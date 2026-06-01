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Gracias por compartir 120 años de actualidad deportiva con todos nosotros, llegando a cada rincón, desde La Virgen del Camino (el pueblo de mi padre) hasta Santa Olaja de la Ribera (el pueblo de mi madre).

El deporte tiene esa capacidad de conectar pueblos y personas, y los medios locales como este periódico son parte fundamental de ese puente, que en el caso de Diario de León cuenta con 120 años de vida. Sin visibilidad no hay referentes, y sin referentes es difícil que los jóvenes crean que pueden llegar lejos. Yo lo sé bien: vivimos en un entorno donde el atletismo no ocupa portadas todos los días, pero donde hay una afición y un apoyo que se nota, y eso tiene mucho que ver con quienes se encargan de contarlo y trasladarlo a la opinión pública, en este caso medios de información como el Diario de León. Mi camino hasta el récord de España en 5000 metros y el bronce en el Europeo de 2024 no empezó en una gran ciudad. Empezó en Palencia entre semana y el perímetro de la base de La Virgen del Camino los fines de semana, empujada por mi familia y por gente corriente que te anima porque te conoce, porque sabe de dónde vienes y todo lo que trabajas y luchas para conseguir hacer realidad tus sueños. Ese tejido humano es insustituible, y los periódicos locales son parte de él. Posibilitando que nuestro esfuerzo tenga visibilidad. Mostrando todo lo que acontece y reflejando una parte de las vivencias. Tanto de lo bueno como der lo malo. La importancia de la información hace más completas a las personas y más fuerte a la sociedad. Y ahí los medios de comunicación tienen un papel relevante. Desde los locales a los nacionales. Y más en disciplinas como son el atletismo que no tienen tanta repercusión mediática como puedan ser otras aunque el trabajo y dedicación de quienes las practicamos es igual de destacable. 120 años informando no es poca cosa. Es constancia, es oficio, es también un compromiso con la comunidad que muchas veces pasa desapercibido y que debemos reconocer por su importancia. Son años en los que la información tiene su camino para recoger historias, acontecimientos y una parte de nuestras vidas conectados a esa canal de transmisión a través de la escritura y la lectura. Ojalá que los próximos 120 vengan cargados de nuevos deportistas y éxitos que celebrar juntos. Que no falten historias que contar. Y que Diario de León siga mostrándolas como lo ha hecho hasta ahora con rigor. Para que las próximas generaciones sigan como ha pasado con la nuestra y las anteriores conociendo e informándose de todo lo que acontece. La información es vital y necesaria y más si se realiza desde la honestidad lo que convierte en creible a quien la transmite. Diario de león lo viene haciendo desde hace 120 años y eso es un valor añadido que ojalá siga por muchos años más.