Arde un coche de madrugada en Santa Elena de Jamuz

Incendio de un turismo de madrugada en el municipio de Santa Elena de Jamuz (León)Agencia ICAL

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Los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León pertenecientes al Parque de Celada intervinieron la pasada noche en la extinción de las llamas provocadas por el incendio de un turismo que se encontraba a la altura del kilómetro 8 de la carretera LE-125, a su paso por el municipio de Santa Elena de Jamuz (León).

El aviso del suceso, según informan fuentes de la institución provincial, se produjo a las tres de la madrugada de este domingo.