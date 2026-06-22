El crimen y la teoría de las tres vidas: pública, privada y secreta

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La teoría de las tres vidas es un viejo concepto, quizá originario de la Roma clásica, que, sin embargo, puso en valor el nobel Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. La tesis alude a que todo ser humano tiene tres dimensiones existenciales: la pública, la privada y la secreta.

Así, la vida pública es la faceta sometida a la mirada social y mediática. La privada pertenece al ámbito íntimo y a las relaciones personales cercanas, conocidas solo por un círculo reducido. Y la secreta constituye el territorio reservado e inaccesible para los demás, donde se guardan deseos inconfesables, dilemas, experiencias y conflictos que no siempre salen a la luz. Esta hipótesis de las tres vidas, tan sugerente como real, resulta útil en muchas disciplinas profesionales, entre ellas la criminología y las ciencias policiales, porque en el crimen —entendido como delincuencia en todas sus variantes—, confluyen a menudo la proyección pública, la esfera privada y esa zona secreta donde surgen impulsos, odios y tentaciones ocultas. No hay investigación, ya sea teórica u operativa, que no se plantee de entrada esta triple perspectiva. Podemos, en efecto, descender a los hechos y citar algunos ejemplos prácticos que la actualidad nos ofrece en los telediarios y en la crónica judicial. ¿En qué categoría cabría colocar, verbigracia, al expresidente Zapatero, al Rey emérito o al exvicepresidente Rodrigo Rato? Con una imagen pública en otro tiempo impecable, se descubre que sus vidas privadas aparecen atravesadas por zonas de sombra vergonzosas e injustificables, cuando no de relevancia penal. Si nos adentramos en la vertiente secreta, tenemos un amplio catálogo al que acudir sin demasiado esfuerzo de memoria: Tito Berni o José Luis Ábalos, con su adicción recóndita al consumo de prostitución —negada por sus protagonistas pese a las evidencias—, junto a otros muchos casos que harían el recuento interminable. En el terreno de la criminalidad más grave, y a modo de muestra, traeré a colación varios episodios que conocí profesionalmente de cerca. El primero, el asesinato a tiros de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, a manos de una madre y una hija, de apariencia intachable, que en la sombra alimentaban un odio profundo hacia ella. En su particular lista de agravios figuraba que la presidenta no accedía a darles las preguntas del examen para que la hija obtuviera la titularidad de una plaza de ingeniera de telecomunicaciones en la institución provincial.

En esa misma línea de contraste entre la apariencia y la realidad cabe recordar también al pederasta de Ciudad Lineal, en Madrid; un hombre al que sus allegados y compañeros de trabajo valoraban por su seriedad y buen hacer, y que resultó ser un depredador responsable del secuestro y agresión sexual de cuatro niñas a las que engañaba con artimañas. Otro caso especialmente elocuente es el filicidio de Asunta Basterra, una preadolescente de doce años a la que sus padres adoptivos, un respetado matrimonio de la alta sociedad de Santiago de Compostela, decidieron asesinar, asfixiándola, porque les estorbaba como si fuera un mueble. Hechos terribles como estos demuestran que la vida secreta puede esconder conductas abyectas y criminales. Ahora bien, no toda dimensión secreta desemboca necesariamente en el homicidio. A menudo se manifiesta en otras transgresiones menos extremas, pero igualmente reveladoras: abusos de poder, tráfico de influencias, corruptelas, fraudes, inmoralidades... En definitiva, la teoría de las tres vidas, proceda de la Roma antigua o haya llegado hasta nosotros popularizada por García Márquez en su novela más célebre, nos recuerda que nadie es solo lo que aparenta. La imagen pública puede resultar brillante; la vida privada, más turbia de lo esperado; y la secreta, sencillamente inconfesable. Por eso conviene mirar siempre más allá del escaparate, principalmente cuando se trata de quienes ejercen responsabilidades institucionales, porque con frecuencia la verdad no está en lo que alguien muestra, sino en aquello que se esfuerza en ocultar. Como en el cine, detrás del personaje siempre está la persona. Y, a veces, el abismo.