El sectarismo y las cloacas del Gobierno de Pedro Sánchez

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La España de los siglos XX y XXI está plagada de sectarismo y odio, al contrario. Escudriñando la Historia, no se encentra mayor cinismo y sectarismo que el que ha habido, en España, desde la II República hasta hoy, pasando por la guerra civil, horadando todos los cimientos políticos y sociales.

El gobierno de la II República propició la violencia y el sectarismo. La izquierda del Frente Popular, integrado por comunistas, socialistas, juventudes socialistas y por los sindicatos más reaccionarios, llevaban el sectarismo revolucionario en sus venas. Sectarismo y odio fue el asesinato de Calvo Sotelo. La muerte de Calvo Sotelo no fue una casualidad. Fue una planificación premeditada y proyectada por el Partido Socialista. Poco antes de su asesinato, Calvo Sotelo pronunció en el Parlamento: es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio. Y tras ello, Dolores Ibarruri, La Pasionaria, habló así: Este hombre ha hablado por última vez. Este es su último discurso. En la madrugada del lunes 13 de julio de 1936, un grupo de guardias de asalto y miembros de las milicias socialistas, encabezado por el socialista, Luis Cuenca Estevas, lo sacaron de madrugada de su domicilio. Lo introdujeron en un coche y en el asiento de atrás se situó el mencionado, Luis Cuenca, disparándole dos tiros en la nuca. Y los socialistas y comunistas cumplieron con su macabra obra. Por cierto, como premio, a la Pasionaria le dedican una calle en Gijón. Y ¿no fue sectarismo la muerte de José Antonio Primo de Rivera en la cárcel de Alicante? Fue asesinado vilmente, sin juicio previo ¿Por qué? Un libro del periodista e investigador, José María Zavala, explica que la ejecución del fundador de la Falange no fue un simple acto de cumplimiento de la pena capital. Zavala recalca que Largo Caballero, a quien califica de rehén de Stalin, tenía un interés evidente en quitarse de en medio al dirigente falangista. El deterioro del régimen republicano fue de tal envergadura que propició el alzamiento militar de 18 de julio de 1936. La guerra civil no fue fruto de un sueño de Franco. Fue fruto del caos, desorden, revolución, asesinatos por aquellos milicianos desalmados que, pistola en mano, volaban las cabezas de los que se decían que eran fachas. Todo con la connivencia del partido socialista y comunista. Hoy, ese sectarismo está anclado en la política actual y en muchos medios de comunicación. En España, más de la mitad, son agentes de propaganda apesebrados, paniaguados, pelotilleros y aduladores que sobornan al Gobierno con sus artes maquiavélicas y retorcidas. Estos medios identificados, sepan, que están apoyando a un impostor, a un traidor, a un sicópata. Son cooperadores de la destrucción de España. ¿Hay sectarismo en el Gobierno actual? Sí. No hay decisión gubernamental que no esté cargada de odio. A Pedro Sáanchez hay que calificarlo como sectario. Es una secta peligrosa, donde se exige lealtad incondicional. Sánchez actúa como un gurú de almas descarriadas. Hay una devoción sectaria y fanática de ciudadanos que, parapetados en la fábula de que viene la derecha, se dedican a rendir culto al dios Sánchez. Estamos ante un rebaño de panolis descerebrados que les mean encima y cantan a coro que llueve. Sánchez no tiene conciencia de nada. Sánchez solo piensa en su persona. España soy yo. La Constitución soy yo. La Justicia soy yo. Las relaciones internacionales las llevo yo. Está preparando las armas. Entre otras, posibilidad de fraude en las próximas elecciones. Para ello, dispone de las empresas que controlan las elecciones y el voto por correo. Hay más, está procediendo a legalizar a miles de emigrantes para que voten y le devuelvan el favor. Ya ha procurado también nacionalizar a los descendientes de españoles, distribuidos por todo el mundo para que, llenen las urnas de votos para el dios Sánchez. No olvidemos que las elecciones de febrero de 1936 las ganó la derecha y se falsificaron o no se validaron miles de papeletas. Sánchez miente, una vez más. La izquierda no sólo es corrupta y roba, sino que también ha demostrado ser capaz de matar por razones políticas. No olvidemos las palabras de Largo Caballero en las elecciones de 1936: Si gana la derecha hay que ir a la revolución e incluso a la guerra. Las cloacas descubiertas por la UCO y las fuerzas de orden público demuestran hasta dónde puede llegar el Partido Socialista. Son un calco de las maniobras de Largo Caballero e Indalecio Prieto en la II República. La pajarraca, Leire Díez, no era un verso suelto. Es una actuación de connivencia de mandos socialistas para desbaratar toda la corrupción que vuela sobre el PSOE y quedara en una anécdota que supusiera la victoria socialista, tergiversando los hechos para manifestar que se está urdiendo un golpe de estado contra la legalidad de un gobierno democrático. No se olvide que el PSOE, históricamente, no fue democrático. Hoy, es hereditario de ese pasado. En honor a la verdad este PSOE no se parece, en nada, al de Felipe González. Este PSOE, es Sánchez y el día, que el Dr. Mentira caiga, el PSOE se irá con él. El partido socialista y comunista han destrozado España en la II República. A los fachas, al clero, hay que perseguirlos y matarlos. No había juicio previo, directamente al paredón. El fanatismo fue cruel. No olvidemos aquella frase de Manuel Azaña, ante los disturbios y muertes contra miembros de la Iglesia. Le advirtieron que había que sacar a las fuerzas de orden público a la calle para sofocar tanta violencia. Textualmente dijo: Eso no. Todos los conventos e iglesias de Madrid no valen la vida de un miliciano. Una izquierda totalitaria en el poder oscurecería a Franco. Sería una dictadura, avalada por un comunismo revolucionario a imagen de la revolución rusa, capitaneada por Lenin o la China, por Mao Zedong o la de Stalin, en la Unión Soviética, sin olvidar a Pol Pot, en Camboya o a Fidel Castro, en Cuba. Toda dictadura es sanguinaria. Hitler sería una anécdota histórica. No habría muertes físicas. Sería la muerte psíquica de la voluntad de todos los españoles. No se olvide que el comunismo es el sistema más cruel que engendró el magma terráqueo. La izquierda no tiene ninguna autoridad moral para dar lecciones a nadie y, menos aún, desde un Gobierno sumido en la corrupción y cuyo presidente se niega a asumir responsabilidades, dejando claro que está dispuesto a aferrarse al poder a cualquier precio, incluso, volando las bases de nuestra democracia. Según la mayoría de las comentaristas, no se conoce en la Europa democrática, tantas cloacas, mierda y olor nauseabundo, provocado por la corrupción que atenaza al Partido Socialista Obrero Español. Qué ironía eso de obrero. Debería traducirse: Partido Socialista Organizado para Estafar.