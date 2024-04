Un investigador de León analiza la erosión costera en la Antártida

Unos sensores de radiofrecuencia colocados estratégicamente en deteminadas zonas de la Antártida y que detectan los mínimos cambios en el entorno permitirán a los científicos tener un conocimiento detallado de la erosión que sufre la ladera del Monte Reina Sofía y Punta Hannah, próximos a Base Antártica Española Juan Carlos I, en la isla Livingston. Esa es la novedosa tecnología trasladada a la zona por el investigador de la Universidad de León, Alejandro Gómez-Pazo en la expedición realizada a la Antártida con el proyecto ‘Paratar’, una iniciativa liderada desde la Universidad de Oviedo en la que ha participado investigadores de Alcalá de Henares de la Uned y el geógrafo y profesor investigador en la ULE desde el mes de octubre, Gómez-Pazo. «Analizamos la zona en la que están las bases para comprobar si a largo plazo son idóneas para este tipo de infraestructuras. Estudiamos todo el entorno de las bases, su influencia, si las zonas náuticas retroceden y hacia dónde retroceden y así prevenir daños».

Lo novedoso de esta expedición es el uso de las nuevas tecnologías. El equipo trasladó a la Antártida drones y sensores de radiofrecuencia. Estos últimos se han quedado instalados en cantos y bloques de hielo y terreno para estudiar su evolución durante cuatro años. «Cada año se trasladará a la zona una expedición para localizar sus posicionamiento con GPS y analizar los cambios que se producen».

Esta es la primera campaña para este científico recién aterrizado en la Universidad de León. «No es la primera vez que se utilizan drones, pero lo más novedoso es la introducción de sensores de radiofrecuencia en cantos y bloques para ver la evolución de la costa». Los investigadores principales de la expedición incluyeron al geólogo de la Universidad de León en el proyecto por su especialización en el uso de drones y sensores de radiofrecuencia en las costa, una experiencia adquirida en proyectos anteriores en España, concretamente en la costa gallega.

Cartografía

El equipo espera disponer de los primeros datos en el mes de mayo, un conjunto de estadísticas que servirán para realizar una cartografía de la zona.

«El viaje hasta la Antártida sigue siendo muy complicado. Dependes de barcos, vuelos y del tiempo. El viaje a la zona es el Hespérides y desembarcas en una zodiac. Los investigadores tenemos muchas facilidades y allí está todo preparado para que podamos hacer nuestro trabajo. Hay con control muy estricto para no contaminar la zona. Por ejemplo, no podemos llevar geles de ducha. Allí ya hay productos preparados que no contaminan para la higiene personal, y lo mismo ocurre con la gestión de los residuos, todo se desinfecta. En la base hay mucho material disponible. Nosotros enviamos todos los sensores y antenas en un buque. Lo más complicado de la expedición es la logística».

España realiza una media de treinta proyectos de investigación al año a la Antártida. «Con este proyecto y el uso de la tecnología analizamos al detalle la erosión que sufre la zona, podemos comprobar cambios de centímetros, muy detallados. Es un sistema muy útil para la gestión costera y evitar daños después de que pase el invierno. Ahora las bases se cierran y hay que esperar que pase el mal tiempo».

Alejandro vuela los drones.DL

El mal tiempo retrasó el inicio de las investigaciones una semana. «Teníamos previsto estar allí quince días, pero sólo pudimos trabajar una semana porque el mal tiempo retrasó el viaje, aunque una vez allí nos hizo sol y pudimos volar bien los drones».

Alejandro Gómez-Pazo, en el Hespérides.DL

El equipo de investigadores.DL

Seguimiento del vuelo de los drones.DL