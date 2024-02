Zancadillas al olvido

Publicado por Carmen Tapia León Verificado por Creado: Actualizado:

Las campañas de concienciación, la visibilización y el conocimiento científico que se tiene hasta ahora de la enfermedad de Alzhéimer y las demencias ponen en alerta a una población cada vez más joven que no normaliza los primeros olvidos o despistes y pide consejo a los profesionales. El Centro Alzhéimer de León, inaugurado para dar atención y apoyar a los enfermos y sus familias, se abre cada vez más a la sociedad ante la creciente demanda de recursos, apoyos y talleres que permitan atajar cuanto antes los posibles riesgo. La ciencia sabe que la soledad no deseada, la falta de actividades sociales y mentales y la ausencia de ejercicio físico son factores que están directamente relacionados con la aparición de alguna demencia senil.

«Sabemos que los primeros síntomas del alzhéimer aparecen hasta diez años antes de que se diagnostique la enfermedad. Las campañas de concienciación están calando en la población general que en cuanto nota los primeros despistes y olvidos, aunque no tengan que ver con ninguna demencia, acuden al médico con una percepción subjetiva de lo que les pasa, pero que el especialista toma en consideración y remite a nuestro centro», explica Flor Juan, gerente del Alzhéimer León.

A la unidad de memoria, creada para estabilizar e intentar frenar el deterioro cognitivo de las personas afectadas, llegan cada vez más personas sanas, sin ningún deterioro cognitivo, pero que recurren al servicio para prevenir una enfermedad que afecta a más de 7.000 personas en León y cambia de manera brusca la vida de las familias. El 20% de los usuarios que acuden ahora a la unidad de memoria no tienen ningún diagnóstico de demencia. «Este perfil cada vez va a más, son personas que toman conciencia y quieren estar activas».

Talleres para toda la sociedad

El proyecto ‘Somos más’, financiado por la Fundación La Caixa, ha mantenido durante el último año la actividad de siete talleres de activación dirigidos a la población general, no afectada por ninguna demencia. En este programa han participado casi 200 personas que se han apuntado a talleres para vivir en positivo, competencias digitales, rutas por la memoria en la ciudad de León, tardes de poesía, futboleros, yoga o Tahití. «Estos talleres nos han permitido validar la necesidad de esta intervención dirigida a un perfil de población que necesita actividades para un envejecimiento activo, prevenir la soledad no deseada y, en definitiva, evitar el deterioro».

En el taller de hoy (por ayer), Satya, de origen ruso, imparte una clase de yoga. «Esta actividad revitaliza el cuerpo y la menta y los ejercicios están adaptados a cada persona».

José Luis Escudero tiene 74 años. Fue profesor en el colegio Quevedo durante 23 años. «Siempre practiqué yoga y ahora, desde que me dio un ictus, no ha venido muy bien como ejercicio complementario a la fisioterapia». Elisa, de 78 años, siempre fue una entusiasta del deporte. «Me atropelló un coche y descubrí el yoga para recuperarme. Esta clase es absolutamente curativa y el profesor es uno de los mejores que he encontrado. Los problemas de artrosis y el asma han llevado a Carmen Nuevo, de 66 años, a probar con el yoga. «Me ayuda mucho a respirar mejor y flexibilizar las articulaciones. Aunque no era mi objetivo principal, también hacemos amistades y salimos a pasear al parque».

Esperanza Fernández tiene 72 años, está casada y es voluntaria en el centro. Es una incondicional de todas las actividades de una asociación que atendió a su madre con demencia hasta que murió a los 104 años. «Yo me apunté a los talleres de informática y de móvil, Quiero ser una persona independiente. Ahora ya sé cómo hacer gestiones con el banco y estoy en las redes sociales, aunque no suelo interactuar porque me da miedo de que me engañen».

Los talleres de competencias digitales están orientados a romper la brecha digital en personas mayores en un espacio donde aprenden con métodos sencillos y en un espacio para socializar. «Es bueno participar en los talleres y los vamos a mantener»

Esperanza Fernández Me gusta estar activa. A mi edad la memoria cuesta, pero insisto