorizándolo su sociedad y en consecuencia poniéndolo en valor. Todo ello hoy con mucho margen de mejora por su actual estado depreciado y de abandono. Pueblo, políticos, instituciones varias y cualquiera que pueda arrimar el hombro, deben ponerse manos a la obra. Nos falta mucho para ser una sociedad correctamente autoestimada y que ello redunde en «pueblo», esa es la clave. ¿O esto en algunos lugares no interesa? Como he tratado de explicar, por debajo de nuestras boinas y en las emociones domina más España que León incluso en los más irredentos leoneses o que así se dicen o aparentan. Es error. Es error inconsecuente, imprudente y peligroso. Está directamente relacionado con mucha pérdida en el pasado, con este pobre presente y con un mal pronóstico de futuro que no dominamos porque «no somos». Porque si el foco no alumbra a su lugar, el objeto que queramos apreciar estará en las sombras de lo diluido, distraído y perjudicado.