1975: el año en que la Seguridad Social leonesa recibió a los primeros MIR

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Hace unas semanas, un médico leonés se convirtió en el primer especialista MIR de Medicina de Urgencias y Emergencias, tras completar su formación en esta nueva especialidad, que fue aprobada hace ahora dos años. La noticia me hizo recordar otro acontecimiento que marcó en León un antes y un después en la formación médica de especialistas: la llegada de los primeros médicos internos residentes a la Residencia Sanitaria Virgen Blanca de León, en junio de 1975.

Durante más de cuarenta años trabajé en la gestión de personal, primero en la Residencia Sanitaria Virgen Blanca y después en el actual Complejo Asistencial Universitario de León (Caule). Gracias a ello pude conocer de cerca a aquellos primeros residentes que iniciaron su formación especializada en nuestra ciudad y fueron protagonistas de una etapa decisiva para la sanidad española. A comienzos del mes de abril de 1975, siete años después de la apertura de Virgen Blanca, llegaron dieciocho jóvenes médicos para formarse en nueve especialidades distintas. Su incorporación constituyó un hito para la sanidad leonesa. La posibilidad de impartir docencia de posgrado a médicos recién licenciados, procedentes de distintas facultades, suponía un importante reconocimiento a la calidad asistencial alcanzada por el centro y abría nuevas perspectivas para el desarrollo sanitario de León y su provincia. Con motivo de aquella incorporación la dirección del hospital organizó un solemne acto de bienvenida. Como invitado de honor participó el prestigioso profesor D. José Botella Llusiá, catedrático de Obstetricia y Ginecología y rector entonces de la Universidad Complutense de Madrid, quien pronunció la conferencia inaugural titulada

La explosión demográfica y la regulación de la natalidad. Conocí este detalle mientras investigaba la historia de la sanidad leonesa de la segunda mitad del siglo XX para la elaboración de mi tesis doctoral que defendí hace dos años en la Universidad de León. Entre los numerosos temas estudiados, uno de los más interesantes fue precisamente el origen y evolución del sistema MIR. Aunque la importancia de aquel año 1975 es bien conocida entre médicos y profesionales sanitarios, quizá no lo sea tanto para el conjunto de la sociedad; por ello recordaré brevemente el significado de las siglas MIR y cómo nació este modelo formativo. MIR es el acrónimo de Médico Interno Residente, denominación que ha perdurado hasta nuestros días. El término «interno» hace referencia a los médicos recién licenciados que hasta mediados de los años setenta trabajaban y aprendían dentro de un hospital, integrados en sus servicios clínicos. Durante este periodo residían literalmente en el centro sanitario y permanecían disponibles de forma continuada para la atención de los pacientes y el aprendizaje profesional. Este modelo formativo no desapareció en una fecha concreta, sino que fue integrándose en el modelo MIR hasta que este se convirtió en la vía normal para la formación especializada. Hasta 1955, año en que se aprobó la Ley de Especialidades Médicas, eran los colegios profesionales quienes acreditaban a los especialistas tras un periodo de formación práctica en hospitales o clínicas. Sin embargo, durante las décadas de 1960 y 1970 comenzó a desarrollarse otro modelo más estructurado y homogéneo destinado a garantizar una formación especializada de calidad en todo el país. Según explica el profesor Miguel Ángel Asenjo-Sebastián en su artículo

Difícil camino, espléndida realidad: el sistema MIR, una de las figuras clave en este proceso fue José López Muñiz, quien llegó en 1958 a la presidencia de la Diputación de Oviedo e impulsó, junto al doctor Soler Durall, la modernización del Hospital General de Asturias, aplicando modelos de gestión y formación inspirados en los hospitales estadounidenses. Aquel centro se convirtió en referencia nacional. En 1963 creó la primera Comisión de Residentes de España con el objetivo de implantar el sistema de residencia como método de formación especializada. Un año más tarde el ministro de Trabajo Jesús Romeo Gorría encargó al profesor Segovia de Arana la organización de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, tomando como modelo precisamente la experiencia asturiana. Desde allí se extenderían nuevas formas de organización hospitalaria y formación médica que influirían en los grandes hospitales de la Seguridad Social. En 1972 la Seguridad Social publicó la primera convocatoria nacional de médicos internos residentes; hasta entonces cada hospital realizaba sus propios procesos de selección. Pero el año decisivo en esta evolución sería 1975. Apenas incorporados a sus plazas, los médicos residentes de todo el país iniciaron una movilización sin precedentes para reclamar una interlocución directa con la Administración y mejorar unas condiciones laborales y formativas que consideraban insuficientes. Los dieciocho MIR de la Residencia Sanitaria Virgen Blanca se sumaron a las protestas y participaron en una huelga nacional convocada inicialmente para cinco días, aunque acabaría prolongándose más de treinta. Durante este periodo cada residente recibió una notificación con la advertencia de que, si no se reincorporaba al trabajo antes del día 25 de junio, quedaría extinguido de forma irreversible su vínculo laboral. Ninguno regresó a su puesto. Llegada la fecha señalada todos fueron oficialmente dados de baja por haber incurrido «en causa de despido procedente». Lo más sorprendente fue que apenas quince días después fueron readmitidos. La nueva resolución establecía su incorporación desde la fecha efectiva de reingreso y sin anotación negativa alguna en sus expedientes personales. Aquellas movilizaciones marcaron un punto de inflexión. Entre los logros alcanzados destacó el reconocimiento formal de la actividad asistencial de los residentes y la creación de un contrato laboral específico de formación, renovable anualmente hasta la obtención del título de especialista. Se puso fin a la situación jurídica precaria anterior en la que muchos de ellos desempeñaban su labor como becarios o mediante fórmulas contractuales poco definidas. La consolidación definitiva del sistema llegó en 1978. Ese año, el recién creado Ministerio de Sanidad y Seguridad Social y el Ministerio de Educación y Ciencia promulgaron un Real Decreto que unificó la normativa de formación especializada y reguló la obtención del título de médico especialista mediante el sistema MIR. La docencia MIR en Virgen Blanca experimentó en los años siguientes un crecimiento moderado pero constante. Se obtuvieron nuevas acreditaciones docentes y el número de residentes pasó de dieciocho a más de cincuenta. Treinta de ellos pertenecían a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, dependiente entonces de los hospitales. Hoy, el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), heredero de aquella primera residencia sanitaria de la Seguridad Social, recibe alrededor de casi cien residentes —no solo del programa MIR sino también EIR (para Enfermería) o FIR (para Farmacia) y otras especialidades— distribuidos en más de treinta unidades docentes. Recordar la llegada de aquellos primeros MIR a León y las reivindicaciones que protagonizaron coincidiendo además con el final del largo periodo franquista, es evocar una etapa fundamental de nuestra historia sanitaria. Su esfuerzo, unido al de muchos otros profesionales, contribuyó a construir un modelo de formación especializada que hoy constituye uno de los principales pilares de nuestro sistema público de salud. Más de medio siglo después, aquellos dieciocho jóvenes médicos forman parte de la memoria colectiva de la sanidad leonesa. Su llegada no solo inauguró una nueva etapa docente en el hospital Virgen Blanca; también simbolizó el comienzo de una profunda transformación que ha permitido alcanzar los elevados niveles de calidad asistencial, docente e investigadora de los que León puede sentirse legítimamente orgullosa.