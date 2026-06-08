Lobbies/figuras afines desde el imperio romano a nuestros días

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Podría afirmarse que dicho término «lobby» no siempre dentro del contexto de la adecuada praxis, se ha vuelto cotidiano, formando parte de muchas rutinas empresariales.

De origen moderno (siglo XIX), se convirtió en práctica en los pasillos del Parlamento británico y el Capitolio estadounidense, en donde determinados grupos de presión buscaban influir en el poder para obtener beneficios específicos. Según fuentes expertas existen constancias históricas: —Roma Antigua (sociedades de publicanos). —Edad Media (gremios y cofradías). —Época colonial (lobbies coloniales). —(Validos) en antiguas monarquías y en el pasado régimen (las Cortes). Con el denominador común de influencias en el poder para la obtención de beneficios propios. El asunto ha llegado hasta la actualidad. Ya en 2019 escribíamos sobre lo anterior:

Nueva y dudosa pretensión del retorno de los lobbies al sector servicios, pero como otras muchas cosas, posiblemente se pensaría: «lo que funciona, no se toca». Se planteaba hace escasos días en una cadena nacionakl de radio: La «opaca y delgada línea» entre el «lobby y el tráfico de influencias» que se plantea con imputación del leonés José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, entre una actividad reglamentada la primera y la comisión de un delito, mediante provecho interesado de quien bordeando las leyes llega a la comisión de aquél. Podría aducirse, y se trata de una pregunta: en el ámbito del derecho penal, la «metáforade los círculos concéntricos», un supuesto destinado a estructurar y ampliar la responsabilidad de los distintos intervinientes en tramas de corrupción, especialmente en el tráfico de influencias. Esta técnica permite a los investigadores y jueces organizar a los implicados según su cercanía al núcleo delictivo y el rol desempeñado. Existen varios niveles de intervención: —Primer círculo, núcleo central: aquí se situaría el «influenciador» en la relación de prevalimiento que ejerce desde inicios. —Segundo círculo, núcleo intermedio: compuesto por intermediarios o asesores, que conectan al interesado en el «asunto» con el núcleo de poder. Se caracteriza por su rol de «enlace» o por facilitar la red de contactos necesaria para el delito. —Tercer círculo, periférico: Incluye a los interesados o beneficiarios. Aquéllos quienes prometen dádivas o beneficios. La jurisprudencia debate a menudo su nivel de responsabilidad como cooperadores necesarios o cómplices en la compra de la influencia ofrecida. En todos esto existe un papel determinante de Estados Unidos de otros países en cooperación judicial. Según

The Objective, la Agencia (HSI) de Estados Unidos trasladó a la Justicia española información contenida en el móvil del exdueño de Plus Ultra, respecto a múltiples conversaciones tanto por la capacidad de decisión como distintas influencias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a través de mensajes tales como «Nuestro pana Zapatero detrás» o «Lo tiene Grupo Zapatero». Por otro lado, Francia y Suiza, remitieron en 2024, mismas solicitudes de cooperación tras detectar una red de blanqueo ligada a Venezuela. Sus organismos anti-blanqueo descubrieron que personas implicadas en la trama habrían recibido aproximadamente 2,7 millones de euros procedentes del negocio del oro venezolano. Según la prensa de entonces, en el Desfile de la Fiesta Nacional de España del año 2003, Zapatero, entonces líder de la oposición adoptó, según versión propia, la decisión de no levantarse al paso de la enseña estadounidense como gesto de protesta y rechazo a la Guerra de Irak y a la participación de las tropas españolas en el conflicto internacional. Conozco algo a los americanos, he trabajado con ellos, y si algo que no olvidan son los desaires u ofensas a su bandera en público. Si además tenemos en cuenta que consideran al socialismo como un apéndice del comunismo, pues... El entonces embajador, George L. Argyros, dejó de asistir al evento del año siguiente, manifestando que la actitud de Zapatero fue el motivo fundamental de su inasistencia. A modo de conclusión, y pensando en el inesperado cese de la magistrada de enlace con Francia/Suiza. El Ministerio de Justicia, oficializó su destitución recientemente, según fuentes cercanas por pérdida de confianza, lo cual ha generado al parecer fuerte malestar en sectores judiciales. Según

El Confidencial, la destitución podría estar vinculada al posible acceso por parte de la magistrada a datos sensibles sobre la aerolínea que el Ejecutivo desconocía. Como de costumbre es urgente esperar...