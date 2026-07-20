Eutimio Martino, todavía

Creado: Actualizado:

Sabio: fue la palabra repetida, caracterizando a Eutimio Martino, en las notas inmediatas a la noticia de su muerte a los 101 años el día 5 del presente mes. Sabio es quien habla de cosas, cuyo gusto le es familiar: ese es el sentido puramente etimológico del término latino del que procede. Así pues, su camino en pos de la sabiduría comenzó en su primera juventud, cuando se incorporó a la Compañía de Jesús para seguir un proceso formativo conforme al programa metódicamente formulado en el documento denominado en latín Ratio Studiorum (Plan de estudios). Ese programa privilegiaba el conocimiento de las lenguas y literaturas griega y latina, en orden a asimilar sus grandes lecciones y enriquecer así, no ya solo un caudal erudito, que también, sino ante todo la personalidad misma de quien en verdad llega a saber, pues que consigue degustar.

Culminaba el proceso con un curso intensivo, denominado Perficit (perfeccionó, literalmente, coronó). Ese «camino de perfección» incluía la estilística, y a su término, además de leer y traducir con soltura, los escolares podían en general hablar y escribir fluidamente un latín de corte y estilo clásicos en su fraseo de amplio vuelo y cadencia larga, con el verbo al final. Eutimio Martino lo hizo en Salamanca. Siguieron otros estudios en varios países europeos, y los idiomas que aprendió entonces (francés, inglés, alemán) le permitieron disponer en sus futuras publicaciones de un caudal bibliográfico especializado, inexistente o muy precario en español. Y concluida su formación, que incluyó el doctorado en Filosofía y Letras con una tesis sobre Aristóteles, se dedicó ya a la enseñanza en instituciones de su Orden. A lo largo de los años, publicó libros, opúsculos, artículos. Sobresale del conjunto el libro

Roma contra cántabros y astures, que ha tenido notable difusión. Su escritura destaca por la calidad de una prosa en procura sostenida de la precisión y la belleza en bien acordada sintonía, conforme a la estilística que él aprendió, como decía, en el cultivo de los grandes clásicos. No menos brilla su genio prosódico en las traducciones de poesía griega y latina, antologadas en un florilegio (y rindamos así pleitesía a las dos lenguas representadas en esos dos términos, griego y latino, sinónimos), que espiga, nunca mejor dicho, en las literaturas greco-latina y española las muestras más depuradas de amor y alabanza a la vida campesina, flores en verdad campestres. La vida del campo se titula ese libro primoroso, publicado en 1967, con un prólogo que concluye de esta guisa resuelta en donosura: «Hoy, en una hora de apresurada fuga del campo, detengámonos un momento, vueltos los ojos atrás. No para recoger la antorcha ni el relevo ni el ramo. Rompamos ya con la metáfora: para sentir una infinita llamada al corazón en el silencio del campo». En cuanto a las traducciones, he aquí dos muestras, tomadas de los dos más grandes, Homero y Virgilio, cuyos hexámetros traslada en alejandrinos con su cesura. En la rapsodia XVIII de la Ilíada vemos a Hefesto, «el muy ilustre cojitranco», afanado en la tarea de fabricarle un escudo a Aquiles, que decora con escenas idílicas de la vida campesina. Estos son los dos versos postreros: «Por fin sobre la orla del bien labrado escudo/ grabó la poderosa corriente del Océano». Y la égloga I de Virgilio concluye con esta nota vesperal: «Y ya sube a lo lejos humo de las aldeas/ y de los montes caen avanzando las sombras». Terminaré con una mención no menos obligada que las reseñas anteriores, y es la de su condición de poeta, no importa que más bien secreto, pues siempre fue reacio a la publicación de su exquisita poesía, solo conocida por los más cercanos. Hubo una excepción. En 1959, al empezar su tiempo de docencia, publicó en la revista

Humanidades, de la Universidad Pontificia de Comillas, un cuadernillo con trece poemas breves bajo este título: Tiempo en vilo. Ese pequeño florilegio nos permite admirar unos versos tan depurados en su perfección formal clásica (Perficit, recordemos), como turgentes de sutiles llamitas carismáticas. Ahora que yace derribado el tiempo aquel suspendido, suena más melancólico su anuncio en uno de esos poemas, un romance machadiano a la ermita de San Esteban en un monte de Comillas: «el tiempo, ya derribado,/ como una piña bermeja/ en la senda que a ti sube,/ ermita de San Esteban». Su inspiración conjugó al paso de los años brevedad y sugerencia, convocadas en pequeños poemas bien labrados sentenciosos. Concluyo pues con uno de apenas ocho versos, cuyo título, al estilo de la antigüedad, es la primera palabra del verso.

Testamento, ese es el título, más expresivo aún en esta hora de su partida, y esa la palabra al frente de una declaración estéticamente perfilada sobre un fondo religioso en el más genuino sentido zubiriano. «Testamento: Mi reloj/ con su entraña de metal,/ con su tic-tac volador/ y su frente de cristal/ se lo dejo al ruiseñor,/ que ha de venir a cantar/ a la piedra donde yo/ soy por fin eternidad». Se ha dicho que el silencio que sigue al último acorde todavía es música; así también ahora, tras la última nota, Martino, todavía.