Transicionemos, por favor

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Transición justa. Tan simple en su texto y tan compleja en su significado.

El reciente anuncio de instalación en Bembibre de una empresa de reciclaje de paneles fotovoltaicos, así como la inminente de otra de reciclaje de baterías en Cubillos, se ponen como ejemplo de un modelo que pretende (como así expresa su definición) «garantizar que la transformación ecológica y la descarbonización de la economía, generen empleos de calidad, protegiendo a los trabajadores de esos territorios y asegurando la sostenibilidad de las zonas». Nunca es tarde (aunque lo es) si la dicha es buena. El propósito suena a música celestial, pero hasta ahora ¿a qué modelo hemos asistido en la comarca del Bierzo? Recordemos que la primera medida fue asegurar las jubilaciones de los trabajadores del sector. Luego hemos asistido a una suerte de actuaciones de distinto resultado que no han dado con la clave del verdadero propósito. Observando aquella eficacia, surgió la «mesa por León» a iniciativa sindical y que pronto sería pasto de la descoordinación y poco interés de las administraciones. Si tenemos que asumir que los pueblos de las cuencas mineras tuvieron su «momento de gloria» por tener las betas del carbón en sus montes y que no tienen derecho a recuperar aquel dinamismo económico y social, añadido a que los jóvenes han de irse a buscar un futuro fuera y que los que se queden no tengan más alternativa que un rebaño de cabras con extintores atados al lomo por si viene el fuego, es complicado aceptar el propio termino de «transición justa». Porque ahí es donde el termino tendría su sentido. Ahí es donde nos obliga a poner todos los esfuerzos organizativos y económicos en repensar la estrategia. Porque ¿quién transiciona? ¿las gentes? ¿Las administraciones? No hay que poner en duda el empeño como país en ser modelos a la hora de poner en práctica medidas ecológicas y medioambientales, eso es hoy es más un deber que una opción, por mucho que vengan aquí a arremangarse los Figaredos de turno a engañar a la gente con la reapertura de las minas. El problema es a quienes toca pagar el peaje. La excusa recurrente para no llevar inversiones públicas a los pueblos son las infraestructuras, de acuerdo. Pero entonces ¿cuándo se ideó la transición justa, no se contempló ese hándicap? ¿Entonces damos por hecho lo del» momento de gloria» de las cuencas y el «no derecho» a resurgir? Hoy el Bierzo, más allá del papel del hospital comarcal, se sujeta por el empleo de cuatro o cinco empresas de importancia en el entorno de Ponferrada y que tienen un factor en común; el mercado internacional. Lo que supone no solo estar sujetas a las «tempestades» del propio mercado, sino también en algunos casos, a propias decisiones estratégicas de las empresas, que pueden poner en peligro la continuidad de éstas en nuestro suelo. En todo caso ahí están, pese a la carencia de infraestructuras necesarias. Casualmente vuelve a la palestra la solicitud de ejecución de la Ponferrada-La Espina por parte del presidente del Principado de Asturias a su homólogo en Castilla y León. Nunca es tarde para transicionar hacia el entendimiento. Quizás sea ahora el momento de no dejar escapar esta suerte de coincidencias no pretendidas para forzar la consecución de una definitiva recuperación de las cuencas, gradual sí, pero efectiva. Los sindicatos y en concreto las Comisiones Obreras, hemos estado siendo correa de transmisión de la clase trabajadora y también del malestar social en muchas ocasiones. Hemos sido protagonistas por la voluntad de las personas, que son al final las y los que hacen moverse a esta organización. Todos y todas somos conscientes de la situación que exige una recuperación de la dinámica económica y social de nuestros pueblos y en la organización estamos preparados y preparadas para guiar en la calle primero y luego en los escenarios que sea necesario, el legítimo derecho de una sociedad a reivindicar oportunidades para las personas de toda nuestra comarca, siempre exigiendo apuestas solidas serias y de futuro, garantizando condiciones dignas y oportunidades de mejora en el empleo. Los distintos planes y ayudas tocan a su fin. Es necesario que tanto la clase trabajadora, como la sociedad en general, sean conscientes de la importancia del momento. Debemos enterrar de una vez el término «resignación» e impulsar «futuro». Y como actores principales que somos las personas, estar preparados y preparadas para «transicionar» si, pero de manera justa.