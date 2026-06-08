Nuevo Desorden Mundial

Creado: Actualizado:

La carísima y torpe burocracia de Bruselas, que se esmera en proteger, mimar, dar protagonismo y mando a Puigdemont, delincuente fugado, ahora tendrá que darse cuenta y entender que su libertad, su democracia, siempre han pendido de un hilo. Hace ya muchos años, en esta página de Diario de León, no me cansé de repetir machaconamente que los países sometidos y maltratados como Polonia, huían del comunismo como de la peste. Admirable y querida Polonia que, sin ser tan rica como otros países europeos, sí dedica grandes esfuerzos para su propia defensa, que es, al mismo tiempo, la defensa de Europa.

Recordemos que el Pacto nazi-soviético, primero fue secreto, y luego se hizo oficial desde agosto de 1939 (al poco tiempo de acabarse la Guerra Civil Española). Hubo una intensa colaboración entre los nazis alemanes de Hitler y los comunistas soviéticos de Stalin, ambos son culpables de la invasión de Polonia. El 22 de junio de 1941 Hitler, con la Operación Barbarroja, cambia de rumbo e invade la Unión Soviética. Las cámaras de gas las pusieron los nazis en Polonia. En 1950 la poderosa propaganda comunista decía que el nazismo había sido vencido militarmente en Europa, y que había resurgido más pujante y más peligroso en EE UU. «La escritura o la vida», libro de Jorge Semprún, intenta informar y emocionar, pero sólo es una mentira. Así lo afirmó su hermano Carlos. Prepotente es el que escribe de lo que no sabe, y lo demuestra con creces cuando saca a relucir las virtudes de sus ídolos. Una cosa es hacer un panegírico y otra muy distinta una biografía. En el panegírico todo son elogios y halagos y alabanzas, en la biografía tiene que haber conocimiento y rigor. Tengo la certeza de que muchos artistas, intelectuales y expertos no saben lo que dicen ni dicen lo que saben. Quizá sea por lo mucho que les encanta a los comunistas quemar libros y bibliotecas, ayer, hoy, y mañana: «Me gustaría ir a El Corte Inglés y quemar todos los libros de César Vidal», dijo una comunista hija de un destacado franquista. Es muy triste comprobar que algunos españoles se han deshumanizado tanto que ya son difícilmente recuperables para la solidaridad y el altruismo. Sus endurecidos corazones nada bueno hacen por los demás. Por eso me emociona la grandeza y la generosidad de los donantes de sangre y de órganos, como la extraordinaria y maravillosa Vera, de mi novela La Diosa del Cúa. Admirable también Ucrania. Los suecos, finlandeses y noruegos sí llevan muchos años armándose, y también lo intentan las pequeñas repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, que han sufrido la falta de libertad y temen al comunismo más que al diablo. Admirable es Ucrania y su lucha por la libertad. Los «expertos» analistas políticos, tan sobrados, ni siquiera supusieron que el pueblo norteamericano apoyaría, con abrumadora mayoría, a un «diplodocus» o «paquidermo» que, para bien o para mal, sólo será protagonista de este «nuevo desorden mundial» durante cuatro años. España no debería olvidar que los yanquis pueden pelearse entre ellos, pero no consentirán ser maltratados por nadie de fuera de casa, pues entonces cerrarán filas sin distinción de ideologías ni credos. Permanecer sentado mientras desfila la bandera americana tuvo sus costes, hacerse ahora el más valiente y arremeter contra el mandamás republicano es un disparate. Trump y Sánchez desaparecerán algún día y, afortunadamente, EE UU y España tendrán que seguir siendo aliados. Los yanquis tienen 45 bases militares en Europa y más de 100.000 soldados. Aquello de «bases fuera» y «Otan de entrada no» ya la sufrimos bastante los que trabajábamos en Madrid y en Torrejón de Ardoz. Seguiré rezando para que los siete mil militares yanquis no se marchen de la Base Naval de Rota, seguro que a Marruecos sí le encantaría tener algo parecido, y más ahora con este supuesto «nuevo desorden mundial» que, de serlo, no sería peor que el que ya venimos padeciendo con los clásicos organismos internacionales, como la ONU, que no sirven para nada bueno. Manifestantes profesionales cobrando de Irán llaman genocida a la democrática Israel al mismo tiempo que no les importan nada las 250.000 víctimas de Ucrania, invadida y destruida desde hace cuatro años, sufriendo una permanente amenaza nuclear de Rusia; una izquierda española, europea y mundial que todos estos años ha venido pidiendo el desarme unilateral de los países democráticos occidentales, y así dejar todo el campo libre a los totalitarios dictadores. Marruecos, al contrario que España, cada día es más segura y feliz en compañía de EE UU y de Israel. Con toda Burbialidad.