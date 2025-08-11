Fresno de la Vega homenajeará a Jesús Calleja como Hijo Predilecto del municipio

El Ayuntamiento de Fresno de la Vega celebrará el próximo lunes 18 de agosto a las 19.30 horas un acto público en la Plaza Mayor para rendir homenaje a Jesús González Calleja con motivo de su reciente nombramiento como Hijo Predilecto del municipio.

El aventurero y divulgador leonés estará acompañado por su madre, su hermano Kike y otros miembros de su familia. Durante la ceremonia, el alcalde, Alfonso Melón, hará entrega de un obsequio institucional en reconocimiento a la trayectoria profesional y personal de Calleja, que ha llevado el nombre de Fresno de la Vega a todos los rincones del mundo.

“Este acto simboliza el agradecimiento y orgullo de toda la ciudadanía hacia uno de nuestros vecinos más ilustres, que con su espíritu aventurero y labor divulgativa se ha convertido en un referente nacional e internacional”, ha señalado el regidor.

La cita contará con la presencia de autoridades locales, familiares, amigos, vecinos y estará abierta a todo el público que desee sumarse a este merecido reconocimiento.

Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar en este evento que refuerza los lazos entre la institución y sus vecinos, y que pone en valor el legado de quienes, como Calleja, han contribuido a engrandecer el nombre del pueblo.