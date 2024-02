«Las redes sociales fomentan un interés estético excesivo por la piel sana en vez de la salud»

Publicado por Carmen Tapia León Verificado por Creado: Actualizado:

Elia Samaniego asume la jefatura en funciones del servicio de Dermatología del Hospital de León tras la jubilación de Manuel Ángel Rodríguez Prieto. El servicio atiende unas 800 primeras consultas de pacientes al mes, la mayoría desde Atención Primaria, aunque otros profesionales recurren a esta especialidad para interconsultas, que también llegan de otras áreas de Salud para técnicas en las que el Caule es referencia como la cirugía de Mohs o la hidradenitis supurativa. En total, entre primeras consultas y revisiones se atienden a 1500 pacientes y se operan en quirófano central más de 600 al mes.

—¿Qué problemas dermatológicos afectan más a la población de León?

—En una población envejecida atendemos mucha patología derivada del daño solar crónico o de problemas asociados a la edad o a los tratamientos farmacológicos. La queratosis actínicas, que constituye un precáncer cutáneo, o el cáncer cutáneo no melanoma, son frecuentes en esta población y presentes a diario en nuestras consultas. Otros tumores como el melanoma, aunque menos frecuente, también siguen en aumento. Cada vez hay más pacientes inmunodeprimidos, bien por fármacos o por trasplante de órganos u otras patologías en los que la incidencia de cáncer de piel es mucho mayor o de más agresividad.

—La influencia de las redes sociales y las influencers empuja a niñas cada vez más pequeñas a empezar con cremas y tratamientos cosméticos que no necesitan y que acarrean problemas en la piel. ¿Lo están notando en las consultas?

—En general, hemos observado en los últimos años un aumento de la demanda de consultas dermatológicas de pacientes sanos. Cuestiones como el fotoenvejecimiento sin patologías asociadas se considera inaceptable para algunos pacientes. Se demandan tratamientos estéticos o cosméticos para eliminar manchas, arrugas, angiomas, marcas de cicatrices, etc, Un ejemplo es el trastorno dismórfico corporal que se da sobre todo en jóvenes, en los que una pequeña marca de acné, apenas perceptible, causa una ansiedad o preocupación excesiva. Nos da la sensación de que a veces importa más estar guapo o guapa que estar sano o sana. Probablemente tenga que ver la imagen que se da en redes sociales, que es un escaparate en el que gran parte de la sociedad se mira para conseguir un ideal de belleza y que cala más en las personas vulnerables, como los jóvenes y adolescentes. Incluso se ha venido a llamar ‘cosmetorexia’ a esta adicción a los productos cosméticos . Las rutinas llamadas skin care tan de moda entre adolescentes o preadolescentes, lejos de ser beneficioso para esta población que no necesitan determinados tipos de activos, puede producirles ciertos problemas. La recomendación europea incluye un listado de ingredientes activos permitidos y sus concentraciones. Algunos cosméticos pueden tener componentes como la oxibenzona, el triclosán, los ftalatos. Su uso constante y concentraciones inadecuadas podría tener efectos nocivos en la salud y se han relacionado con alteraciones hormonales o incremento del riesgo de cáncer en animales. El uso de productos inadecuados e innecesarios pueden desencadenar o empeorar otros problemas de piel que sí son frecuentes a estas edades como el acné y la dermatitis atópica.

—En las consultas de Dermatología también se tratan las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué están detectando en León?

—Nuestra especialidad recibe el nombre de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, por tanto incluye el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades infecciosas de transmisión sexual. Si tienen un carácter sintomático y agudo no suelen llegar a nuestra consulta si son tratadas en urgencias o por los médicos de Atención Primaria o por otras especialidades como Ginecología y Urología. En ocasiones no son sospechadas porque son poco sintomáticas y se diagnostican en pruebas de cribado para otra patología, como la hepatitis B, C la sífilis o el VIH. Nosotros si que vemos pacientes cada vez más jóvenes con alguna infección de transmisión sexual y con frecuencia solemos ver verrugas genitales por virus de papiloma humano y, lo que es peor, estamos viendo y tratando pacientes relativamente jóvenes con casos de VIN (neoplasia vulvar intraepitelial derivada del virus del papiloma humano) o de neoplasia anal intraepitelial. Suponemos que esto en gran medida mejore con la vacunación actual contra el Virus del Papiloma Humano.

Es preciso incidir en la prevención primaria y secundaria, ya que las prácticas de riesgo cada vez empiezan a edades más precoces y se subestima las consecuencias que estas enfermedades pueden tener a medio y largo plazo. También ha sido relevante el aumento de casos de sarna, incluso sarna resistente a los tratamientos de primera línea.

—¿Protección solar o sin protección para fijar la vitamina D?

—La vitamina D es una hormona necesaria para absorber el calcio y el fósforo, que son esenciales para la salud de los huesos. Pero también se le atribuyen funciones de protección contra varios tipos de cáncer, sobre todo del de colon; enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple); enfermedades cardiovasculares (regula la síntesis de lípidos, el control de la glucemia y de la tensión arterial) y ciertas infecciones microbianas (papel regulador del sistema inmune). Los expertos concluyen que el uso de protector solar para la fotoprotección diaria y recreativa en poblaciones sanas no compromete la síntesis de vitamina D. Es interesante destacar que la pre vitamina D3 aumenta linealmente en función del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta durante un período de unos 30 minutos y que se alcanzan niveles adecuados antes de que la piel se enrojezca en un área de superficie cutánea relativamente pequeña. En verano es más fácil que si nos exponemos durante ese tiempo nos quememos por lo que hay que tenerlo en cuenta. Exponerse más no va a hacer que sinteticemos más vitamina D y si puede aumentar el riesgo de cáncer de piel. Debemos tener una alimentación sana que incluya productos ricos en vitamina D. La academia Española de Dermatología y Venereología ha desarrollado una aplicación llamada ‘UV-DERMA: Fotoprotección en tu Smartphone’, una aplicación que tiene como finalidad fomentar los hábitos dermosaludables.

—¿En qué situaciones debemos preocuparnos por el déficit de vitamina D?

—Hay personas con mayor susceptibilidad para presentar niveles deficientes y sería aconsejable realizar la determinación de los niveles de vit d en sangre, para poderla suplementarla por vía oral.

—¿Tienen previstas nuevas técnicas en el servicio?

—Mantenemos una serie de consultas monográficas de diferentes patologías dermatológicas (urticaria, dermatitis de contacto, psoriasis, tricología, enfermedades autoinmunes, dermatología pediátrica, oncología cutánea, dermatoscopia digital, …) donde se atienden a los pacientes de mayor complejidad y cuyo manejo requiere con frecuencia una atención multidisciplinar. Esta colaboración con otras especialidades, ofrece una atención holística y es mucho más eficiente y satisfactoria para el paciente. La llegada de nuevos fármacos, cada vez más eficaces y dirigidos para patologías tan comunes como la psoriasis o la dermatitis atópica han supuesto una revolución para pacientes con enfermedades de difícil control. Una enfermedad menos frecuente pero con gran impacto para la calidad de vida como la hidradenitis supurativa, ha merecido para nosotros una unidad monográfica y varios proyectos de investigación. Tenemos abierto un estudio con una técnica prometedora. Continuamos la labor iniciada por el doctor Rodriguez Prieto. Seguimos siendo unidad de referencia de cirugía de Mohs, o cirugía controlada al microscopio, que nos ha permitido tratar a miles de pacientes y formar a residentes de toda España. La telemedicina ha llegado para quedarse y la teledermatología ha demostrado su eficiencia en cuanto a priorización de las patologías dermatológicas.

