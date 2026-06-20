Fiestas no patronales en León: antaño por la feria San Juan y la fiesta del barrio de San Pedro

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Cargados de canas «vamos pa viellines» algunos leoneses que, de niños y de nuestros mayores, escuchábamos aquello de «aquí tirandu por la pellejina» —punto al que ya hemos arribado—. Y tenemos nuestros particulares recuerdos de las fiestas, «por San Juan», en la capital leonesa. «Ferias y Fiestas de San Juan y de San Pedro» cuando éramos pequeños y jóvenes, como lo habían sido durante casi un siglo. Es decir, desde cuando, en el primer tercio del siglo XX, la parte de festejos profanos «por San Marcelo» y «los Santos» decayeron y mutaron a tiempo de verano, huyendo de desapacibles fríos y nieves. Y con ello, sin pretenderlo, con el tiempo mutó en parte del entender popular del vecindario también su idea sobre la celebración patronal festiva local, cayendo en equivoco devocional. De tal modo que, entre los que no eran «de to»la vida del lugar», tal equívoco ha anexionado la fiesta patronal de León a otra de la tradición provincial y bien celebrada pero por otros motivos desde antaño en la capital: la de San Juan Bautista, o el de «las pellejas». Hechos y circunstancias que muchos lectores, ya de edad, escucharon de sus mayores, como un servidor de mi padre y abuelo y que, en mi caso, más tarde ratificasen relatos de Eguiagaray y Pallarés, Cayón Waldaliso o su hijo Máximo Cayón, entre otros.

Por tanto, estamos ante una celebración festiva ferial, que no patronal y por ello, durante años paradójicamente sin «procesión» específica. Pues, recuérdese, durante siglos han sido y son otras las patronales de León: San Marcelo y la catedralicia Ntra. Sra, de la Asunción o «Virgen de Agosto», a pesar de lo importantísima que para la ciudad y la economía agroganadera provincial también era antaño «la feria de San Juan». Momento ancestral tradicional obligado para la administración del mundo rural pues, a la par de notoria feria ganadera —antaño en el empedrado Rastro Viejo —hoy Instituto Juan del Encina—, era un momento para cerrar tratos de fincas y aparceros, contratar pastores, comprar utensilios y tanto más. Así como también para extraordinarios festejos asociados: desde las lúdicas «cadenetas» y «barcas» o los caballitos, casetas del cine, músicas en las calles y bailes de pandereta en «la Guzmana», puestos de golosinas, de comida o de venta —en Santo Domingo—, junto al circo —donde hoy está el Conde Luna—, hasta las representaciones y zarzuelas en el Teatro Principal —solar que hoy ubica el salón de plenos municipal—. Esas que describe Caitano A. Bardón en su simpático cuento

A Lión pure la primé vé, protagonizado por el «ti llagartu» en sus decimonónicos Cuentos en Dialecto Leonés (que tantas veces escuché de mi padre). En la misma línea incide el que fuera alcalde José Eguiagaray Pallarés en su

Lo que va de ayer a hoy, estampas anecdóticas del viejo León. Texto que convendría consultar por nuestro ayuntamiento y otros a efectos de argumentar el pasado y puestas en valor de tradiciones perdidas. Como la relativa a «la quema de la tarasca» en la hoguera —mantenida hasta mediados de los setenta del XX—, que glosé en otra tribuna y bien podría plantearse a recuperar en la aculturada falla actual. O como la que el grupo Tenada hiciera acertadamente con el altar en San Marcelo, que evoca los infantiles de antaño y donde se pedía «una perra pa San Juan». Ah y por cierto, la fiesta de «San Pedro» era una popular y arraigada celebración del labrador y ganadero «barrio de San Pedro». Así lo de Ferias y Fiestas, tergiversado hoy en mi opinión a tenor de lo mencionado. Los de «los sesenta», tal vez como yo, recuerdan festejos. Algunos transformados y no todos conservados, como es lógico. Aparecían con la alegría por acabar curso, «aunque te quedase alguna». Así, participábamos de aquellos concurridos

concursos de castillos de arena, con premios «de cola» y las carreras de cintas; o con la mojiganga de» gigantones» —diferentes en personajes a hoy— en los bomberos de Julio del Campo que cada día en sus tradicionales dianas y pasacalle mañanero, al son del tamboril y del recordado «tío Vitor» a la dulzaina. Con sus «feroces» cabezudos corriendo a los niños con las varas de los «voladores» de estruendosos e inolvidables «bombazos». Todos presentes con la Reina y Damas en cabalgatas del pregón y la desaparecida de San Pedro —con revolucionarias «majoretes» francesas «mostrando cacha»—. El día de Gijón en León; las populares marionetas, los bolos y aluches, el concurso provincial de ganado con sus escarapelas y cencerros de premio —una pena, con la cantidad de vacas que sorprenden hoy en los prados circundantes a la ciudad—; las verbenas públicas y las «de pago» con atracciones famosas en el cerrado parque de Papalaguinda —pista de patinaje—; el concurso hípico y sus apuestas, los juegos florales, las carreras de camareros en Papalaguinda, los fuegos artificiales —el día del pregón, en la víspera de San Juan, con «sopinas de ajo» en Plaza Mayor y verbena, o el día de San Pedro como broche final—. Así como el nocturno pasacalle de la banda «municipal» —mi maestro Odón al frente y luego Ángel—, con el Himno a León imprescindible en el recorrido romántico, todavía gracias a Sarita en pie. O aquella mítica Mini Expo de los setenta, que entretenía a la chiquillería todos los días al lado del Casino. Con presencia de la OJE, soldados, tirolinas, tanques, coches de bomberos, de policía y sus perros y caballos, estands de actividades artísticas, de ocio, de naturaleza y aire libre, cursillos de Cruz Roja y primeros auxilios, puestos de editoriales como Everest, o de muestras alimenticias y enormes colas para repartirlas como «los yogures de Yoplait». Entonces, en la banda de música o con los gigantones, algo participé… «Ye dalgún ricuerdu l’ mi mucedade» que, antaño, alguno pudo «icir» y también conservar. ¡Felices fiestas!, que ya no feria general, salvo de equinos, como por San Andrés.